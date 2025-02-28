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«Ростов» презентовал новый комплект формы к 95-летию клуба

сегодня, 18:15

«Ростов» представил новую игровую форму, созданную в честь 95-летнего юбилея клуба. Клубная пресс-служба отмечает:

Город с богатой историей и неповторимой атмосферой, где традиции встречаются с современностью, а каждый уголок пропитан духом южной культуры. При создании комплекта игровой формы, приуроченной к 95-летию клуба, мы стремились сохранить дух и самобытность нашего любимого города, отразить его яркие цвета и невероятную энергетику.

Вторую половину сезона «Ростов» проведёт в юбилейной игровой форме.

«Ростов» презентовал новый комплект формы к 95-летию клуба

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 18:51
Не вовремя ушел Карпуша... нужно было отпраздновать такое событие...
протон
протон
сегодня в 18:37
Красивая форма. Жёлто-синие цвета лучшие! )
Можно было синего чуть увеличить на рукавах
Гость
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