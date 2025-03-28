«Крылья Советов» забили пять голов в ворота «Локомотива»

«Крылья Советов» разгромили «Локомотив» в 22-м туре РПЛ (5:1).
Доминик Ороз вывел самарцев вперед на 2-й минуте, Иван Сергеев удвоил преимущество команды на 4-й, Иван Олейников забил на 32-й, Гленн Бейл отметился на 40-й, а на 49-й Сергеев оформил дубль. На 62-й Бейл отличился автоголом.
После этой игры «Крылья Советов» идут на 10-м месте (22 балла), «Локомотив» находится на 4-й строчке (40 очков).
Второй матч Локомотив проводил в отсутствие Баринова, без которого
в организации игры паровозам особенно трудно.
И то, что не удалось нам в прошлом туре, сегодня отлично получилось
у Крыльев.
Хочется поздравить Осинькина с этой удачей.
Условия, в которых ему довелось сейчас работать- то ещё "счастье",
однако он хорошо держится и его дружина способна вот так феерить.
А паровозам- главное не комплексовать.
Когда всё в матче валится из рук, а соперник ловит кураж и у него всё летит-
с такой историей иногда сталкивается каждый, включая и любых грандов вроде Реала с Барсой..
Второй матч Локомотив проводил в отсутствие Баринова, без которого
в организации игры паровозам особенно трудно.
И то, что не удалось нам в прошлом туре, сегодня отлично получилось
у Крыльев.
Хочется поздравить Осинькина с этой удачей.
Условия, в которых ему довелось сейчас работать- то ещё "счастье",
однако он хорошо держится и его дружина способна вот так феерить.
А паровозам- главное не комплексовать.
Когда всё в матче валится из рук, а соперник ловит кураж и у него всё летит-
с такой историей иногда сталкивается каждый, включая и любых грандов вроде Реала с Барсой..
Ну а если без лирики и только по игре, то ничего особенного не произошло, то, что Локо должен был пропустить в прошлом туре и не пропустил, получил сегодня, вдвойне. Снова приходится констатировать бездарность молодого Галактионова. Я уже как-то говорил, что игра нынешнего Локо напоминает мне Локомотив середины-70х, примитивный, силовой и прямолинейный... Ну и где был сегодня Батраков, за которым выстроилась очередь из европейских топов?!
Причем, глупость Галактионова в том, что он, видя, как соперник делает игру на определенном участке поля и создает там численное преимущество- ничего не меняет, а просто смотрит футбол... Если Осинькину, всё же, придется покинуть Самару, то мне, прежде всего жаль будет Сергеева, который потеряет, своего Великого Учителя-Эксперементатора...
Самару с Победой!!!
Ну а если без лирики и только по игре, то ничего особенного не произошло, то, что Локо должен был пропустить в прошлом туре и не пропустил, получил сегодня, вдвойне. Снова приходится констатировать бездарность молодого Галактионова. Я уже как-то говорил, что игра нынешнего Локо напоминает мне Локомотив середины-70х, примитивный, силовой и прямолинейный... Ну и где был сегодня Батраков, за которым выстроилась очередь из европейских топов?!
Причем, глупость Галактионова в том, что он, видя, как соперник делает игру на определенном участке поля и создает там численное преимущество- ничего не меняет, а просто смотрит футбол... Если Осинькину, всё же, придется покинуть Самару, то мне, прежде всего жаль будет Сергеева, который потеряет, своего Великого Учителя-Эксперементатора...
Самару с Победой!!!
На такой разгром, конечно, повлиял "скорострел" КС в самом начале и то, что у самарцев особенно в 1-м тайме всё получалось, в т. ч. и ФАНТАСТИЧЕСКИЕ удары по воротам...
Но Локомотив-то ПА-ЧИ-МУ сразу руки опустил?
Или в отсутствие Баринова и невнятной игры сегодня Батракова нет лидера, способного повести за собой остальных?
Не, я, конечно, рад прекрасной игре КС, к которым испытываю определённые симпатии, но только ИХ игрой объяснять сегодняшний разгром паровозов не могу.
Желаю волжанам удачи в оставшихся играх, и чтобы идея о замене Осинкина на кого-то другого совсем заглохла.
P.S. Сергеев сегодня забивал, как ведущие нападающие лучш9их гейропейских клубов.
А ну, как Зеня его захочет после ТАКОГО матча вертать в зад???
)))
На такой разгром, конечно, повлиял "скорострел" КС в самом начале и то, что у самарцев особенно в 1-м тайме всё получалось, в т. ч. и ФАНТАСТИЧЕСКИЕ удары по воротам...
Но Локомотив-то ПА-ЧИ-МУ сразу руки опустил?
Или в отсутствие Баринова и невнятной игры сегодня Батракова нет лидера, способного повести за собой остальных?
Не, я, конечно, рад прекрасной игре КС, к которым испытываю определённые симпатии, но только ИХ игрой объяснять сегодняшний разгром паровозов не могу.
Желаю волжанам удачи в оставшихся играх, и чтобы идея о замене Осинкина на кого-то другого совсем заглохла.
P.S. Сергеев сегодня забивал, как ведущие нападающие лучш9их гейропейских клубов.
А ну, как Зеня его захочет после ТАКОГО матча вертать в зад???
)))