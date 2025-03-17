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«Барселона» одолела «Атлетико» в матче Ла Лиги, Ферран Торрес оформил дубль

сегодня, 01:04
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Атлетико» уступил «Барселоне» в 28-м туре Ла Лиги (2:4).

Хулиан Альварес вывел хозяев поля вперед на 45-й минуте, Александр Серлот на 70-й удвоил преимущество команды. Роберт Левандовски на 72-й отыграл один из мячей, Ферран Торрес на 78-й сравнял счет, а на 90+2-й забил Ламин Ямаль. На 90+8-й Торрес оформил дубль.

После этой игры «Атлетико» идет на 3-м месте (56 очков), «Барселона» лидирует (60 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт news24.com
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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 02:16
Прошло время Атлетико ваньку гонять и закрыт автобусом . Надо играть в красивой футбол. Каждая игра с участием Атлетико скучный из за его стиль игры.
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 02:14
Шева раскрылся еще в Киеве. Бавария его вела, еще когда в Динамо ГТ работал Й.Сабо. Но в Баварии всегда долго думают, и когда подошло время, Милан его перехватил. С Хвичкой, кстати, получилось похожая история, Бавария его вела еще с Рубина. Восхищались им, но долго думали- брать или нет. Пока думали, Наполи перехватил. Они и с Кейном, тоже, могли пролететь, но, сам Кейн, очень хотел в Баварию...
Capral
Capral ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 02:10
Приветствую, Юрий!!!
У Шевы не было футбольного интеллекта, также, как его небыло у Блохина, у Мюллера. Но у Шевы были отменные физические данные и непосредственно футболные, о которых я написал раньше, а главное- он сразу вписалася в систему Анчелотти. Шева не потерялся в звездном составе Милана, что тоже говорит о его футбольной приспособляемости, коммуникабельности... Он и Кака- были любимыми игроками у болельщиков Милана.
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 02:09
Флик настолько крут, что Анчи сегодня обещал смотреть игру и научиться у немца: как нужно обыграть Атлетико так красиво!

Здесь не может быть разговоров о том, что Барса пропустила игру с Осасуной. Там была трагедия в команде. Надеюсь сливочные не захотят таким же образом "отдохнуть".
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:03
Это другое!
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:01
Речь про украинского игрока, я привёл пример.
Шева раскрылся, как только покинул Динамо.
Он раскрылся с нужными партнёрами, а в Челси что случилось с ним? Это был полный провал.
Отличный нападающий, но не выдающийся.

Я то как раз в теме, поэтому и сказал. Я за ними наблюдал от и до.
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:00, ред.
Доброй ночи, Виктор. Относительно Шевченко в одном только удивляюсь: как при почти полном отсутствии мозгов, он.имел такой высокий футбольный интеллект? Ведь его интервью смотреть невозможно было никогда - в них не было ни логики, ни последовательности, ни связанных между собой слов. 🤔
Capral
Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 01:56
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ
    сегодня в 01:54
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 01:54
      Примера изжила?!
      при действующем победителе ЛЧ Реала и чемпионов Европы 2024???
      Agamaga___05
      Agamaga___05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 01:52
      Прекрасно помню! С этого сезона я и начал смотреть футбол. Гол Клюйверта Милану в финале ЛЧ. Я из-за него и начал болеть за Барселону, там при Ван Гале половина состава были голландцы.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Agamaga___05 (раскрыть)
      сегодня в 01:50, ред.
      Ты помнишь Аякс 1994/1995 ?
      Голландцы Ван Гааля тогда примерно в таком же ключе играли, как и нынешняя Барселона.
      Братья Де Буры, Литманен, Клюйверт, Овермарс, Зеедорф, Давидс..., какие личности тогда были у Аякса и чё они вытворяли... Эх, были времена!
      Agamaga___05
      Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 01:48
      Шевченко тоже стал лучшим бомбардиром в Милане, как только уехал в Италию. Ла Лига не изжила, там громких имён как таковых нет, но Барселона уже выкатила новую порцию будущих звёзд, и один из них сегодня забил третий гол!)
      ABir
      ABir
      сегодня в 01:46
      Мадридцы слишком рано. Поверили в свою победу и стали играть на удержание счета. За это и поплатились.
      Capral
      Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
      сегодня в 01:44
      Какого титанического труда, за полгода? Сам то в это веришь? Примера давно себя изжила, если в прошлом году, такой 56 как Довбик забил 24 гола. Да он в Украине столько не забивал последним командам.
      Agamaga___05
      Agamaga___05 ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 01:41
      Нет. Барса не обещала идеальную игру, но они делают результат в этом сезоне, и очень красиво.
      Забивают очень много, аномально много. С 60-го года столько не забивали. Нет там ничего глупого. Это плоды их титанического труда. Вам как взрослому человеку тем более нужно такое подчеркнуть, а не искать изъяны.
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 01:39
        Capral
        Capral ответ Agamaga___05 (раскрыть)
        сегодня в 01:37
        А разве я неправ?
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 01:37, ред.
          Agamaga___05
          Agamaga___05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          сегодня в 01:37
          Виктор изначально сказал, он предвзят!
          Capral
          Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
          сегодня в 01:36
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ Agamaga___05 (раскрыть)
            сегодня в 01:35
            Ты ж Виктора знаешь. Флик даже если требл возьмёт, то всё это будет не его заслуга.))
            Agamaga___05
            Agamaga___05 ответ He Э Г О ИС T (комментарий удален) (раскрыть)
            сегодня в 01:35
            Барселона умеет выгонять болельщиков со стадиона в Мадриде!) Особенно тех, кто так часто после гола эмблему целует 😀
            Agamaga___05
            Agamaga___05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
            сегодня в 01:33
            Глупый рикошет, глупые забегания, глупые удары, глупые обводки, пацанская игра......а тем временем Барселона каждую вторую игру громит соперника.
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
            сегодня в 01:33
            После рикошета мяч в воротах или где ?
            И ты после этого утверждаешь, что не любишь сослагательного наклонения ? Рассмешил на сон грядущий.))
            Capral
            Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
            сегодня в 01:31
            Я не люблю сослогательные наклонения- "должны были или не должны были". Случился рикошет, то-есть, осуществилось действие, констатация факта. А то что ты говоришь- из области- "если бы у бабушки были яйца"...
            Dauletbek
            Dauletbek ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
            сегодня в 01:29
            В отличие от тебя я обьективен...Я не плачу и не жалуюсь, как ты. Посмотри свои комментарии за весь сезон и более. Кто как пишет комментарии...
            Agamaga___05
            Agamaga___05 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
            сегодня в 01:27
            Кто такие? Ширер лучший бомбардир АПЛ за всю историю.
            Ван Бастен один из лучших в истории футбола!

            Месси лучший в истории футбола!

            Подставной, потому что Мбаппе не смог выиграть с помощью пенальти, а Месси смог?
            ПЕТЛЯ
            ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
            сегодня в 01:27, ред.
            Вить.
            Вот ты пишешь про глупый рикошет Ямаля и воротишь взор от его первых двух киксов, которые должны были закончится голешниками. Почему тогда эти промахи не глупые ? Где твоя объективность ?

            Так нельзя трактовать игру, дружище!
            пират Елизаветы
            пират Елизаветы
            сегодня в 01:27
            вот это характер у сливочных))) сидеть допоздна в ожидании побед
            Гость
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