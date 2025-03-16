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«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер Сити»

вчера, 23:57
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Лестер Сити» крупно проиграл «Манчестер Юнайтед» в 29-м туре АПЛ (0:3).

Расмус Хёйлунд открыл счет на 28-й минуте, Алехандро Гарначо удвоил преимущество команды на 67-й, а на 90-й забил Бруну Фернандеш.

После этой игры «лисы» идут на 19-м месте (17 очков), «дьяволы» находятся на 13-й строчке (37 пунктов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт independent.co.uk
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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:47
С победой, Дьяволы!!! С крупной победой!!! В этом матче блеснули многие игроки, трое из них забили. Правда Лестер сейчас слаб, но раненый всегда опасен... А Манчестер Юнайтед не среди лидеров. А вдруг эта победа МЮ начало коренного перелома?
sv_1969
sv_1969 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:40
Ну да... Щас класса до фига у МЮ)))
69yeg3kf7nt4
69yeg3kf7nt4
сегодня в 00:26
Неужели началось...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:22
Хойлунд забил впервые с 12 декабря. Бруну сделал 1+2. Ван Нистелрой не доказал бывшей...
shur
shur
сегодня в 00:13
...пора и мне в МЮ ! У них место №13 и у меня строчка №13 (пока!),
счастливое число! С победой, вторая крупная, что происходит,чёрт возьми!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:11
Хорошо что Хёйлунд наконец забил, авось прорвёт
протон
протон
сегодня в 00:09
Победа на классе, омрачённая травмой нового, крепкого защитника Хевена
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 00:07
Насколько же у Лестера все плохо, если даже Гарначо и Расмус забили с игры...

Очень жаль, что поломался Хэйвен. Скорейшего выздоровления, очень круто играет в защите, даже без скидки на возраст.
Гость
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