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На 12 клубов больше сыграет в новом сезоне Молодёжной футбольной лиги

вчера, 10:00

Российский футбольный союз утвердил список участников федеральной и межрегиональных ЮФЛ, а также Молодёжной футбольной лиги сезона 2025 года.

Вместо 20 клубов в МФЛ сыграют 32 команды, которые будут поделены на два дивизиона – А и Б. Дивизион А сформирован из 13 молодёжных команд РПЛ и трёх клубов Первой лиги.

В дивизионе Б сыграют молодёжные команды клубов, выступающих в Первой лиге, участники федеральной ЮФЛ предыдущего сезона, два представителя межрегиональных ЮФЛ и победитель МФЛ Северо-Запад.

По итогам сезона между дивизионами будет происходить ротация по спортивному принципу, аналогично Премьер-Лиге и ФНЛ. Две первые команды дивизиона Б поднимутся наверх, заменив клубы, занявшие 15-е и 16-е места. 3-я и 4-я команды дивизиона Б проведут стыковые матчи с клубами, занявшими 13-е и 14-е места в высшем дивизионе.

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 10:53
вроде разумно систематизировали
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:01
Ну а потом может дойти и до "геометрической прогрессии"...)
Гость
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