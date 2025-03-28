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«Крылья Советов» забили пять голов в ворота «Локомотива»

вчера, 20:30
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)5 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

«Крылья Советов» разгромили «Локомотив» в 22-м туре РПЛ (5:1).

Доминик Ороз вывел самарцев вперед на 2-й минуте, Иван Сергеев удвоил преимущество команды на 4-й, Иван Олейников забил на 32-й, Гленн Бейл отметился на 40-й, а на 49-й Сергеев оформил дубль. На 62-й Бейл отличился автоголом.

После этой игры «Крылья Советов» идут на 10-м месте (22 балла), «Локомотив» находится на 4-й строчке (40 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Локомотив»
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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 06:09
я не понял....Локомотив не доехал до Самары?
112910415
112910415
сегодня в 06:04
Крылья устроили потрясающее начало тура !
Drotik
Drotik
сегодня в 05:59
И Семионе не вдруг начал проигрывать аутсайдерам. Для этого и надо смотреть постоянно, а не по одному матчу в сезоне.
Drotik
Drotik
сегодня в 05:56
А Алонсо не надо хвалить за фантастический сезон??? У Баварии таких сезонов не было никогда. Я хвалил его по факты. Единственное поражение в финале ЛЕ с составом у которого язык на плече уже был. Чтобы команде продолжать развиваться, надо и покупать игроков как минимум не хуже лучших. А Байер подписывал всяких Терье к этому сезону, где нужно играть в ЛЧ было. У Баварии состав с топ игроками. У Байера их нет вообще, выиграть средними игроками и талантами чемпионат это большое достижение. Да, Вируа отношу не к топигрокам, а к суперталантам.
Жирона??? Тут вообще не о чем говорить. Барса у яреала отыгрывала по 10 очков, тоже самое наоборот. А тут Жирона с таким составом. Мичел молодой тренер с комбинационным футболом, который и сейчас в тоже самое играет, не смотря на гораздо более слабый состав.

Да вообще это не имеет значения. Речь про Батракова. Который великолепно себя уже проявил в этом сезоне. А вот это - где он был сегодня??? Эта самая что ни на есть предвзятость к пацану. Если бы не он со своими 18 результативными действиями, ЛОКО бы ниже 10 места шёл.
Ed_Magic
Ed_Magic
сегодня в 04:43
Да гнать надо давно этого бездарь-Галактионова из команды !!! Нет никакого прогресса !!!
kv547pvw5drt
kv547pvw5drt
сегодня в 04:27
Самарские партизаны пустили поезд с рельс. Пять раз.
я из Химок
я из Химок
сегодня в 02:33
КАК? И ПОЧЕМУ? Зашëл увидел и ох...л! Крылья-вам огроменный плюс(игру не видел, но счëт!!!), Локо, а вы что делали на поле?!
derrik2000
derrik2000 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:13
А, вот, Рубин при Рахимове, как раз команда, которая сама пытается играть, а другим пытается мешать играть.
Интересное будет противостояние: нужно не забыть посмотреть.
Sergo81
Sergo81 ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 01:10
Согласен. С Рубином вроде бы. Мой прогноз боевая ничья 1:1 или минимальная победа Рубина.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:05
"Ах Самара городок....!"
- Городище)))
Это стоп-кран сорвали по-взрослому!
С победой!
derrik2000
derrik2000 ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:56
КС из тех команд, которые и другим дают играть, и сами- когда всё хорошо - играют.
Кто у них следующий соперник?
Вот там и посмотрим, выходит ли команда из кризиса.
armeec_
armeec_
сегодня в 00:12
    Capral
    Capral
    сегодня в 00:10
    Тебе напомнить, как ты нахваливал Алонсо в прошлом сезоне?! Когда уже после первого разгрома в финале от Аталанты, я сказал, что это его истинный уровень, то ты посмеялся, со словами:" Как можно после одной игры делать вывод"?!
    Ну и, кто оказался прав?! Из ЛЧ, его, с позором и разгромом вышвырнул начинающий тренер Компани, которому досталась убитая Бавария, после Тухеля!!! И сейчас Компани обязан стать чемпионом Бундеса, но две, страшные потери двух защитников и матчи на два фронта, конечно могут помешать молодому тренеру.
    Поэтому, не тебе делать мне замечания!!! А когда я говорю, что мне хватает одной двух игр, чтобы сделать выводы, то это касается не Батракова, a всего остального- более важного, чем этот пацан. В прошлом сезоне, после одной только игры Жирона-Атлетико, я сказал, что Жирона- пацанская команда, с несерьезной игрой, и она не будет в тройке. Фактически, я оказался прав, потому что, даже мертвая Барселона, отставая по ходу на 7 очков, в итоге- обошла Жирону!!! Тоже самое, должен был сделать и Симеоне, но он, вдруг, начал проигрывать командам, которые в итоге вылетели из Примеры...
    Так в чем я неправ?! Короче так, разговор закончен, больше не отвечу. Пиши что хочешь.
    Sergo81
    Sergo81 ответ derrik2000 (раскрыть)
    сегодня в 00:06, ред.
    Ждать от КС в следующем туре особо нечего. Два гола Сергеева заслуженные, но абсолютно на совести вратаря Локо. Один возле уха пролетел, при втором забыл шаг влево сделать. Только Олейников лихо воткнул в стиле Тихонова и Реброва. Первый гол вообще цирк, защита вчетвером бегает по линии ворот. Сергеев забивать будет, но редко и никто его никуда не позовёт. А Локо с такой защитой и вратарём будет середняком в ЧР
    амурец
    амурец
    вчера в 23:58
    Да уж
    Vilar
    Vilar
    вчера в 23:43
    Да, Осинькин продлил свою карьеру в "КС".
    adekvat
    adekvat
    вчера в 23:35
    Наш паровоз вперед не летит, наш паровоз..
    Drotik
    Drotik
    вчера в 23:11
    А в матче с Динамо Батраков был плох??? Я матч вживую видел. И был свидетелем на стадионе как он вёл атаки ЛОКО. И голевое действие в той игре у него есть.
    А, наверное, ответ будет, что паровоз играл против жалких растовщиков с колхозником на тренерском мостике.
    Drotik
    Drotik
    вчера в 23:06
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 22:44
      С победой самарцев!!!
      Capral
      Capral
      вчера в 22:38
      Да я вообще, вспомнил про Батракова- впервые после зимней паузы. Да, я говорил, что на начало сезона, он был открытием, в определенном смысле. Но при этом, я предлагал не форсировать события, в силу массы возможных проблем. Тоже самое, я говорю и про Угальде, отмечая, его, безусловные способности, но при этом- подчеркиваю и его слабые стороны. Что касается Винисиуса, то я не видел его раньше, поэтому и представления о нем не имею. Я только с прошлого года, начал, относительно регулярно смотреть Примеру...

