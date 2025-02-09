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Слот: «Всем больно. Мы надеялись пройти как можно дальше»

вчера, 20:58
Плимут АргайлЛоготип футбольный клуб Плимут Аргайл1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился впечатлениями от матча с «Плимут Аргайл» в Кубке Англии (0:1).

«Плимут» провел замечательный матч. Отличный план на игру, команда заслуживает лестных слов.

У нас был не очень хороший день, и этот счет стал его итогом. Не могу сказать, что парни не сражались. Обе команды почти не создавали голевых возможностей, а потом был назначен пенальти. В такой игре все решает один момент. Этот момент был у соперника, и он заслужил победу.

Действуя против такой системы игры, непросто создавать моменты. Меня это не удивило. Соперник был очень агрессивен, когда мы держали мяч. Нелегко создавать моменты, когда не хватает сыгранности.

Всем больно. Мы надеялись пройти как можно дальше.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:25
Да, именно так он и думал
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:04
Думал получится обыграть малой кровью?
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:00
Да? Я не заметил...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:54
Но он подпрыгивал.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Ничего удивительного, ведь мог же, наш любимый Томас- вылететь от команды волонтёров, представляющих, один из немецких санаториев.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:37
Бракованный слот.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:32, ред.
Слот:
"Мы надеялись пройти как можно дальше, поэтому я не выпустил на поле Ван Дейка, Трента и Конате."

P.S. Вот интересно, Арне честный парень ? Если да, то когда такое пи*дел, то должен был периодически подпрыгивать.)
112910415
112910415
вчера в 22:28
плохо, совсем плохо
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 22:11
Говорите уже прямо- нечего было выё....ся.
shlomo
shlomo
вчера в 22:09
Нечего было выпендриваться.... получите и распишитесь....
Capral
Capral
вчера в 22:09
Сразу вспомнился "Фристайл", c песней: "Больно мне больно"...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:00, ред.
Привыкайте, отовсюду вылетите
АПЛ возьмет Арсенал и в ЛЧ они будут до конца
sihafazatron
sihafazatron ответ Wolverhampton (раскрыть)
вчера в 21:59
Нет конечно) сначала АПЛ должны выиграть.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 21:56
😁
Wolverhampton
Wolverhampton ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:55
Ты хочешь сказать это начало конца?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:45
Кресло под Слотом зашаталось...)))))
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