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Гвардиола: «Я не верю, что меня могут уволить»

вчера, 17:27

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не беспокоится по поводу возможного увольнения из клуба.

Испанского специалиста спросили о потенциальной возможности расторжения контракта в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.

Нет, я не боюсь увольнения. Я не знаю, задавали бы такие вопросы врачу. Я здесь из-за того, чего я добился в предыдущих сезонах. Я не верю, что меня могут уволить.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:18
Совсем обарзел лысый физрук считает себя не прикасаемым!! Пора шейхам указать ему место на дверь!! 🚪👋
26srajz6gesu
26srajz6gesu
вчера в 19:11
Таких тренеров быстро не увольняют.
69Haya96
69Haya96
вчера в 18:48
Гвардиола — тренер, который впервые в истории выиграл Премьер-лигу четыре раза подряд. Вряд ли кто-либо из нынешних тренеров будет способен на это в ближайшем будущем, даже сам Гвардиола...

Понятно, что после стольких усилий команда пережила спад. Даже играть два сезона подряд на высшем уровне непросто, но четыре года — это 3,14здец! Руководство не может уволить его за один неудачный сезон. Состав МС нуждается в реструктуризации, нужна свежая кровь.
Capral
Capral
вчера в 18:28
Я к сожалению не знаю английского, не могу заходить на офсайт МС, чтобы читать официальные сообщения в первоисточнике, а не переведенные неправильно в российских пабликах. Но хотелось бы прочесть, ознакомиться с критикой Гварда в английской печати, как когдато в немецкой, где Гварда критиковали так, что он чуть ли не плакал на ПК... Однако, со своей стороны, я тоже не верю, что его могут уволить. Тренера, который создал такого Монстра как МС- просто так не увольняют. Да и замены, я не вижу достойной.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:20
Почти по Станиславскому! )
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:02
Неприкасаемых нет, особенно с такой игрой и результатами... И фамилии не спросят...
shlomo
shlomo
вчера в 18:01
Не веришь... а ЗдРя... и у арабов терпение не бесконечное.
sihafazatron
sihafazatron ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 17:46
Со слов: "смотри как я умею"))
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 17:39
Самые весёлые приключения начинаются со слов "да не верю я..."
drug01
drug01
вчера в 17:39
Раньше его славили а теперь такие разговоры...
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 17:33
Тен Хага вон как долго не увольняли. У Гвардиолы иммунитет ещё на пару сезонов)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 17:32
Глупо вообще думать об увольнении Гвардиолы. Он столько сделал, что провальный сезон, даже два не должны перечеркнуть все это. Надеюсь Гвардиола будет работать в Сити как можно дольше. Это лучший тренер мира!
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