«Барселона» крупно обыграла «Осасуну» в перенесённом матче Ла Лиги

«Барселона» одержала победу над «Осасуной» в перенесённом матче 27-го тура Ла Лиги (3:0).
Счёт открыл Ферран Торрес на 11-й минуте. Удвоил преимущество каталонской команды Даниэль Ольмо на 21-й, реализовавший пенальти. Ещё одним голом отметился Роберт Левандовски на 77-й.
«Барселона» лидирует в чемпионате Испании (63 очка). «Осасуна» идёт 14-й (33 балла).
Как же досадно за Ямаля, он сегодня как минимум 3 раза выводил своих партнёров 1 на 1 с вратарём и всё равно парень остался без ассиста.
Поляк на последних минутах как пожадничал в штрафной, стоит Роке один в двух метрах, катни ему мяч и гол практически гарантирован, нет начал обыгрывать защитника и улучшать позицию и в итоге загубил момент. Ну логика железная если Роке положил бы второй мяч вполне возможно поляка усадили бы на лавку перманентно, а так поляк глядишь и до конца сезона будет небо коптить в старте.
Как же досадно за Ямаля, он сегодня как минимум 3 раза выводил своих партнёров 1 на 1 с вратарём и всё равно парень остался без ассиста.
Поляк на последних минутах как пожадничал в штрафной, стоит Роке один в двух метрах, катни ему мяч и гол практически гарантирован, нет начал обыгрывать защитника и улучшать позицию и в итоге загубил момент. Ну логика железная если Роке положил бы второй мяч вполне возможно поляка усадили бы на лавку перманентно, а так поляк глядишь и до конца сезона будет небо коптить в старте.
эти 2 последние дня бесподобны)))
сперва женская команда Арсенала в матче плей офф Лиги чемпионов
вынес женский Реал 3-0.
сегодня наши девчонки разгромили Вольфсбурга 6-1.
и только что 21 разгромная победа команды Флика!!!
скоро еще одна домашняя игра с Жироной.
эти 2 последние дня бесподобны)))
сперва женская команда Арсенала в матче плей офф Лиги чемпионов
вынес женский Реал 3-0.
сегодня наши девчонки разгромили Вольфсбурга 6-1.
и только что 21 разгромная победа команды Флика!!!
скоро еще одна домашняя игра с Жироной.
Педри - креативщик середины поля. Замечательный хав с широчайшим периферическим зрением, который видит поле чуть ли не на 270 градусов...
Педри - креативщик середины поля. Замечательный хав с широчайшим периферическим зрением, который видит поле чуть ли не на 270 градусов...