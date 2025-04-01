Руни поддержал решение Трента перейти в «Реал»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о возможном переходе защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в «Реал».
Поскольку это «Реал», я не думаю, что он мог бы сомневаться. «Реал» — крупнейший клуб в мире. Для Трента это огромная возможность.
Кстати, возможно, что Ливерпуль, после лета станет середняком, если уйдут: Салах, Трент, Ван Дейк и т.д.
Кстати, возможно, что Ливерпуль, после лета станет середняком, если уйдут: Салах, Трент, Ван Дейк и т.д.
кстати. Руни воспитанник Эвертона
кстати. Руни воспитанник Эвертона