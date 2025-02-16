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В 2DROTS ответили на вопрос о возможности заявить Егора Крида

вчера, 12:59

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью источнику ответил на вопрос о возможном выступлении певца Егора Крида в команде Медиалиги.

Есть желание! Женя с Никитой (Никита Панасюк — президент клуба — прим.) ещё дольше дружат, чем я с ним. Они всё время приглашали его. В финале говорили: «Хочешь выйти?» Но, я думаю, это шутка была. Но предлагали. Он говорит: не-не, я не в форме. Можно было бы что-нибудь сделать. Ждём другой финал, пригласим!

2DROTS одержал победу над «Амкалом» в финале Суперкубка Медиалиги (2:2, 5:3 по буллиталити), Крид присутствовал на бровке во время игры.

Ранее Крид поддерживал 2DROTS в финале МФЛ-1 с Basement (4:0).

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Варвар7
Варвар7
вчера в 13:40
Как всё запутанно . Главный тренер Дмитрий , рассказывает, что какие то ребята Женя , Никита и Егор давно дружат и первые двое постоянно зовут Егора куда то выйти . Но он ссылается на то , что не в форме . Так может Дмитрию стоит попробовать найти лишний комплект формы , что бы ребята продолжали ещё долго крепко дружить...)))
5tk47ymys3hm
5tk47ymys3hm
вчера в 13:23
Пусть заявляют - задротом больше, задротом меньше, без разницы
Гражданин России
Гражданин России
вчера в 13:08
зачем на футбольном сайте новость про эту ублюдскую лигу да еще и про идола малолеток?
jsfadxa8n5f7
jsfadxa8n5f7
вчера в 13:03
Еще бы Филиппа Киркорова заявили.
Гость
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