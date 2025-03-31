«Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть предложения по трансферу Гарначо

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вчера, 23:23

Руководство «Манчестер Юнайтед» допускает возможность ухода 20-летнего полузащитника в ближайшее трансферное окно.

Аргентинец не всегда попадает в стартовый состав «красных дьяволов» при нынешнем тренере Рубене Амориме.

По информации источника, тренерский штаб предпочитает использовать других футболистов на позиции Гарначо. В связи с этим клуб готов рассмотреть поступающие предложения о трансфере игрока.