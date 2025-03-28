«Барселона» крупно обыграла «Осасуну» в перенесённом матче Ла Лиги

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сегодня, 00:55

«Барселона» одержала победу над «Осасуной» в перенесённом матче 27-го тура Ла Лиги (3:0).

Счёт открыл Ферран Торрес на 11-й минуте. Удвоил преимущество каталонской команды Даниэль Ольмо на 21-й, реализовавший пенальти. Ещё одним голом отметился Роберт Левандовски на 77-й.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании (63 очка). «Осасуна» идёт 14-й (33 балла).