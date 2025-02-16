В 2DROTS ответили на вопрос о возможности заявить Егора Крида

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов в интервью источнику ответил на вопрос о возможном выступлении певца Егора Крида в команде Медиалиги.
Есть желание! Женя с Никитой (Никита Панасюк — президент клуба — прим.) ещё дольше дружат, чем я с ним. Они всё время приглашали его. В финале говорили: «Хочешь выйти?» Но, я думаю, это шутка была. Но предлагали. Он говорит: не-не, я не в форме. Можно было бы что-нибудь сделать. Ждём другой финал, пригласим!
2DROTS одержал победу над «Амкалом» в финале Суперкубка Медиалиги (2:2, 5:3 по буллиталити), Крид присутствовал на бровке во время игры.
Ранее Крид поддерживал 2DROTS в финале МФЛ-1 с Basement (4:0).