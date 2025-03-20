Появилась информация о будущем Винисиуса в «Реале»

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сегодня, 18:53

«Реал» продолжает вести переговоры с агентом о продлении контракта.

Представитель футболиста присутствовал на недавнем матче Лиги чемпионов против «Атлетико», что свидетельствует о том, что переговоры вышли на финальную стадию.

Ожидается, что Винисиус получит увеличение заработной платы, однако оно будет умеренным и не повлияет на финансовую стабильность клуба. Это позволит избежать недовольства со стороны других ведущих игроков «Реала».

Ключевым вопросом, который пока не решен, является возможность трансфера Винисиуса в будущем при наличии подходящего предложения как для игрока, так и для клуба. В новом контракте может быть предусмотрена опция выкупа.