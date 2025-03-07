Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная модаГермания. Бундеслига 2024/2025

«Боруссия» представила форму, посвящённую чемпионскому сезону-1994/95

вчера, 17:30

Дортмундская «Боруссия» выпустила новую коллекцию формы, посвящённую победному сезону 1994/95 годов.

Линейка, разработанная компанией Puma, стала доступна для приобретения с сегодняшнего дня.

В домашнем матче против «Аугсбурга» в субботу футболисты «Боруссии» Дортмунд будут играть в специальной неоновой футболке.

Она, вдохновленная легендарной формой сезона-1994/95, увековечивает память об исторической команде, которая выиграла чемпионат впервые за 32 года. В этом году мы вспоминаем тот незабываемый сезон 30-летней давности, полный эйфории и экстаза. С помощью нынешней специальной футболки мы хотим возродить этот дух и побудить людей идти своим путем – быть смелыми, громкими и яркими, каким бы безумным это ни казалось.

«Боруссия» представила форму, посвящённую чемпионскому сезону-1994/95

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Бешикташ» обновил эмблему в день 122-летия клуба
03 марта Фото
«Ростов» презентовал новый комплект формы к 95-летию клуба
28 февраля Фото
Официально«Мальорка» выпустила специальную форму ко дню Балеарских островов
27 февраля Фото
СлухиСтало известно, мячом какой фирмы будут играть в следующем сезоне РПЛ
21 февраля
Официально«Бавария» и Adidas представили юбилейную форму
21 февраля Фото
ОфициальноАПЛ представила третью версию игрового мяча
17 февраля Фото
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:26
В этой форме , даже парень на снимке как то свысока смотрит...)))
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 18:17
Красивая футболка.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 