16-летний российский футболист объяснил, как оказался в академии «Баварии»

Российский футболист Джамал Каишвили, занимающийся в академии «Баварии», в интервью источнику рассказал, как оказался в структуре мюнхенского клуба.

16-летний Каишвили играет за академию с 2017 года. В текущем сезоне выступает за команду U-17.

Я родился в городе Назрани, но в восемь лет переехал в Германию. В 2017 году начал выступать за клуб «Эрдинг», но пробыл там буквально месяца три. На одной из игр присутствовали скауты «Баварии». Они меня заметили и пригласили на просмотр в академию. С тех пор нахожусь в структуре «Баварии», а последние два года живу на базе. У меня контракт до лета 2026 года.

В Грозном занимался только мини-футболом. Так что профессиональную карьеру начал в Германии.