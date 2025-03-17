«Ливерпуль» и ПСЖ близки к чемпионству. Итоги тура в лигах топ-5 и РПЛ

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сегодня, 02:08

В РПЛ «Краснодар» стал единоличным лидером (46 очков), «Спартак» и «Зенит» после очного матча имеют по 43 балла. В зоне стыковых матчей находятся «Пари НН» (19 очков) и «Ахмат» (18 баллов). Замыкают таблицу «Факел» (14 пунктов) и «Оренбург» (11 пунктов).

В АПЛ уверенно лидирует «Ливерпуль» (70 очков), «Арсенал» идет на 2-м месте (58 баллов), «Ноттингем Форест» находится на 3-й строчке (54 балла), а «Челси» замыкает топ-4 (49 очков). В нижней части таблицы расположились «Ипсвич», «Лестер» (по 17 баллов) и «Саутгемптон» (9 пунктов).

Помимо этого, «Ньюкасл» переиграл «Ливерпуль» в финале Кубка Лиги и впервые в своей истории взял данный трофей.

В Ла Лиге лидируют «Барселона» и «Реал» (по 60 очков), за ними расположились «Атлетико» (56 очков) и «Атлетик» (52 балла). Замыкают таблицу «Леганес», «Лас-Пальмас» и «Вальядолид» (27, 25 и 16 очков соответственно.

Таблицу Серии А возглавляет «Интер» (64 балла), на 2-м месте «Наполи» (61 пункт), «Аталанта» идет на 3-й строчке (58 очков), топ-4 замыкает «Болонья» (53 балла). Замыкают таблицу «Эмполи», «Венеция» и «Монца» (22, 20 и 15 пунктов соответственно).

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (62 балла), «Байер» идет на 2-м месте (56 пунктов), на 3-м месте «Майнц», а топ-4 замыкает «Айнтрахт» (по 45 очков). В нижней части таблицы находятся «Хайденхайм», «Бохум» и «Хольштайн» (19, 18 и 17 пунктов соответственно).