Леви: «Траты должны соответствовать нашим доходам»

Глава «Тоттенхэма» сообщил, что клуб не станет тратить больше, чем зарабатывает. За финансовый год, завершившийся 30 июня 2024 года, общий доход «шпор» стал меньше на 4%, упав с 549,6 млн фунтов до 528,2 млн. Лондонцы при этом смогли сократить чистые убытки – 26,2 млн фунтов в 2024 году против 86,8 млн в 2023 году.

Публикуя наши финансовые результаты за год, мы идем на 14-м месте в АПЛ , переживая очень непростой сезон. Но мы продолжаем сражение в Лиге Европы и вышли в четвертьфинал.

Победа в данном турнире принесла бы долгожданный трофей и позволила бы выйти в Лигу чемпионов. Мы обязаны приложить все силы, чтобы поддержать команду на этом решающем отрезке.

С момента открытия нового стадиона в апреле 2019 года мы вложили более 700 млн фунтов в работу над трансферами. Подбор футболистов остается нашим важнейшим приоритетом, но в контексте наших финансовых возможностей приобретения должны быть разумны.

Я часто вижу призывы тратить больше, поскольку мы входим в топ-10 самых богатых клубов мира. Но детальный анализ наших финансов показывает, что траты должны быть устойчивыми и соответствовать нашим доходам.

Мы не можем позволить себе тратить больше, чем зарабатываем, и не станем рисковать финансовой стабильностью клуба. В нынешнем сезоне внефутбольные доходы сыграли важную роль в компенсации снижения футбольных поступлений, что иллюстрирует эффективность нашей стратегии по диверсификации.

Хочу поблагодарить всех, кто остается с нами в тяжелые времена и поддерживает клуб. Мы сильны духом и преданы «Тоттенхэму». Будем стремиться к максимально успешному завершению сезона и продолжим строить команду, способную прийти к успеху.