«Ростов» презентовал новый комплект формы к 95-летию клуба

«Ростов» представил новую игровую форму, созданную в честь 95-летнего юбилея клуба. Клубная пресс-служба отмечает:

Город с богатой историей и неповторимой атмосферой, где традиции встречаются с современностью, а каждый уголок пропитан духом южной культуры. При создании комплекта игровой формы, приуроченной к 95-летию клуба, мы стремились сохранить дух и самобытность нашего любимого города, отразить его яркие цвета и невероятную энергетику.