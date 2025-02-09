Гиггз: «Если Амориму дадут шанс и время, он сможет прийти к успеху»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о положении дел в клубе.

Как и в любом бизнесе, основополагающую роль играет правильная селекция, а у нас с этим трудности уже десять лет. Мы делали ошибку за ошибкой. Теперь важно, получит ли Рубен [Аморим] тех футболистов, которые ему необходимы, поддержку, которая ему нужна, – и время.

Мы находимся в непростой ситуации, но прежде всего хочу сказать, что мне действительно нравится этот специалист. Если ему дадут шанс и время, Аморим сможет прийти к успеху.

Если мы подпишем правильных игроков и дадим тренеру время, все будет хорошо. Но сейчас мы очень далеки от этого. Мы далеко, далеко позади, но ситуация может измениться довольно быстро.

Мы пробовали давать тренерам немного времени, но сейчас ему нужно больше – три или четыре трансферных окна, наверное. Все зависит от того, получит ли он нужных игроков, поддержку и время.