«Химки» минимально обыграли «Факел» в матче Премьер-Лиги

«Химки» обыграли «Факел» в 19-м туре РПЛ (1:0).
Гол забил Эдгардо Фаринья на 15-й минуте.
После этой игры «Химки» идут на 12-м месте (19 очков), «Факел» находится на 15-й строчке (14 баллов).
«Химки» обыграли «Факел» в 19-м туре РПЛ (1:0).
Гол забил Эдгардо Фаринья на 15-й минуте.
После этой игры «Химки» идут на 12-м месте (19 очков), «Факел» находится на 15-й строчке (14 баллов).
Если бы не он, то счёт в пользу Факела по ходу встречи два раза, по крайней мере, мог измениться.
И ХДЕ БЗДжикия???
И ХДЕ Бакаев???
ИХ уровень, судя по этому матчу, даже не Химки.
В целом игра не произвела впечатление "весеннего футбола: и поле отличное, и команды неплохо готовы как тактически, так и физически.
Тактически для своего уровня, конечно. )
Живенько и интересненько. )
Если бы не он, то счёт в пользу Факела по ходу встречи два раза, по крайней мере, мог измениться.
И ХДЕ БЗДжикия???
И ХДЕ Бакаев???
ИХ уровень, судя по этому матчу, даже не Химки.
В целом игра не произвела впечатление "весеннего футбола: и поле отличное, и команды неплохо готовы как тактически, так и физически.
Тактически для своего уровня, конечно. )
Живенько и интересненько. )