Слот: «Всем больно. Мы надеялись пройти как можно дальше»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился впечатлениями от матча с «Плимут Аргайл» в Кубке Англии (0:1).

«Плимут» провел замечательный матч. Отличный план на игру, команда заслуживает лестных слов.

У нас был не очень хороший день, и этот счет стал его итогом. Не могу сказать, что парни не сражались. Обе команды почти не создавали голевых возможностей, а потом был назначен пенальти. В такой игре все решает один момент. Этот момент был у соперника, и он заслужил победу.

Действуя против такой системы игры, непросто создавать моменты. Меня это не удивило. Соперник был очень агрессивен, когда мы держали мяч. Нелегко создавать моменты, когда не хватает сыгранности.

Всем больно. Мы надеялись пройти как можно дальше.