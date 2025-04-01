«Милан» может продать основного защитника

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вчера, 10:14

«Милан» не может достигнуть соглашения о продлении контракта с защитником сборной Франции . В связи с чем «россонери» начали работу над продажей игрока.

Напомним, Эрнандес перешёл в «Милан» из «Реала» в июля 2019 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне на счету 27-летнего левого защитника 40 матчей во всех турнирах, 4 гола, 6 голевых передач и 8 карточек (7 жёлтых и красная). Портал Transfermarkt оценивает Эрнандеса в 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик был экстренно госпитализирован.