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«Химки» минимально обыграли «Факел» в матче Премьер-Лиги

вчера, 16:00
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки1 : 0Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

«Химки» обыграли «Факел» в 19-м туре РПЛ (1:0).

Гол забил Эдгардо Фаринья на 15-й минуте.

После этой игры «Химки» идут на 12-м месте (19 очков), «Факел» находится на 15-й строчке (14 баллов).

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Все комментарии
протон
протон ответ mishagrek (раскрыть)
вчера в 18:41
Почему за существование? Сумма стоимости игроков примерно равны, каков бюджет у клуба Факела? У Химок вроде 1,7 млрд рублей было в прошлом году
mishagrek
mishagrek ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:29
А что значит "таких как Факел"? Факел даже если и очистится пердивом, то ничего страшного не произойдет. А Химки я так понимаю, даже не за выживание борятся, а за существование. И сдается что скоро их вообще не будет и мало кто огорчится по этому поводу. Много кто Сатурн вспоминает сейчас?
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:51
Обе команды достойны играть в пердиве...
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:30
Жалко не сам Факел, а болельщиков Факела.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:26
Жалко будет, если Факел вылетит...
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:24
Факел что то гаснет постепенно... пердив на горизонте...
lotsman
lotsman
вчера в 17:22
Химки из подвала вылезли, молодцы.)
Lbvfd
Lbvfd
вчера в 17:20
Минимально, но три очка на счету.)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:14
Не забиваешь сам, тебе забьют. Факел подтвердил эту футбольную истину.
Болельщиков Химок с победой!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:03
Весь второй тайм атаковали воронежцы, но довести дело до гола так и не сумели. Химчане же изначально выбрали выжидательную тактику, добившись своего и без особых проблем, пожалуй. Вряд ли кто-то обидится на такую формулировку. Важнейшая победа для "Химок", тяжелая потеря для "Факела".
протон
протон
вчера в 17:00
«Химки» с победой, если не обыгрывать таких как «Факел», да ещё и дома, то как вообще за выживание бороться? Вылезли из зоны стыковых игр, молодцы!
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:37
Ничего удивительного, после зимней паузы, такое "зрелище ".
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:21
По моему мнению, голкипер Химок Кокарев был сегодня лучшим игроком матча.
Если бы не он, то счёт в пользу Факела по ходу встречи два раза, по крайней мере, мог измениться.
И ХДЕ БЗДжикия???
И ХДЕ Бакаев???
ИХ уровень, судя по этому матчу, даже не Химки.
В целом игра не произвела впечатление "весеннего футбола: и поле отличное, и команды неплохо готовы как тактически, так и физически.
Тактически для своего уровня, конечно. )
Живенько и интересненько. )
я из Химок
я из Химок
вчера в 16:13
Нужные три очка!!! Химчан, с победой!!!
За адекватность
За адекватность
вчера в 16:12
По идее где-то в глубине души футболистам "Химок" должно быть мальца обидно, что вроде как играют на своем стадионе, а судя по реакции трибун складывается впечатление, что играют в гостях. Ну это в качестве лирического отступления. Ну а по матчу ежели кратко, то думал будет условно "Ледовое побоище", или "Куликовская битва, а игра прошла относительно корректно. В созидании команды особо не преуспели, тем не менее "Химки" свой момент нашли и хлопец из солнечной Панамы принес важные три балла в таблицу. Ну а у "Факела" лучшим игроком были болельщики на трибунах. Игрокам конечно в желании не откажешь, но к желанию и "горящим" глазам" еще бы мастерства и умения не помешало бы. В общем болельщиков "Химок" с победой, ну а болельщикам "Факела" терпения. Как=то так на мой взгляд.
nubom
nubom
вчера в 16:03
Воронежцам больше всего удались горестные переживания после многочисленных успешно запоротых моментов…
Гость
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