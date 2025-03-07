Руководство «Баварии» рассматривает возможность оптимизации зарплатного бюджета, что позволит им в будущем совершить трансфер Флориана Вирца из «Байера». По информации СМИ, мюнхенский клуб намерена предпринять попытку подписания футболиста не ранее 2026 года.
Несмотря на то, что Лерой Сане демонстрирует хорошую форму в последних матчах, он входит в число игроков, с которыми клуб может обсудить корректировку заработной платы при продлении контракта. Текущий договор немецкого полузащитника истекает по окончании нынешнего сезона.
В настоящее время Лерой зарабатывает 20 миллионов евро в год. Руководство «Баварии» планирует снизить эту сумму до 13 миллионов евро. При согласии Сане на такие условия, у него появится возможность продолжить карьеру в мюнхенском клубе. В противном случае, финансовые ресурсы будут направлены на реализацию крупных трансферных операций, таких как приобретение Вирца.
Что касается Сане, то ему и этого хватит, учитывая его бестолковость. Поэтому, понижение в зарплате пойдет ему на пользу, тем более, больше- никто не предлагает...
Что касается Сане, то ему и этого хватит, учитывая его бестолковость. Поэтому, понижение в зарплате пойдет ему на пользу, тем более, больше- никто не предлагает...