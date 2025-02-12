«Брюгге» вырвал победу у «Аталанты» в первом стыковом матче Лиги чемпионов

«Брюгге» обыграл «Аталанту» в первом стыковом матче Лиги чемпионов (2:1).
На 15-й минуте бельгийская команда открыла счёт — забитым мячом отличился Ферран Хутгла. На 41-й Марио Пашалич восстановил равенство. На 90+4-й Густав Нильссон забил второй гол хозяев поля, реализовав пенальти.
Ответная игра пройдёт 18 февраля.
Аббревиатуру можно не менять, и оставить ту же - ЛЧ, только теперь это будет Лига Чеферина.
Аббревиатуру можно не менять, и оставить ту же - ЛЧ, только теперь это будет Лига Чеферина.
Ну и вообще...сам уровень игры - матч для Лиги Европы ..., да и то там есть команды поинтересней.
P.S. Чефер, не тормози..., больше..., больше команд давай в ЛЧ! Америкосы тебе за Суперлигу (КЧМ) только спасибо скажут!
Ну и вообще...сам уровень игры - матч для Лиги Европы ..., да и то там есть команды поинтересней.
P.S. Чефер, не тормози..., больше..., больше команд давай в ЛЧ! Америкосы тебе за Суперлигу (КЧМ) только спасибо скажут!
Но пенка в конце такая глупая)) Глупее только Вилла получила пенку в Бельгии недавно))) так какой-то заколдованный стадион наверное))
Аталанта залегла на дно в Брюгге)))
Но пенка в конце такая глупая)) Глупее только Вилла получила пенку в Бельгии недавно))) так какой-то заколдованный стадион наверное))
Аталанта залегла на дно в Брюгге)))