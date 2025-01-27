«Барселона» установила рекорд результативности XXI века

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сегодня, 08:48

«Барселона» установила рекорд по результативности в сезоне в XXI столетии. Это произошло в матче 21-го тура Ла Лиги против «Валенсии», завершившемся домашней разгромной победой каталонцев со счётом 7:1.

На достижение отметки в сто голов за сезон каталонскому гранду потребовалось 32 матча. Сотый гол в сезоне забил на 66-й минуте матча , оформивший предпоследнее взятие ворот «летучих мышей».

В сезоне 1958/1959 «Барселона» под руководством Эленио Эрреры забила столько же раз за 31 игру.