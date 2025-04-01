Луис Суарес: «Я мечтал поиграть с Торресом в „Ливерпуле“»

Нападающий «Интер Майами» вспомнил о своём переходе в «Ливерпуль» в 2011 году.

Когда я уходил из «Аякса», у меня были предложения от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Я выбрал «Ливерпуль». Я был поклонником Джеррарда и Фернандо Торреса. Жаль, что я не смог играть с Торресом, это была бы мечта. Я всегда играл на PlayStation за Фернандо Торреса.