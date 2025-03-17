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«Атланта Юнайтед» с Миранчуком уступила «Интер Майами». У Месси гол

сегодня, 08:21
Атланта ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Атланта Юнайтед1 : 2Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

«Атланта Юнайтед» потерпела поражение от «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата МЛС (1:2).

На 11-й минуте хозяева поля вышли вперёд усилиями Эммануэля Латте Лата. На 20-й команда из Флориды отыгралась — голом отметился Лионель Месси. Фафа Пико на 89-й забил второй мяч в составе гостей.

В составе «Атланты» с первых минут на поле вышел российский полузащитник Алексей Миранчук. Он отыграл весь поединок, не отметившись результативными действиями.

«Атланта Юнайтед» занимает 12-е место в Восточной конференции (4 очка). «Интер Майами» лидирует (10 баллов).

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Все комментарии
Брулин
Брулин ответ mbty6q96qxpp (раскрыть)
сегодня в 11:14
Миранчук играет в каждом матче сезона. Однако в четырех турах все еще без голов и ассистов." Еще есть вопросы к Гасперини, какого хрена Миранчук полировал лавку три года? Скоро опять поедет в родной РПЛ и будет там из себя звезду вселенского масштаба корчить.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:42
Приветствую, Маэстро!!!
Так ведь главной целью перехода Миранчука в МЛС было на пистона посмотреть, а при случае, ещё и чемодан ему поднести...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
CSKA2012
CSKA2012 ответ mbty6q96qxpp (раскрыть)
сегодня в 10:36
Для себя
mbty6q96qxpp
mbty6q96qxpp
сегодня в 09:51
Чего Миранчук вообще в этой Америке делает? Для кого играет?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:48
Лео молодец конечно. Мастерство и в Америке мастерство
ed8f564d7nwd
ed8f564d7nwd
сегодня в 09:46
Месси и Ко будет покруче Миранчука и Атлантов
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:28
Голы Месси – классика..... забил и поучаствовал в победе .... а вот Миранчук без результативных действий..... ничего, подождем ....
He Э Г О И СТ
He Э Г О И СТ
сегодня в 09:15
Как же так, Алёша?.. 🤭
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:10
Волевая победа))) и наконец Интер победил Таланту. Давно не было побед над ними
y2gy6dmq4z8d
y2gy6dmq4z8d
сегодня в 09:01
Потому и уступила, что с Миранчуком.
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 08:47
Миранчук весь матч глазел гения
Futurista
Futurista ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 08:28
Месси просил, но Лёха сделал вид, что не понимает по-испански)...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:22
Рано Лёха , ох рано...)))
112910415
112910415
сегодня в 08:22
футболку взял ?
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