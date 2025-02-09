Санчо назвал лучшего футболиста, с которым играл

Нападающий «Челси» Джейдон Санчо, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», высоко отозвался о нападающем клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду. Ранее футболисты вместе выступали за «дьяволов».
Я играл со многими качественными футболистами, но если бы мне пришлось выбрать кого-то одного, то это был бы Криштиану Роналду. Все, о чем он говорит в своих интервью, – правда. Выступать с ним было честью для меня.
Его характер, то, как он тренировался, как выходил на матчи, по-настоящему вдохновляло.