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«Барселона» установила рекорд результативности XXI века

сегодня, 08:48

«Барселона» установила рекорд по результативности в сезоне в XXI столетии. Это произошло в матче 21-го тура Ла Лиги против «Валенсии», завершившемся домашней разгромной победой каталонцев со счётом 7:1.

На достижение отметки в сто голов за сезон каталонскому гранду потребовалось 32 матча. Сотый гол в сезоне забил на 66-й минуте матча Роберт Левандовски, оформивший предпоследнее взятие ворот «летучих мышей».

В сезоне 1958/1959 «Барселона» под руководством Эленио Эрреры забила столько же раз за 31 игру.

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Все комментарии
6ny7ak4vkt88
6ny7ak4vkt88
сегодня в 10:29
Просто соперник у Барселоны совсем не готов был к матчу.
Futurista
Futurista
сегодня в 10:10
Глядя на турнирную таблицу видно что количество не переходит в качество)...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:05
Не удивлён что это случилось в матче с Валенсией. Знаково прям. Валенсия уже не дышит почти и тут вот на тебе😭
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:04
В среднем больше трёх мячей за игру-отличный результат...
df4fuxepmj2j
df4fuxepmj2j
сегодня в 09:03
Поймали кураж и устроили избиение младенцев
5p8msukss32k
5p8msukss32k
сегодня в 09:01
Если Валенсия вылетит в Сегунду, то это будет абсолютно справедливо.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:53
Да забивают прилично)))
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