«Фейеноорд» выиграл у «Милана» в первом стыковом матче Лиги чемпионов

«Фейеноорд» одержал победу над «Миланом» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (1:0).
Гол на 3-й минуте забил Игор Пайшао.
Ответная игра пройдёт 18 февраля в Милане.
«Фейеноорд» одержал победу над «Миланом» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (1:0).
Гол на 3-й минуте забил Игор Пайшао.
Ответная игра пройдёт 18 февраля в Милане.
Ну а Леао додельфинился до того, что пенальти на нём теперь вообще ставить не будут.
А в общем и целом - оба участника этой пары дальше 1/8 не пролезут.
Ну а Леао додельфинился до того, что пенальти на нём теперь вообще ставить не будут.
А в общем и целом - оба участника этой пары дальше 1/8 не пролезут.
Этого 40а Меньяна надо продавать летом. Мистер привоз. Два оленя на левом фланге особо играть не хотят.
Этого 40а Меньяна надо продавать летом. Мистер привоз. Два оленя на левом фланге особо играть не хотят.