Сане придётся сократить зарплату для продления контракта с «Баварией»

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вчера, 18:02

Руководство «Баварии» рассматривает возможность оптимизации зарплатного бюджета, что позволит им в будущем совершить трансфер из «Байера». По информации СМИ , мюнхенский клуб намерена предпринять попытку подписания футболиста не ранее 2026 года.

Несмотря на то, что демонстрирует хорошую форму в последних матчах, он входит в число игроков, с которыми клуб может обсудить корректировку заработной платы при продлении контракта. Текущий договор немецкого полузащитника истекает по окончании нынешнего сезона.

В настоящее время Лерой зарабатывает 20 миллионов евро в год. Руководство «Баварии» планирует снизить эту сумму до 13 миллионов евро. При согласии Сане на такие условия, у него появится возможность продолжить карьеру в мюнхенском клубе. В противном случае, финансовые ресурсы будут направлены на реализацию крупных трансферных операций, таких как приобретение Вирца.