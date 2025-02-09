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Санчо назвал лучшего футболиста, с которым играл

вчера, 18:47

Нападающий «Челси» Джейдон Санчо, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», высоко отозвался о нападающем клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Ранее футболисты вместе выступали за «дьяволов».

Я играл со многими качественными футболистами, но если бы мне пришлось выбрать кого-то одного, то это был бы Криштиану Роналду. Все, о чем он говорит в своих интервью, – правда. Выступать с ним было честью для меня.

Его характер, то, как он тренировался, как выходил на матчи, по-настоящему вдохновляло.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:44
Великий футболист, прекрасный человек, все футболисты отзываются о Роналду только тёплыми словами.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:24
Это точно,Роналду хорош !!!
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