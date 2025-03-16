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«Байер» одолел «Штутгарт», в матче 7 голов

вчера, 23:28
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт3 : 4Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Штутгарт» проиграл «Байеру» в 26-м туре Бундеслиги (3:4).

Эрмедин Демирович вывел хозяев поля вперед на 15-й минуте, Ник Фольтемаде на 48-й удвоил преимущество команды. Джереми Фримпонг на 56-й отыграл один из мячей, у «швабов» на 62-й автоголом отметился Гранит Джака. Пьеро Инкапье на 68-й сократил отставание в счете, Анжело Штиллер на 88-й вернул равенство на табло (автогол). На 90+4-й забил Патрик Шик.

После этой игры «Штутгарт» идет на 10-м месте (37 очков), «Байер» находится на 2-й строчке (56 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт getfootballnewsgermany.com
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:43
молодцы однако. Байеровистые)))
еще один чудо камбэк!!! даже можно зацепиться за чемпионство.
Харри Кейн: как же так?!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:42
Интересно что со Штутгартом произошло)))
матос
матос
сегодня в 00:41
Аптекарей с победой.
xcpz4gz6h9en
xcpz4gz6h9en
сегодня в 00:34
Веселый был матч.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:01
Байер сократил отставание от лидера...
Capral
Capral
вчера в 23:51
Вот так, идиотские, безумные эксперементы Компани привели к тому, что отрыв от Байера уже сократился до 6 очков. Если Бавария не станет чемпионом, Компани вышвырнут, как поршивого кота. Ничтожество, мне его не жаль!!!!!!!
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