      Но, если кому-то, надо пересмотреть 1000игр, и при этом ничего не понять, то мне, хватает и одного двух раз, чтобы определить уровень команды или игрока...
      jq288dgx5xfw
      jq288dgx5xfw
      вчера в 22:37
      Необычный счет, либо Крылья не хотят в пердив, либо Локомотиву надоела чемпионская гонка.
      Kuvkil
      Kuvkil
      вчера в 22:36
      Зенит сегодня забил бы 7-8 локо
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 22:32
      Что то Крылышки разбушевались !!!
      Drotik
      Drotik
      вчера в 22:11
      Винисиус причём??? Да при этом, что это один из главных талантов был в 18 лет. А у него куча матчей было провальных в 19 лет. Так же и у других европейских талантов. И что-то я не видел к ним вопросов. Это и показывает предвзятость в данном случае. По Глушенкову. Да не имеет значения, что там может с ним Семак или Галактионов. У Глушенкова в прошлом сезоне было не мало плохих игр. Ну где были вопросы по нему??? А уж спрашивать где был Глушенков в 19 лет вообще бессмысленно.
      У Батракова уже шикарный сезон. 18 результативных действий. В РПЛ топ игроки такие результаты не всегда дают.
      Сколот
      Сколот
      вчера в 22:04
      Теперь Локомотив просто обязан столько же забить Зениту.
      Capral
      Capral ответ Drotik (раскрыть)
      вчера в 22:02
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 21:49
        А если бы Зенит принимали? то семь, восемь?
        Capral
        Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
        вчера в 21:48
        Гол Алейникова, с острого угла, напомнил мне гол киевлянина С.Реброва в ворота Барселоны, в Киеве, в 1997г!!!
        Drotik
        Drotik ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 21:46
        Почему, как раз по адресу. Если возникает вопрос, а где он был сегодня???
        А почему тогда не возникали вопросы - А где был Винисиус в 19, а где Рон, а где Месси??? И т.д. список можно продолжать и продолжать.
        А тут пацан уже 18 результативных действий сделал.
        Почему то по молодым талантам в Европе все понимали, что спад будет. И никто не писал, а где в этой игре тот талант был, а где в другой???
        А здесь к пацану прям постоянно после плохого матча. Как-будто ему 25, а не 19 и играет уже 10 сезон, а не первый.
        И что-то я не видел в прошлом сезоне вопросов по Глушенкову, где он был в провальных играх. При этому эксигрок ЛОКО выдал такой сезон не в 19 лет, а в 24, а это большая разица.
        Так что на лицо предвзятость.
        Гость
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