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Гиггз: «Если Амориму дадут шанс и время, он сможет прийти к успеху»

вчера, 19:19

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз поделился мнением о положении дел в клубе.

Как и в любом бизнесе, основополагающую роль играет правильная селекция, а у нас с этим трудности уже десять лет. Мы делали ошибку за ошибкой. Теперь важно, получит ли Рубен [Аморим] тех футболистов, которые ему необходимы, поддержку, которая ему нужна, – и время.

Мы находимся в непростой ситуации, но прежде всего хочу сказать, что мне действительно нравится этот специалист. Если ему дадут шанс и время, Аморим сможет прийти к успеху.

Если мы подпишем правильных игроков и дадим тренеру время, все будет хорошо. Но сейчас мы очень далеки от этого. Мы далеко, далеко позади, но ситуация может измениться довольно быстро.

Мы пробовали давать тренерам немного времени, но сейчас ему нужно больше – три или четыре трансферных окна, наверное. Все зависит от того, получит ли он нужных игроков, поддержку и время.

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c5gwrmxgavny
c5gwrmxgavny
вчера в 22:38
В МЮ нет терпения,до конца сезона его максимум
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:02
три или четыре трансферных окна, наверное (Гиггз).

Наверное столько хочет Гиггз.
shur
shur
вчера в 19:45
...прописные истины! Сказал бы Райан по другому, вот тебе Аморим
Клуб МЮ, иди ты с ним в какой нибудь дивизион,начинай с нуля, покупай кого угодно,тренеруй, доказывай ,а мы на время про Вас
забудем, надеемся что будет повод вспомнить!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:38
А сколько времени нужно?))
Гость
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