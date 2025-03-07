«Боруссия» представила форму, посвящённую чемпионскому сезону-1994/95

Дортмундская «Боруссия» выпустила новую коллекцию формы, посвящённую победному сезону 1994/95 годов.

Линейка, разработанная компанией Puma, стала доступна для приобретения с сегодняшнего дня.

Она, вдохновленная легендарной формой сезона-1994/95, увековечивает память об исторической команде, которая выиграла чемпионат впервые за 32 года. В этом году мы вспоминаем тот незабываемый сезон 30-летней давности, полный эйфории и экстаза. С помощью нынешней специальной футболки мы хотим возродить этот дух и побудить людей идти своим путем – быть смелыми, громкими и яркими, каким бы безумным это ни казалось.