Луис Суарес: «Я мечтал поиграть с Торресом в „Ливерпуле“»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес вспомнил о своём переходе в «Ливерпуль» в 2011 году.
Когда я уходил из «Аякса», у меня были предложения от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Я выбрал «Ливерпуль». Я был поклонником Джеррарда и Фернандо Торреса. Жаль, что я не смог играть с Торресом, это была бы мечта. Я всегда играл на PlayStation за Фернандо Торреса.
Если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе.
Торрес сейчас как гора выглядит, раскабанел после карьеры.
Если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе.
Торрес сейчас как гора выглядит, раскабанел после карьеры.