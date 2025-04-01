Артета анонсировал «большое» трансферное окно для «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался на тему ближайшего трансферного окна в контексте назначения Андреа Берты на должность нового спортивного директора клуба.
Это будет большое трансферное окно для нас, нас это очень радует. Нам нужно увеличить глубину состава, но, разумеется, следует поработать и над некоторыми качествами и навыками, чтобы сделать следующий шаг.
Летом у Берты будет много работы как на подписание игроков, так и на продажу. Подписывать нужно форварда, игрока в опорную зону (т.к Парти уйдет), левого вингера (т.к Мартинелли не тянет, а Троссар скорее всего уйдет), так же нужен второй кипер, ну и парочку игроков для глубины состава....вообщем, ждем что будет летом
Летом у Берты будет много работы как на подписание игроков, так и на продажу. Подписывать нужно форварда, игрока в опорную зону (т.к Парти уйдет), левого вингера (т.к Мартинелли не тянет, а Троссар скорее всего уйдет), так же нужен второй кипер, ну и парочку игроков для глубины состава....вообщем, ждем что будет летом
еще в 2023 были варианты подписать Исака из Реал Сосьедад - Арсенал не решился. или подписать Патрика Шика - но Артета побоялся.
был Виктор Осимхен - Артета взял паузу думать.
в 2024 чтобы бороться за титул после успешного сезона в борьбе с МанСити,, канонирам нужно было укрепить оборону и усилить атаку.
были варианты - Айван Тоуни, Гонсало Инасиу из Спортинга и Хато из Аякса.
или Уоткинс, который за 30 млн фунтов перешел в Астон Виллу из Брентфорда?! Артета сам признался что ему нравится Уоткинс, что он способен действовать на разных позициях в атаке. и все таки не решился.
НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ - вот это ограничивает Арсенал.
конечно, предугадать, что МанСити и Челси провалят сезон, невозможно было. но усилить команду следовало в любом случаи.
тем более было понятно, что после напряженной гонки
с МанСити в сезоне 2023-24 ожидаемо будут травмы ведущих игроков.
теперь вот новое старое громкое заявление.
да, обозначены усиления.
Сане возможно, бесплатно.
может, получится купить супер центрфорварда.
главная цель конечно, Исак из Ньюкасла, как вариант, забрать Шешко
или Уго Экитике и т.д.
по любому надо освежить полузащиту. и Арсенал может отпустить
Жоржиньо и Томаса Партея, и в таком случае канонирам понадобятся новые лица в центре поля.
например, Мартин Субименди из Сосьедада.
главное - не потерять защитника Салиба))
еще в 2023 были варианты подписать Исака из Реал Сосьедад - Арсенал не решился. или подписать Патрика Шика - но Артета побоялся.
был Виктор Осимхен - Артета взял паузу думать.
в 2024 чтобы бороться за титул после успешного сезона в борьбе с МанСити,, канонирам нужно было укрепить оборону и усилить атаку.
были варианты - Айван Тоуни, Гонсало Инасиу из Спортинга и Хато из Аякса.
или Уоткинс, который за 30 млн фунтов перешел в Астон Виллу из Брентфорда?! Артета сам признался что ему нравится Уоткинс, что он способен действовать на разных позициях в атаке. и все таки не решился.
НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ - вот это ограничивает Арсенал.
конечно, предугадать, что МанСити и Челси провалят сезон, невозможно было. но усилить команду следовало в любом случаи.
тем более было понятно, что после напряженной гонки
с МанСити в сезоне 2023-24 ожидаемо будут травмы ведущих игроков.
теперь вот новое старое громкое заявление.
да, обозначены усиления.
Сане возможно, бесплатно.
может, получится купить супер центрфорварда.
главная цель конечно, Исак из Ньюкасла, как вариант, забрать Шешко
или Уго Экитике и т.д.
по любому надо освежить полузащиту. и Арсенал может отпустить
Жоржиньо и Томаса Партея, и в таком случае канонирам понадобятся новые лица в центре поля.
например, Мартин Субименди из Сосьедада.
главное - не потерять защитника Салиба))