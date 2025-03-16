«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер Сити»

«Лестер Сити» крупно проиграл «Манчестер Юнайтед» в 29-м туре АПЛ (0:3).
Расмус Хёйлунд открыл счет на 28-й минуте, Алехандро Гарначо удвоил преимущество команды на 67-й, а на 90-й забил Бруну Фернандеш.
После этой игры «лисы» идут на 19-м месте (17 очков), «дьяволы» находятся на 13-й строчке (37 пунктов).
счастливое число! С победой, вторая крупная, что происходит,чёрт возьми!
счастливое число! С победой, вторая крупная, что происходит,чёрт возьми!
Очень жаль, что поломался Хэйвен. Скорейшего выздоровления, очень круто играет в защите, даже без скидки на возраст.
Очень жаль, что поломался Хэйвен. Скорейшего выздоровления, очень круто играет в защите, даже без скидки на возраст.