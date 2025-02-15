На 12 клубов больше сыграет в новом сезоне Молодёжной футбольной лиги

1739602802

вчера, 10:00

Российский футбольный союз утвердил список участников федеральной и межрегиональных ЮФЛ, а также Молодёжной футбольной лиги сезона 2025 года.

Вместо 20 клубов в МФЛ сыграют 32 команды, которые будут поделены на два дивизиона – А и Б. Дивизион А сформирован из 13 молодёжных команд РПЛ и трёх клубов Первой лиги.

В дивизионе Б сыграют молодёжные команды клубов, выступающих в Первой лиге, участники федеральной ЮФЛ предыдущего сезона, два представителя межрегиональных ЮФЛ и победитель МФЛ Северо-Запад.