«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Лестер Сити»

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вчера, 23:57

«Лестер Сити» крупно проиграл «Манчестер Юнайтед» в 29-м туре АПЛ (0:3).

Расмус Хёйлунд открыл счет на 28-й минуте, Алехандро Гарначо удвоил преимущество команды на 67-й, а на 90-й забил Бруну Фернандеш.

После этой игры «лисы» идут на 19-м месте (17 очков), «дьяволы» находятся на 13-й строчке (37 пунктов).