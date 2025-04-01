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Слот высказался о ситуации вокруг Александера-Арнольда

вчера, 13:00

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о ситуации вокруг защитника «красных» Трента Александера-Арнольда.

Его ситуация неудачная, ведь он травмирован. Иначе бы мы говорили о его одном или двух хороших матчах за сборную. Сейчас он сосредоточен на восстановлении, а мы – на том, чтобы вернуть его как можно быстрее. Для всех в эти восемь месяцев были эмоциональные качели, но мы никогда не фокусировались на всех разговорах о его будущем. Он играет очень хорошо даже с учётом этих обстоятельств.

Напомним, Александер-Арнольд — воспитанник «Ливерпуля». Его контракт с клубом истекает через три месяца. В текущем сезоне 26-летний англичанин сыграл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча, отдал 7 голевых передач и получил 4 жёлтых карточки. Ранее сообщалось, что Александер-Арнольд согласовал контракт с «Реалом».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 15:03
Маринуют его на закусь Пересу, вот и всё
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:32
давай Сашка помоги команде на финише!
уйдет не уйдет , а как бы то не было взять второе чемпионство в карьере точно не против
Брулин
Брулин
вчера в 13:28
Арне Слот прям как депутат Госдумы. ответ есть, а ясности нет😂
Гость
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