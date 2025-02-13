«Ливерпуль» упустил победу над «Эвертоном» в перенесённом поединке АПЛ

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в перенесённом матче 15-го тура АПЛ (2:2).
На 11-й минуте хозяев поля вывел вперёд Бето. На 16-й гости отыгрались усилиями Алексиса МакАллистера. Ещё один гол в составе «красных» забил Мохамед Салах на 73-й. «Ириски» восстановили равенство на 90+8-й — голом отметился Джеймс Тарковски.
«Эвертон» занимает 15-е место в чемпионате Англии (27 очков). «Ливерпуль» лидирует (57 баллов).
Ливерпуль не слишком активно прессинговал. Они часто фолили, и Диас был особенно раздражающим своей игрой. Слот, вероятно, ошибся с этим выбором, Дарвин должен был играть на месте Диаса. Защитники Эвертона постоянно заставляли его фолить, потому что они были крупнее.
Салах как всегда молодец - гол+ассист за один матч. И потом расслабление в защите... Вспоминается вчерашний матч, когда, казалось, все было в руках Сити, а Реал победил.
Хорошо, что Слот понял и заменил Брэдли, иначе он бы получил красную карточку. Эвертон снова проявил характер и разочаровал болельщиков Ливерпуля. Хотя, по моему мнению, они допустили фол перед голом. В любом случае ничего изменить нельзя, матч был захватывающим. Спасибо обеим командам!
Ливерпуль не слишком активно прессинговал. Они часто фолили, и Диас был особенно раздражающим своей игрой. Слот, вероятно, ошибся с этим выбором, Дарвин должен был играть на месте Диаса. Защитники Эвертона постоянно заставляли его фолить, потому что они были крупнее.
Салах как всегда молодец - гол+ассист за один матч. И потом расслабление в защите... Вспоминается вчерашний матч, когда, казалось, все было в руках Сити, а Реал победил.
Хорошо, что Слот понял и заменил Брэдли, иначе он бы получил красную карточку. Эвертон снова проявил характер и разочаровал болельщиков Ливерпуля. Хотя, по моему мнению, они допустили фол перед голом. В любом случае ничего изменить нельзя, матч был захватывающим. Спасибо обеим командам!
в футбольном плане - нулевая игра..
жаль, конечно на последних минутах упускать победу, но результат закономерный..
в футбольном плане - нулевая игра..
жаль, конечно на последних минутах упускать победу, но результат закономерный..