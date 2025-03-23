Карпин сообщил о непростом психологическом состоянии Захаряна из-за травм

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы корреспондента «Матч ТВ» перед товарищеским матчем с Замбией.
О том, почему в сборную не был вызван Алексей Миранчук
Алексей с удовольствием бы поехал, но мы решили не дёргать его из‑за логистики. Плюс у них почему‑то чемпионат не останавливается.
Про то, может ли Матвей Кисляк вырасти в игрока уровня «Барселоны»
Может. Но на протяжении последних 15 лет мы видели много игроков, которые могли стать звёздами, но потом так и не становились. Задатки для того, чтобы стать большим футболистом, у него есть. Есть ли определённость по его позиции? Да, есть определённость. Мы его видим опорным полузащитником, как он и играет в ЦСКА, шестой номер.
О том, на связи ли Карпин с Арсеном Захаряном
Прямо сейчас я с вами общаюсь. А вообще, да, на связи. Непростое у него психологическое состояние из‑за травм. Это рецидив старой травмы, видимо, рано запустили его, и не залечили. Это проблема не только его, но и клуба.
Кто самый универсальный футболист сборной? Сильянов, наверное.