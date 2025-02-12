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«Брюгге» вырвал победу у «Аталанты» в первом стыковом матче Лиги чемпионов

вчера, 22:38
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге2 : 1Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Брюгге» обыграл «Аталанту» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (2:1).

На 15-й минуте бельгийская команда открыла счёт — забитым мячом отличился Ферран Хутгла. На 41-й Марио Пашалич восстановил равенство. На 90+4-й Густав Нильссон забил второй гол хозяев поля, реализовав пенальти.

Ответная игра пройдёт 18 февраля.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:47
Дома Аталанта грубить не будет, 11 метров не будет и Брюгге досвидос)
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:46
Левый пенальти принес победу Брюгге,в Бергамо Аталанта добьется своего.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:32
Аталанта, скорее всего, недооценила Брюгге... Зря.
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:00
Лигу Чемпионов давно нужно переименовать, потому что в ней уже играют не чемпионы, а все кому не лень. А с новым форматом - это полный аут.
Аббревиатуру можно не менять, и оставить ту же - ЛЧ, только теперь это будет Лига Чеферина.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:46
Ничего себе, молодцы Брюгге
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:45, ред.
Этого дауна со свистком, который при назначении пеналя даже к монитору не соизволил подойти, надо в РПЛ отправить. Там таких идиотов - через одного.

Ну и вообще...сам уровень игры - матч для Лиги Европы ..., да и то там есть команды поинтересней.

P.S. Чефер, не тормози..., больше..., больше команд давай в ЛЧ! Америкосы тебе за Суперлигу (КЧМ) только спасибо скажут!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:40, ред.
Бельгийцы-молодцы, здорово играли!!))
Но пенка в конце такая глупая)) Глупее только Вилла получила пенку в Бельгии недавно))) так какой-то заколдованный стадион наверное))
Аталанта залегла на дно в Брюгге)))
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