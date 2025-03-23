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Отец Кузяева рассказал, почему футболист не играет за «Гавр» с января

вчера, 21:38

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, почему футболист не играет за команду с января.

Далер в последний раз выходил на поле 5 января, а не 24 ноября. В игре с «Марселем» сын получил серьëзную травму, после которой до сих пор полностью не восстановился. А что касается игрового времени, это вопрос к главному тренеру. Далер полностью адаптировался к Лиге 1, овладел французским языком и постоянно продолжает работать, несмотря на все трудности, которые выпали на него в этом сезоне.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:13
А если коротко, то " Не тянет даже в Гавре, который стоит на вылет ил Лиги1"
drug01
drug01
вчера в 22:09
С большим трудом он войдет в игру команды. На пути много трудностей
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:04
Сомневаюсь, что у Кузяева в Гавре всё хорошо... Ведь много игрового времени он не получал, а количество игрового времени один из главных показателей, подтверждающих соответствие игрока уровню клуба. Но, всё равно, Далер извлёк пользу от пребывания в Лиге 1 - он изучил французский язык. Интересно, а он интервью уже дает без переводчика?
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