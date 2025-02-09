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Постекоглу: «У нас теперь будет пару недель без игр посреди недели»

вчера, 23:35
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка Англии против «Астон Виллы» (1:2).

По правде сказать, ничего не меняется. У нас теперь будет пару недель без игр посреди недели. Эта команда проделала огромную работу за последние два с половиной месяца. Не могу не похвалить футболистов – они играли по два раза в неделю с ноября. Теперь у них будет возможность перезагрузиться и качественно завершить сезон.

Еврокубки для нас все еще крайне важны, мы в неплохом положении, и надеемся вернуть некоторых [восстановившихся ]игроков в ближайшие две недели. Возвращение футболистов нам сильно поможет. Сегодня у нас отсутствовало 11 основных исполнителей. Если убрать такое количество футболистов из любого состава хотя бы на один матч, коллективу будет тяжело, а мы справляемся с этим уже два с половиной месяца.

Парни выходят на поле и выкладываются в полной мере. Было бы гораздо лучше, если бы у них была поддержка.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:27
"По правде сказать, ничего не меняется" - Как точно Анге охарактеризовал состояние своей работы...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:25
Скоро у тебя вообще игр не будет))
Гость
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