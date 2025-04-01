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Артета анонсировал «большое» трансферное окно для «Арсенала»

вчера, 08:46

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался на тему ближайшего трансферного окна в контексте назначения Андреа Берты на должность нового спортивного директора клуба.

Это будет большое трансферное окно для нас, нас это очень радует. Нам нужно увеличить глубину состава, но, разумеется, следует поработать и над некоторыми качествами и навыками, чтобы сделать следующий шаг.

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31 марта
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Все комментарии
zdeniss
zdeniss ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:06
В смысле - опять пролетит с трофеями? А ЛЧ в этом году? Да и АПЛ еще не закончена!
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:42
Арсенал это клуб фабрика футболный звёзд. Они сделают из неизвестных футболистов топ футболист и продают , так была всегда.
Продавали Фабрегас , Анри , Ван перси и т.д.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:01
Арсенал ждал два дня, а на третий поезд ушел))
еще в 2023 были варианты подписать Исака из Реал Сосьедад - Арсенал не решился. или подписать Патрика Шика - но Артета побоялся.
был Виктор Осимхен - Артета взял паузу думать.
в 2024 чтобы бороться за титул после успешного сезона в борьбе с МанСити,, канонирам нужно было укрепить оборону и усилить атаку.
были варианты - Айван Тоуни, Гонсало Инасиу из Спортинга и Хато из Аякса.
или Уоткинс, который за 30 млн фунтов перешел в Астон Виллу из Брентфорда?! Артета сам признался что ему нравится Уоткинс, что он способен действовать на разных позициях в атаке. и все таки не решился.
НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ - вот это ограничивает Арсенал.
конечно, предугадать, что МанСити и Челси провалят сезон, невозможно было. но усилить команду следовало в любом случаи.
тем более было понятно, что после напряженной гонки
с МанСити в сезоне 2023-24 ожидаемо будут травмы ведущих игроков.
теперь вот новое старое громкое заявление.
да, обозначены усиления.
Сане возможно, бесплатно.
может, получится купить супер центрфорварда.
главная цель конечно, Исак из Ньюкасла, как вариант, забрать Шешко
или Уго Экитике и т.д.
по любому надо освежить полузащиту. и Арсенал может отпустить
Жоржиньо и Томаса Партея, и в таком случае канонирам понадобятся новые лица в центре поля.
например, Мартин Субименди из Сосьедада.
главное - не потерять защитника Салиба))
Bryan
Bryan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:22
Ну, я не сказал бы что Парти точно уйдет, он в последних матчах даже лучше Райса играет... Если так продолжит, Арсенал его может продлить.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 11:28
Очень надеюсь. Арсенал как бы хорошо не играл, не в числе Мега топов, таких как Реал, Барса Бавария, Сити, Ливерпуль. Дело не в том что в этом сезоне Пушкари могут обыграть из них любого. Просто авторитет не такой, нету ощущения что этот клуб Великий, Мощный. Давно не было трофеев, давно не обыгрывали в ЛЧ таких команд как Реал и Барса. Надо возвращаться в Европейскую элиту
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 11:17, ред.
Кронке столько денег не даст. Старый скряга жаднее дядюшки Скруджа.
Если купят форварда и вингера (в чём я сомневаюсь), то это уже будет потолок...
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:53, ред.
Дачники сегодня проверят на прочность канониров
112910415
112910415
вчера в 10:45
быть по сему !
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:42
Ой, очень надеюсь, что это не пустые слова, а действительно так и будет!!! По сути, следующий сезон может стать определяющим как для самого Артеты, так и для многих игроков основы!!! Если команда снова пролетит с трофеями, то Биг Гпби и Салиба задумаются об уходе, т.к одного уже второй год пытаются переманить в Аравию, а второго в Реал Мадрид.
Летом у Берты будет много работы как на подписание игроков, так и на продажу. Подписывать нужно форварда, игрока в опорную зону (т.к Парти уйдет), левого вингера (т.к Мартинелли не тянет, а Троссар скорее всего уйдет), так же нужен второй кипер, ну и парочку игроков для глубины состава....вообщем, ждем что будет летом
6c94tu76vt64
6c94tu76vt64
вчера в 10:33
Если денег немеренно, то можно и анонсировать покупки.
adekvat
adekvat
вчера в 09:46
Усилится немного бы не помешало, главное по уму.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:27
Давайте уже зачемпионьте, хотя врядли, шарлатан сейчас разноется и ему ещё пару составов привезут
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:18
Ну как грится время покажет! Поглядим
drug01
drug01
вчера в 09:10
Чем поможет этот новый директор?
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