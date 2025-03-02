«Химки» минимально обыграли «Факел» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 16:00

«Химки» обыграли «Факел» в 19-м туре РПЛ (1:0).

Гол забил Эдгардо Фаринья на 15-й минуте.

После этой игры «Химки» идут на 12-м месте (19 очков), «Факел» находится на 15-й строчке (14 баллов).