В 2DROTS ответили на вопрос о возможности заявить Егора Крида

Главный тренер 2DROTS в интервью источнику ответил на вопрос о возможном выступлении певца Егора Крида в команде Медиалиги.

Есть желание! Женя с Никитой (Никита Панасюк — президент клуба — прим.) ещё дольше дружат, чем я с ним. Они всё время приглашали его. В финале говорили: «Хочешь выйти?» Но, я думаю, это шутка была. Но предлагали. Он говорит: не-не, я не в форме. Можно было бы что-нибудь сделать. Ждём другой финал, пригласим!