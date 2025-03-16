«Байер» одолел «Штутгарт», в матче 7 голов

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вчера, 23:28

«Штутгарт» проиграл «Байеру» в 26-м туре Бундеслиги (3:4).

Эрмедин Демирович вывел хозяев поля вперед на 15-й минуте, Ник Фольтемаде на 48-й удвоил преимущество команды. Джереми Фримпонг на 56-й отыграл один из мячей, у «швабов» на 62-й автоголом отметился Гранит Джака. Пьеро Инкапье на 68-й сократил отставание в счете, Анжело Штиллер на 88-й вернул равенство на табло (автогол). На 90+4-й забил Патрик Шик.

После этой игры «Штутгарт» идет на 10-м месте (37 очков), «Байер» находится на 2-й строчке (56 баллов).