Гвардиола: «Я не верю, что меня могут уволить»

Главный тренер «Манчестер Сити» заявил, что не беспокоится по поводу возможного увольнения из клуба.

Испанского специалиста спросили о потенциальной возможности расторжения контракта в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

Нет, я не боюсь увольнения. Я не знаю, задавали бы такие вопросы врачу. Я здесь из-за того, чего я добился в предыдущих сезонах. Я не верю, что меня могут уволить.