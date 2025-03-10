«Ювентус» пропустил четыре безответных мяча от «Аталанты»

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сегодня, 00:37

«Ювентус» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 28-го тура Серии А (0:4).

На 29-й минуте пенальти реализовал Матео Ретеги. Удвоил преимущество бергамасков Мартен де Рон на 46-й. Также голами в составе гостей отличились Давиде Дзаппакоста (66-я) и Адемола Лукман (77-я).

«Юве» занимает 4-е место в чемпионате Италии (52 очка). «Аталанта» идёт 3-й (58 баллов).