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Леви: «Траты должны соответствовать нашим доходам»

вчера, 08:37

Глава «Тоттенхэма» Дэниел Леви сообщил, что клуб не станет тратить больше, чем зарабатывает. За финансовый год, завершившийся 30 июня 2024 года, общий доход «шпор» стал меньше на 4%, упав с 549,6 млн фунтов до 528,2 млн. Лондонцы при этом смогли сократить чистые убытки – 26,2 млн фунтов в 2024 году против 86,8 млн в 2023 году.

Публикуя наши финансовые результаты за год, мы идем на 14-м месте в АПЛ, переживая очень непростой сезон. Но мы продолжаем сражение в Лиге Европы и вышли в четвертьфинал.

Победа в данном турнире принесла бы долгожданный трофей и позволила бы выйти в Лигу чемпионов. Мы обязаны приложить все силы, чтобы поддержать команду на этом решающем отрезке.

С момента открытия нового стадиона в апреле 2019 года мы вложили более 700 млн фунтов в работу над трансферами. Подбор футболистов остается нашим важнейшим приоритетом, но в контексте наших финансовых возможностей приобретения должны быть разумны.

Я часто вижу призывы тратить больше, поскольку мы входим в топ-10 самых богатых клубов мира. Но детальный анализ наших финансов показывает, что траты должны быть устойчивыми и соответствовать нашим доходам.

Мы не можем позволить себе тратить больше, чем зарабатываем, и не станем рисковать финансовой стабильностью клуба. В нынешнем сезоне внефутбольные доходы сыграли важную роль в компенсации снижения футбольных поступлений, что иллюстрирует эффективность нашей стратегии по диверсификации.

Хочу поблагодарить всех, кто остается с нами в тяжелые времена и поддерживает клуб. Мы сильны духом и преданы «Тоттенхэму». Будем стремиться к максимально успешному завершению сезона и продолжим строить команду, способную прийти к успеху.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 09:29
Баланс в доходах и расходах вещь необходимая. Но положение в таблице АПЛ свидетельствует о явном перекосе в сторону не той экономии. Экономить можно и нужно на внутриклубных издержках, но не на продвижении бренда на рынке.
Стадион крутой построили, но кто на нём будет играть? И как он будет заполнен? Кто будет смотреть ТВ трансляции команды, где Сон всё хуже и хуже, а Кулусевски тупо носится - без мысли?
Раньше ТТХ называли в обиходе "шпорами", а теперь всё чаще "курами"... Наверно пора бы призадуматься почему.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:20
В принципе в этом весь Леви думаю!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:04, ред.
Здравствуйте, а когда обновятся рейтинги групп за прошлый месяц? По моим подсчётам я выиграл группу, но до сих пор эта информация не обновлена и в качестве лидера за прошлый месяц указан другой участник
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 08:59, ред.
А как же вложения? Без вложений не будет и развития. Так и останетесь на одном месте болтаться. А чтобы зарабатывать больше надо вкладывать в своё дело и расширять, без этого никуда. Так что Тоттенхему нужны инвестиции. Никакую Лигу Европы они конечно не выиграют, другие претенденты просто сильнее.
pywy3x8f9bnt
pywy3x8f9bnt
вчера в 08:52
Таки ты реально тот ещё Мойша
Гость
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