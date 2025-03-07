Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыГермания. Бундеслига 2024/2025

Сане придётся сократить зарплату для продления контракта с «Баварией»

вчера, 18:02

Руководство «Баварии» рассматривает возможность оптимизации зарплатного бюджета, что позволит им в будущем совершить трансфер Флориана Вирца из «Байера». По информации СМИ, мюнхенский клуб намерена предпринять попытку подписания футболиста не ранее 2026 года.

Несмотря на то, что Лерой Сане демонстрирует хорошую форму в последних матчах, он входит в число игроков, с которыми клуб может обсудить корректировку заработной платы при продлении контракта. Текущий договор немецкого полузащитника истекает по окончании нынешнего сезона.

В настоящее время Лерой зарабатывает 20 миллионов евро в год. Руководство «Баварии» планирует снизить эту сумму до 13 миллионов евро. При согласии Сане на такие условия, у него появится возможность продолжить карьеру в мюнхенском клубе. В противном случае, финансовые ресурсы будут направлены на реализацию крупных трансферных операций, таких как приобретение Вирца.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноМурильо продлил контракт с «Марселем»
Вчера, 14:28
Официально«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с молодым нападающим
Вчера, 09:36
«Барселона» планирует продлить контракт со Щесным на год
06 марта
Киммих продлит контракт с «Баварией»
06 марта
«Барселона» ведёт переговоры о продлении контракта с де Йонгом
06 марта
Слухи«Фенербахче» планирует продлить контракт с Моуриньо
06 марта
Сортировать
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:52
Захочет остаться в Баварии,пойдет на сокращение зарплаты.
Capral
Capral ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:38
Не только ради Вирца...
shlomo
shlomo
вчера в 18:37
Все ради Вирца.... почти что игра ва-банк...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:25
Арабские хозяева европейских клубов подняли слишком высоко планку зарплат игроков. Это очень вредит футболу и с такой ситуацией нужно срочно начинать борьбу. Бавария никогда раньше не была рекордсменом по зарплатам, пока в ней играло большинство игроков немцев. Они считали большой честью играть в лучшей команде Германии. А гастарбайтеры всегда играют за деньги. Хватит, пора положить конец этому.
Capral
Capral
вчера в 18:25, ред.
Если трансфер Вирца в Баварию состоится, то это будет самый естественный и ожидаемый исход. В Баварии сейчас нет ярковыраженного распасовщика, а Вирц, по многим компонентам подходит Баварии: он знает немецкие реалии, немецкий футбол, владеет немецким, и вобщем, по футбольной мысли подходит Баварии. По стилю, вероятно не очень, ведь комбинационный футбол мюнхенцев отличается от силового и прессингующего футбола Алонсо, поэтому, в этом плане, придется несколько перестроиться... А все, те, еще прежние заявления, якобы- от Реала и МС, как и ожидалось были далеки от истины...

Что касается Сане, то ему и этого хватит, учитывая его бестолковость. Поэтому, понижение в зарплате пойдет ему на пользу, тем более, больше- никто не предлагает...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 