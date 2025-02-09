Постекоглу: «У нас теперь будет пару недель без игр посреди недели»

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка Англии против «Астон Виллы» (1:2).

По правде сказать, ничего не меняется. У нас теперь будет пару недель без игр посреди недели. Эта команда проделала огромную работу за последние два с половиной месяца. Не могу не похвалить футболистов – они играли по два раза в неделю с ноября. Теперь у них будет возможность перезагрузиться и качественно завершить сезон.

Еврокубки для нас все еще крайне важны, мы в неплохом положении, и надеемся вернуть некоторых [восстановившихся ]игроков в ближайшие две недели. Возвращение футболистов нам сильно поможет. Сегодня у нас отсутствовало 11 основных исполнителей. Если убрать такое количество футболистов из любого состава хотя бы на один матч, коллективу будет тяжело, а мы справляемся с этим уже два с половиной месяца.

Парни выходят на поле и выкладываются в полной мере. Было бы гораздо лучше, если бы у них была поддержка.