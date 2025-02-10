Гвардиола: «Я не верю, что меня могут уволить»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что не беспокоится по поводу возможного увольнения из клуба.
Испанского специалиста спросили о потенциальной возможности расторжения контракта в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне.
Нет, я не боюсь увольнения. Я не знаю, задавали бы такие вопросы врачу. Я здесь из-за того, чего я добился в предыдущих сезонах. Я не верю, что меня могут уволить.
Понятно, что после стольких усилий команда пережила спад. Даже играть два сезона подряд на высшем уровне непросто, но четыре года — это 3,14здец! Руководство не может уволить его за один неудачный сезон. Состав МС нуждается в реструктуризации, нужна свежая кровь.
Понятно, что после стольких усилий команда пережила спад. Даже играть два сезона подряд на высшем уровне непросто, но четыре года — это 3,14здец! Руководство не может уволить его за один неудачный сезон. Состав МС нуждается в реструктуризации, нужна свежая кровь.