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16-летний российский футболист объяснил, как оказался в академии «Баварии»

вчера, 09:29

Российский футболист Джамал Каишвили, занимающийся в академии «Баварии», в интервью источнику рассказал, как оказался в структуре мюнхенского клуба.

16-летний Каишвили играет за академию с 2017 года. В текущем сезоне выступает за команду U-17.

Я родился в городе Назрани, но в восемь лет переехал в Германию. В 2017 году начал выступать за клуб «Эрдинг», но пробыл там буквально месяца три. На одной из игр присутствовали скауты «Баварии». Они меня заметили и пригласили на просмотр в академию. С тех пор нахожусь в структуре «Баварии», а последние два года живу на базе. У меня контракт до лета 2026 года.

В Грозном занимался только мини-футболом. Так что профессиональную карьеру начал в Германии.

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Бавария
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:09
Удачи на футбольных полях.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 12:02
скорей всего Джамал кистинец.
а кистинцы это чеченцы, исторически проживающих в Панкисском ущелье на северо востоке Грузии, также они живут Кахетии и Тушетии
du3nfjdbkwuc
du3nfjdbkwuc
вчера в 11:54
Вряд ли он уже российский, если большую часть жизни прожил в Германии.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:46
Черышев такой же
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 11:42
Кроме России !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:07, ред.
... в 8 лет переехал в Германию... Там же учился в школе. Наверняка получил вид на жительство. Живёт там. Сейчас ему 16.
И какой же он российский ? Из за того, что в детсаде нашем рос ?

А на Маркте, так и вовсе гражданин Грузии.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:56
Ну что же можно пожелать только успехов
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:50
Родился в Назрани (Ингушетия), оттуда переехал в Германию в 8 лет, но когда успел поиграть в Грозном то? И судя по фамилии грузин. Запутано 😁
А так удачи и успехов ему 👍🏽
Xrenobus
Xrenobus
вчера в 10:20
Просто Бавария всех Джамалов собирает.
shur
shur
вчера в 09:49
...Джамал-российский паренёк!!!
69Haya96
69Haya96
вчера в 09:32
Если скауты его заметили, значит, он был неплох.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:31
Талант везде сможет раскрыться...
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