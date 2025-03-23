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Карпин сообщил о непростом психологическом состоянии Захаряна из-за травм

вчера, 13:47
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЗамбияЗамбияЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопросы корреспондента «Матч ТВ» перед товарищеским матчем с Замбией.

О том, почему в сборную не был вызван Алексей Миранчук

Алексей с удовольствием бы поехал, но мы решили не дёргать его из‑за логистики. Плюс у них почему‑то чемпионат не останавливается.

Про то, может ли Матвей Кисляк вырасти в игрока уровня «Барселоны»

Может. Но на протяжении последних 15 лет мы видели много игроков, которые могли стать звёздами, но потом так и не становились. Задатки для того, чтобы стать большим футболистом, у него есть. Есть ли определённость по его позиции? Да, есть определённость. Мы его видим опорным полузащитником, как он и играет в ЦСКА, шестой номер.

О том, на связи ли Карпин с Арсеном Захаряном

Прямо сейчас я с вами общаюсь. А вообще, да, на связи. Непростое у него психологическое состояние из‑за травм. Это рецидив старой травмы, видимо, рано запустили его, и не залечили. Это проблема не только его, но и клуба.

Кто самый универсальный футболист сборной? Сильянов, наверное.

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Все комментарии
h298dp2fqqfd
h298dp2fqqfd
вчера в 18:26
Психологическое состояние Арсена может резко изменится, если его погонят из испанского чемпионата.
8qe5enwv58yp
8qe5enwv58yp
вчера в 17:06
В общем отмазал тех, кто за границу сбежал.
93c2dh6gkurg
93c2dh6gkurg
вчера в 17:04
Наверно ему нравится такое состояние,он сам строит свою судьбу
Арбалет
Арбалет
вчера в 16:16
Такое психологическое состояние позволяет армянскому футболисту жить довольно комфортно.
arzamas
arzamas
вчера в 16:03, ред.
Воротчик Уфы проездом из Спартака.
Чувствуется "дух и стиль".)
lotsman
lotsman
вчера в 15:36
У него не рецидив старой травмы, у него совсем другой рецидив. Старая травма давно уже должна сама вылечиться, без вмешательства медиков, если принять во внимание то, сколько он уже не играет. А с ним ещё и медики занимаются.
Ximelin
Ximelin
вчера в 15:17
Большим футболистом не играя стать невозможно.
112910415
112910415
вчера в 14:06
неудачно переехал
48xd3c4szmgk
48xd3c4szmgk
вчера в 14:02
Тот случай, когда вместо совершенствования в Европе вышла полная деградация.
p9ng6wxxwjj5
p9ng6wxxwjj5
вчера в 13:58
Захарян давно свое психологическое состояние привел в положение неработы.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:57
Надо же, а как он догадался?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:55, ред.
Судя по всему Валера любящий отец для всех футболистов, мне кажется он перегибает палку нянчась с каждым, они взрослые мужики сами свои психологические трудности должны решать молча, если надо можно к психологу обратиться, тренер сборной это тренер сборной а не коуч по позитивному мышлению
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