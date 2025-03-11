«Ливерпуль» и ПСЖ близки к чемпионству. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

1741645726

сегодня, 01:28

В РПЛ лидируют «Краснодар» и «Зенит» (по 43 балла), топ-3 замыкает «Спартак» (40 очков). В зоне стыковых матчей находятся «Динамо» Махачкала (18 очков) и «Ахмат» (17 баллов). Замыкают таблицу «Факел» (14 очков) и «Оренбург» (8 пунктов).

В АПЛ уверенно лидирует «Ливерпуль» (70 очков), «Арсенал» идет на 2-м месте (55 баллов), на 3-й строчке «Ноттингем Форест» (51 пункт), замыкает топ-4 «Челси» (49 очков). В нижней части таблицы находятся «Ипсвич», «Лестер Сити» (по 17 очков) и «Саутгемптон» (9 пунктов).

В Ла Лиге «Барселона» возглавляет таблицу, но у нее есть матч в запасе, на 2-м месте «Реал» (у обоих коллективов по 57 очков), на 3-й позиции «Атлетико» (56 пунктов), топ-4 замыкает «Атлетик» (49 баллов). В нижней части таблицы расположились «Алавес», «Лас-Пальмас» и «Вальядолид» (26, 24 и 16 баллов соответственно).

В Серии А в группе лидеров находятся «Интер», «Наполи», «Аталанта» и «Ювентус» (61, 60, 58 и 52 балла соответственно). Замыкают таблицу «Эмполи», «Венеция» и «Монца» (22, 19 и 14 очков соответственно).

«Бавария» лидирует в Бундеслиге (61 пункт), «Байер» идет на 2-м месте (53 балла), на 3-й позиции «Майнц» (44 пункта), топ-4 замыкает «Айнтрахт» (42 балла). Замыкают таблицу «Бохум», «Хольштайн» и «Хайденхайм» (18, 17 и 16 баллов соответственно).