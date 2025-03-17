«Атланта Юнайтед» с Миранчуком уступила «Интер Майами». У Месси гол

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сегодня, 08:21

«Атланта Юнайтед» потерпела поражение от «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (1:2).

На 11-й минуте хозяева поля вышли вперёд усилиями Эммануэля Латте Лата. На 20-й команда из Флориды отыгралась — голом отметился Лионель Месси. Фафа Пико на 89-й забил второй мяч в составе гостей.

В составе «Атланты» с первых минут на поле вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. Он отыграл весь поединок, не отметившись результативными действиями.

«Атланта Юнайтед» занимает 12-е место в Восточной конференции (4 очка). «Интер Майами» лидирует (10 баллов).