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«Милан» может продать основного защитника

вчера, 10:14

«Милан» не может достигнуть соглашения о продлении контракта с защитником сборной Франции Тео Эрнандесом. В связи с чем «россонери» начали работу над продажей игрока.

Напомним, Эрнандес перешёл в «Милан» из «Реала» в июля 2019 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего левого защитника 40 матчей во всех турнирах, 4 гола, 6 голевых передач и 8 карточек (7 жёлтых и красная). Портал Transfermarkt оценивает Эрнандеса в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик был экстренно госпитализирован.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:21
Да просто надо его переводить в полузащитники. Какой он защитник? Его даже столб обводит. А вот в атаке он умеет зажечь.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:13
Тео уже бросил выкладываться за Милан!
Гость
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