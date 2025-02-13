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«Ливерпуль» упустил победу над «Эвертоном» в перенесённом поединке АПЛ

сегодня, 00:33
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Эвертон» и «Ливерпуль» сыграли вничью в перенесённом матче 15-го тура АПЛ (2:2).

На 11-й минуте хозяев поля вывел вперёд Бето. На 16-й гости отыгрались усилиями Алексиса МакАллистера. Ещё один гол в составе «красных» забил Мохамед Салах на 73-й. «Ириски» восстановили равенство на 90+8-й — голом отметился Джеймс Тарковски.

«Эвертон» занимает 15-е место в чемпионате Англии (27 очков). «Ливерпуль» лидирует (57 баллов).

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
сегодня в 01:55
это их предел))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:53
Дерби в плане "нерва", эмоций, накала - получилось,
в футбольном плане - нулевая игра..
жаль, конечно на последних минутах упускать победу, но результат закономерный..
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:37
Судя по счету была борьба...
69Haya96
69Haya96
сегодня в 01:12
Двоякое впечатление от матча.

Ливерпуль не слишком активно прессинговал. Они часто фолили, и Диас был особенно раздражающим своей игрой. Слот, вероятно, ошибся с этим выбором, Дарвин должен был играть на месте Диаса. Защитники Эвертона постоянно заставляли его фолить, потому что они были крупнее.

Салах как всегда молодец - гол+ассист за один матч. И потом расслабление в защите... Вспоминается вчерашний матч, когда, казалось, все было в руках Сити, а Реал победил.

Хорошо, что Слот понял и заменил Брэдли, иначе он бы получил красную карточку. Эвертон снова проявил характер и разочаровал болельщиков Ливерпуля. Хотя, по моему мнению, они допустили фол перед голом. В любом случае ничего изменить нельзя, матч был захватывающим. Спасибо обеим командам!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Xrenobus (раскрыть)
сегодня в 00:58
В чём видите главные причины этого?
Xrenobus
Xrenobus
сегодня в 00:56
Это было предсказуемо. Ливерпуль не умеет играть против Эвртона и МЮ, в каком состоянии эти клубы бы не находились.
Madrik
Madrik
сегодня в 00:51
Жаль Эвертон, потеряли очки
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
сегодня в 00:45
Годы идут, а Эвертон всё тот же. Ахаха, как они радовались ничьей
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 00:44
Живенький матч..
69Haya96
69Haya96
сегодня в 00:37
В площадке толкнули Конате перед голом.
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