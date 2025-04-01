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Руни поддержал решение Трента перейти в «Реал»

вчера, 14:22

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о возможном переходе защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда в «Реал».

Поскольку это «Реал», я не думаю, что он мог бы сомневаться. «Реал» — крупнейший клуб в мире. Для Трента это огромная возможность.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 19:04
Реал Мадрид это вершина футбола, это факт.
Кстати, возможно, что Ливерпуль, после лета станет середняком, если уйдут: Салах, Трент, Ван Дейк и т.д.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 17:35, ред.
Да, Ливерпуль в этом году статус большого клуба не совсем чтоле потянул если можно так выразиться
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:16
интересно, переход одного из ключевых игроков МЮ он бы тоже так одобрил, или это другое? ))
кстати. Руни воспитанник Эвертона
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:08
Вот только мнения манка нам и не хватало!
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