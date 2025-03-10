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«Ювентус» пропустил четыре безответных мяча от «Аталанты»

сегодня, 00:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 4Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Ювентус» потерпел поражение от «Аталанты» в матче 28-го тура Серии А (0:4).

На 29-й минуте пенальти реализовал Матео Ретеги. Удвоил преимущество бергамасков Мартен де Рон на 46-й. Также голами в составе гостей отличились Давиде Дзаппакоста (66-я) и Адемола Лукман (77-я).

«Юве» занимает 4-е место в чемпионате Италии (52 очка). «Аталанта» идёт 3-й (58 баллов).

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Все комментарии
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 01:49
Ахах))) 🤦
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:06
После такого поражения тренер обязан подать в отставку
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:04
в 21 веке никто так синьору не разМотТали.
красивые голы, но недоволен результатом. Аталанта должна была забить еще
5 мячей.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:03
Это просто какой-то кошмар, позор...
ABir
ABir
сегодня в 00:56
Удивительное непредсказуемое домашнее поражение Юве от основного конкурента
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:50
Старушку унизили конечно! Может на пользу
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:45, ред.
У Юве лучший в составе был кипер и Маккини, на котором пеналя не было (ВАР видать на работу забил и в кабине Кьянти креплённый лакал).

По матчу...
Поразило обилие брака в передачах у "зебр". Даже в простых ситуациях мячик летел мимо партнёра, либо в недодачу, в связи с чем все бергамаски постоянно успевали выстраиваться в позиционную защиту. Следствием тотального брака стали гигантские энергозатраты, - физическим истощением у полевых Ювентуса сквозило уже к 75 минуте..., со всеми вытекающими.
Ну и удача сегодня была у команды Гаспера: пеналь липовый и 2 гола с рикошетов. Звезды, как говорят, все сошлись для одних, а всё де...мо досталось другим. Это футбол. Бывает и такое.

P.S. И тем не менее... Если сёдня/завтра уволят Мотту, то Юве вряд ли в четвёрку попадёт, - Милан и его шведский "академик" не дадут соврать.
He Э Г О ИС T
He Э Г О ИС T
сегодня в 00:39
РазМоттали старушку .. 🤭
протон
протон
сегодня в 00:38
Маккени толкнули, мяч попал в плечо, от плеча в руку, как можно было дать пенальти, по такой логике за секунду до этого Лукман тоже рукой сыграл, но это не учли??? Цирк продолжается в сериале, но виноваты сами, играют как бомжи, полная анархия на поле, йылдызу не надо было 10 давать, под весом номера сдулся, такое же было с погба, который себе 10+6 рисовал потом, почему Нико опять слева, а не справа, одни загадки от Мотты на поле
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:38
Аталанта разобрала старую сеньору
Гость
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