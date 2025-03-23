Отец Кузяева рассказал, почему футболист не играет за «Гавр» с января

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» , рассказал, почему футболист не играет за команду с января.

Далер в последний раз выходил на поле 5 января, а не 24 ноября. В игре с «Марселем» сын получил серьëзную травму, после которой до сих пор полностью не восстановился. А что касается игрового времени, это вопрос к главному тренеру. Далер полностью адаптировался к Лиге 1, овладел французским языком и постоянно продолжает работать, несмотря на все трудности, которые выпали на него в этом сезоне.