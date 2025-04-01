Слот высказался о ситуации вокруг Александера-Арнольда

Главный тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос о ситуации вокруг защитника «красных» .

Его ситуация неудачная, ведь он травмирован. Иначе бы мы говорили о его одном или двух хороших матчах за сборную. Сейчас он сосредоточен на восстановлении, а мы – на том, чтобы вернуть его как можно быстрее. Для всех в эти восемь месяцев были эмоциональные качели, но мы никогда не фокусировались на всех разговорах о его будущем. Он играет очень хорошо даже с учётом этих обстоятельств.