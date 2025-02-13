«Ливерпуль» упустил победу над «Эвертоном» в перенесённом поединке АПЛ

1739395991

сегодня, 00:33

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в перенесённом матче 15-го тура АПЛ (2:2).

На 11-й минуте хозяев поля вывел вперёд Бето. На 16-й гости отыгрались усилиями Алексиса МакАллистера. Ещё один гол в составе «красных» забил Мохамед Салах на 73-й. «Ириски» восстановили равенство на 90+8-й — голом отметился Джеймс Тарковски.

«Эвертон» занимает 15-е место в чемпионате Англии (27 очков). «Ливерпуль» лидирует (57 баллов).