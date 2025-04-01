Руни поддержал решение Трента перейти в «Реал»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о возможном переходе защитника «Ливерпуля» в «Реал».

Поскольку это «Реал», я не думаю, что он мог бы сомневаться. «Реал» — крупнейший клуб в мире. Для Трента это огромная возможность.