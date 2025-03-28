«Крылья Советов» забили пять голов в ворота «Локомотива»

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вчера, 20:30

«Крылья Советов» разгромили «Локомотив» в 22-м туре РПЛ (5:1).

Доминик Ороз вывел самарцев вперед на 2-й минуте, Иван Сергеев удвоил преимущество команды на 4-й, Иван Олейников забил на 32-й, Гленн Бейл отметился на 40-й, а на 49-й Сергеев оформил дубль. На 62-й Бейл отличился автоголом.

После этой игры «Крылья Советов» идут на 10-м месте (22 балла), «Локомотив» находится на 4-й строчке (40 очков).