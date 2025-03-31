«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по трансферу Гарначо

Руководство «Манчестер Юнайтед» допускает возможность ухода 20-летнего полузащитника Алехандро Гарначо в ближайшее трансферное окно.
Аргентинец не всегда попадает в стартовый состав «красных дьяволов» при нынешнем тренере Рубене Амориме.
По информации источника, тренерский штаб предпочитает использовать других футболистов на позиции Гарначо. В связи с этим клуб готов рассмотреть поступающие предложения о трансфере игрока.
теперь готовы сами себе в колено выстрелить)))
теперь готовы сами себе в колено выстрелить)))