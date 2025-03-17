«Барселона» одолела «Атлетико» в матче Ла Лиги, Ферран Торрес оформил дубль

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сегодня, 01:04

«Атлетико» уступил «Барселоне» в 28-м туре Ла Лиги (2:4).

Хулиан Альварес вывел хозяев поля вперед на 45-й минуте, Александр Серлот на 70-й удвоил преимущество команды. Роберт Левандовски на 72-й отыграл один из мячей, Ферран Торрес на 78-й сравнял счет, а на 90+2-й забил Ламин Ямаль. На 90+8-й Торрес оформил дубль.

После этой игры «Атлетико» идет на 3-м месте (56 очков), «Барселона» лидирует (60 баллов).