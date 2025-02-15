На 12 клубов больше сыграет в новом сезоне Молодёжной футбольной лиги

Российский футбольный союз утвердил список участников федеральной и межрегиональных ЮФЛ, а также Молодёжной футбольной лиги сезона 2025 года.
Вместо 20 клубов в МФЛ сыграют 32 команды, которые будут поделены на два дивизиона – А и Б. Дивизион А сформирован из 13 молодёжных команд РПЛ и трёх клубов Первой лиги.
В дивизионе Б сыграют молодёжные команды клубов, выступающих в Первой лиге, участники федеральной ЮФЛ предыдущего сезона, два представителя межрегиональных ЮФЛ и победитель МФЛ Северо-Запад.
По итогам сезона между дивизионами будет происходить ротация по спортивному принципу, аналогично Премьер-Лиге и ФНЛ. Две первые команды дивизиона Б поднимутся наверх, заменив клубы, занявшие 15-е и 16-е места. 3-я и 4-я команды дивизиона Б проведут стыковые матчи с клубами, занявшими 13-е и 14-е места в высшем дивизионе.