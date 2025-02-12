«Брюгге» вырвал победу у «Аталанты» в первом стыковом матче Лиги чемпионов

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вчера, 22:38

«Брюгге» обыграл «Аталанту» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (2:1).

На 15-й минуте бельгийская команда открыла счёт — забитым мячом отличился Ферран Хутгла. На 41-й Марио Пашалич восстановил равенство. На 90+4-й Густав Нильссон забил второй гол хозяев поля, реализовав пенальти.

Ответная игра пройдёт 18 февраля.