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Агент Голенкова сообщил о переговорах по продлению контракта с «Ростовом»

вчера, 21:55

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Егора Голенкова, рассказал источнику о возможном подписании нового контракта между игроком и клубом.

Текущий договор истекает в конце декабря 2026 года.

Егор выглядит нормально в последних матчах. Знаю, что он может лучше, но сейчас выглядит хорошо. На данный момент ведём переговоры с «Ростовом» по поводу продления контракта. Означает ли это то, что Голенков с большой долей вероятности не покинет клуб летом? До лета много времени, много матчей. Пока нет смысла об этом разговаривать.

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Все комментарии
drive45
drive45
сегодня в 01:07
Егор хорош, отсюда много сбросов по поводу его будущего. В любом случае ему решать.Время расставит все по своим местам.
uvbeq27mrhv8
uvbeq27mrhv8
вчера в 23:13
Играй на месте и всё будет хорошо!
acn8hdnaxab2
acn8hdnaxab2
вчера в 23:11
Игрок для Ростова идеальный.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:01
Какой загадочный агент Талаев...)
Гость
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