Агент Голенкова сообщил о переговорах по продлению контракта с «Ростовом»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» , рассказал источнику о возможном подписании нового контракта между игроком и клубом.

Текущий договор истекает в конце декабря 2026 года.

Егор выглядит нормально в последних матчах. Знаю, что он может лучше, но сейчас выглядит хорошо. На данный момент ведём переговоры с «Ростовом» по поводу продления контракта. Означает ли это то, что Голенков с большой долей вероятности не покинет клуб летом? До лета много времени, много матчей. Пока нет смысла об этом разговаривать.