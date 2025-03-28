Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» крупно обыграла «Осасуну» в перенесённом матче Ла Лиги

сегодня, 00:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Осасуной» в перенесённом матче 27-го тура Ла Лиги (3:0).

Счёт открыл Ферран Торрес на 11-й минуте. Удвоил преимущество каталонской команды Даниэль Ольмо на 21-й, реализовавший пенальти. Ещё одним голом отметился Роберт Левандовски на 77-й.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании (63 очка). «Осасуна» идёт 14-й (33 балла).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гол Рондона помог сборной Венесуэлы обыграть команду Перу
26 марта
Чили и Эквадор голов не забили
26 марта
Сборные Колумбии и Парагвая сыграли вничью в матче отбора на чемпионат мира
26 марта
Сборная Аргентины обыграла команду Бразилии и вышла на чемпионат мира 2026
26 марта
Боливия и Уругвай голов не забили в матче отбора к ЧМ-2026
26 марта
Сборная Норвегии переиграла Израиль в матче отбора к ЧМ-2026
26 марта
Сортировать
Все комментарии
RM_35
RM_35
сегодня в 11:38, ред.
да, осасуна что-то ни о чем, растеряли победный настрой, да и много игроков ключевых не вышло в старте, что сказалось на команде, в отличии от первого матча, когда они обыграли барсу!!
ну а так усталость игроков барсы и не заметна!!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:32
поляк выполняет очень важную работу, для тех, кто этого не понимает. защитникам соперника нужно или держать поляка, который человек-гол, но в это время забивают 3ое других игроков, либо держать тех троих, и тогда забивает поляк
Wizard 10
Wizard 10 ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 10:11
Насколько же сильно нужно ненавидеть Барсу, что зайти на ветку и написать комментарий про Реал, когда о Реале в новости ни слова.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:27
Скандального ухода Тухеля не было. Не получилось, не смог воплотить задуманное. Компани рискует, а сейчас, когда возникли такие кадровые проблемы, не представляю, как он будет выбираться из ситуации на два фронта.
2pe567834vd8
2pe567834vd8
сегодня в 08:30
Барселона уверенно мчит к чемпионству.
34wt55cxk5vx
34wt55cxk5vx
сегодня в 08:29
Барселону с крупной победой, удачи Барселоне!!!
shlomo
shlomo
сегодня в 08:22
Торрес в Барсе зарекомендовал себя джокером, но и роль первой скрипки Ферран умеет и любит исполнять. Именно гол Торреса положил начало разгрому Осасуны, после чего "семёрка" каталонцев не воспользовался ещё несколькими шансами пополнить лицевой счёт....
R. Carlos
R. Carlos ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 08:13
Мне с такими не по пути
Я всех соперников уважаю
lotsman
lotsman
сегодня в 08:10
Барселона утверждается в лидерной гонке.
afrrdjfge2tp
afrrdjfge2tp
сегодня в 07:58
Перенос пошел на пользу Барселоне.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:54
Барса вырвалась вперёд в чемпионской гонке...
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 07:21
Красивая победа! Очень важные очки! И совсем недавно некоторые из сливочных кричали: "Попробуйте догнать".
Ну перегнали! Надеюсь не дадут Каталонцы второго шанса себя обойти, а то с такими же аутсайдерами теряли очки.
Но тогда не говорили, что уровень Ла Лиги вырос, ругали Флика, и сейчас его ругают некоторые. Ну да, не получилось в сборной, это разве повод после каждой встречи упоминать его провал в сборной? Что какой-то "великий" Руди не пожал руку в которого когда-то плюнул Райкард. Может он и сейчас заслуживает такой же плевок?)
Самое главное здесь и сейчас Флик делает отличную работу, даёт результат, команда забивает за матч в среднем три гола. Идеально!
С Баварией повторил рекорд Гвардиолы выиграв шесть титулов за год, если половину того выиграет, считай тоже идеально.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 07:08
Хороший вопрос. Спроси у сливочных, почему они пишут: ненавижу Барселону. Откуда у них ненависть?
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 06:56
Как же сильно надо ненавидеть а значит бояться Реал что бы в новости про Барселону упоминать всё равно Реал
Мда...
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 06:45
Зашла ставка: женская Барселона ТБ3,5, мужская ТМ3,5
И вчера Арсенал не подвёл, вдвойне приятно!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:36
Болел Барсы с Победой! Могли крупнее но транжирили моменты!
Barcelona
Barcelona
сегодня в 06:02
Барселона была превосходна!
Брулин
Брулин
сегодня в 05:57
Сегодня Флик показал себя во всей красе. Подготовил команду так,что ни у кого не осталось вопросов.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
сегодня в 05:48
Молодцы, закрепились на позиции
ABir
ABir
сегодня в 05:46
Каталонцы не упустили шанс, взяли свои дежурные три очка.
n94ut5jw98pm
n94ut5jw98pm
сегодня в 05:29
Хорошим ходом накатывает Барса на финиш сезона
112910415
112910415
сегодня в 05:22
роскошная, породистая победа !
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:04
Широко шагает Барселона, но слишком уж легко... Так не бывает...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:16, ред.
Только Компани согласился возглавить Баварию после скандального ухода Тухеля. Многие известные тренера просто отказывались от предложений мюнхенского клуба. Пока Компани хорош.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:56
Может и туго, но зато сейчас- очень неплохо.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:52
Барселона лучший играющий клуб мира...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:47
С итальянцами у немцев всегда дела туго шли. Где то в большей, где то в меньшей степени, но всегда тяжело.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:46
Непростой, скажем так.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:43
Хреновый - в смысле для Баварии, ибо самый сложный.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:38
Интер не хреновый соперник, может подпортить настроение. А у Баварии, два ЦЗ выпали и надолго, плюс ко всему- никакого международного опыта у Компани. Его футбол, внешне приятен глазу, но внутри пустой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 