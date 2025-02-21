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Зделар попрощался с болельщиками ЦСКА

сегодня, 13:20

Новоиспечённый полузащитник «Зенита» Саша Зделар обратился к болельщикам своей бывшей команды ЦСКА.

Дорогие болельщики ЦСКА!

Прежде всего, я хочу искренне поблагодарить вас. С первого дня вы приняли меня как своего и позволили мне почувствовать настоящее братство между ЦСКА и «Партизаном». Эти два с половиной года были поистине особенными, и победа в Кубке России навсегда останется одним из моих самых тёплых воспоминаний.

У каждой футбольной карьеры свой путь, и для меня пришло время выбрать новое направление.

Я рад, что мои бывший и новый клубы достигли соглашения, которое удовлетворяет обе стороны.

Наконец, я хочу ещё раз поблагодарить тренерский штаб и всех сотрудников клуба, которые поддерживали меня и помогали моей семье и мне во время моего пребывания в ЦСКА. Желаю вам всего наилучшего! Я никогда не забуду это время, и ЦСКА всегда будет занимать особое место в моём сердце.

Спасибо за всё!

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 16:38
С ЦСКА попрощался, а в Зените его зарегистрировали?)
2c7rjkcay4yc
2c7rjkcay4yc
сегодня в 14:05
Саша понял, что ловить в цска нечего и слегка всплакнул.
112910415
112910415
сегодня в 13:32
с этим невозможно бороться :
с детства болел за Зенит !
45x5wa2ywytv
45x5wa2ywytv
сегодня в 13:23
Променял болельщиков на деньги...
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