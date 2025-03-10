«Ювентус» пропустил четыре безответных мяча от «Аталанты»

«Ювентус» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 28-го тура Серии А (0:4).
На 29-й минуте пенальти реализовал Матео Ретеги. Удвоил преимущество бергамасков Мартен де Рон на 46-й. Также голами в составе гостей отличились Давиде Дзаппакоста (66-я) и Адемола Лукман (77-я).
«Юве» занимает 4-е место в чемпионате Италии (52 очка). «Аталанта» идёт 3-й (58 баллов).
По матчу...
Поразило обилие брака в передачах у "зебр". Даже в простых ситуациях мячик летел мимо партнёра, либо в недодачу, в связи с чем все бергамаски постоянно успевали выстраиваться в позиционную защиту. Следствием тотального брака стали гигантские энергозатраты, - физическим истощением у полевых Ювентуса сквозило уже к 75 минуте..., со всеми вытекающими.
Ну и удача сегодня была у команды Гаспера: пеналь липовый и 2 гола с рикошетов. Звезды, как говорят, все сошлись для одних, а всё де...мо досталось другим. Это футбол. Бывает и такое.
P.S. И тем не менее... Если сёдня/завтра уволят Мотту, то Юве вряд ли в четвёрку попадёт, - Милан и его шведский "академик" не дадут соврать.
По матчу...
Поразило обилие брака в передачах у "зебр". Даже в простых ситуациях мячик летел мимо партнёра, либо в недодачу, в связи с чем все бергамаски постоянно успевали выстраиваться в позиционную защиту. Следствием тотального брака стали гигантские энергозатраты, - физическим истощением у полевых Ювентуса сквозило уже к 75 минуте..., со всеми вытекающими.
Ну и удача сегодня была у команды Гаспера: пеналь липовый и 2 гола с рикошетов. Звезды, как говорят, все сошлись для одних, а всё де...мо досталось другим. Это футбол. Бывает и такое.
P.S. И тем не менее... Если сёдня/завтра уволят Мотту, то Юве вряд ли в четвёрку попадёт, - Милан и его шведский "академик" не дадут соврать.