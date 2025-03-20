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Появилась информация о будущем Винисиуса в «Реале»

сегодня, 18:53

«Реал» продолжает вести переговоры с агентом Винисиуса Жуниора о продлении контракта.

Представитель футболиста присутствовал на недавнем матче Лиги чемпионов против «Атлетико», что свидетельствует о том, что переговоры вышли на финальную стадию.

Ожидается, что Винисиус получит увеличение заработной платы, однако оно будет умеренным и не повлияет на финансовую стабильность клуба. Это позволит избежать недовольства со стороны других ведущих игроков «Реала».

Ключевым вопросом, который пока не решен, является возможность трансфера Винисиуса в будущем при наличии подходящего предложения как для игрока, так и для клуба. В новом контракте может быть предусмотрена опция выкупа.

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Все комментарии
Артур Шатапов
Артур Шатапов
сегодня в 19:47
Вини родные фанаты не любят, за его поведение, так что не факт что переподпишут. Глядишь контракт получит и ныть перестанет, кто его знает
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:24
Винисиус один из самых неоднозначных игроков Реала. Иногда играет так, что нельзя глаз оторвать... Но, когда бразилец начинает спорить с судьями, хочется разорвать его на куски. А ещё Джуниор легко поддаётся на провокации, что не всегда замечают арбитры. Так было в известном случае с вратарём соперника. В последнее время минусов больше, чем плюсов.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:02
Подняли зп на 3 банана и договорились)
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