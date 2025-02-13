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«Фейеноорд» выиграл у «Милана» в первом стыковом матче Лиги чемпионов

сегодня, 01:01
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Фейеноорд» одержал победу над «Миланом» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (1:0).

Гол на 3-й минуте забил Игор Пайшао.

Ответная игра пройдёт 18 февраля в Милане.

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Все комментарии
69Haya96
69Haya96
сегодня в 01:19
Фейеноорду удачи! Эта команда с характером.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:08, ред.
Меньян такой ляп сморозил...
Ну а Леао додельфинился до того, что пенальти на нём теперь вообще ставить не будут.

А в общем и целом - оба участника этой пары дальше 1/8 не пролезут.
Xrenobus
Xrenobus
сегодня в 01:04
Позорище е.учее.
Этого 40а Меньяна надо продавать летом. Мистер привоз. Два оленя на левом фланге особо играть не хотят.
Гость
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