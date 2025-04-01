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Луис Суарес: «Я мечтал поиграть с Торресом в „Ливерпуле“»

вчера, 11:49

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес вспомнил о своём переходе в «Ливерпуль» в 2011 году.

Когда я уходил из «Аякса», у меня были предложения от «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Я выбрал «Ливерпуль». Я был поклонником Джеррарда и Фернандо Торреса. Жаль, что я не смог играть с Торресом, это была бы мечта. Я всегда играл на PlayStation за Фернандо Торреса.

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05
вчера в 20:56
Торреса не застал в Ливерпуле? Пригласите в Майами.
Если гора не идёт к Магомеду, то Магомед идёт к горе.
Торрес сейчас как гора выглядит, раскабанел после карьеры.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:28
со Стиви Джи они и сейчас приятельствуют, Респект!
Treast
Treast
вчера в 12:14
Мечты не всегда сбываются, а жаль.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:50
Так мечта и не осуществилась !
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