Артета анонсировал «большое» трансферное окно для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» высказался на тему ближайшего трансферного окна в контексте назначения Андреа Берты на должность нового спортивного директора клуба.

Это будет большое трансферное окно для нас, нас это очень радует. Нам нужно увеличить глубину состава, но, разумеется, следует поработать и над некоторыми качествами и навыками, чтобы сделать следующий шаг.