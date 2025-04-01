Последние переговоры Мюллера с «Баварией» пройдут на следующей неделе

Нападающий Томас Мюллер близок к уходу из «Баварии».
По данным источника, финальная встреча переговоров по новому контракту между сторонами состоится на следующей неделе. Если не произойдёт ничего неожиданного, форвард покинет мюнхенский клуб.
Мюллер хотел бы остаться в «Баварии», однако руководство хочет сэкономить на его зарплате, которая составляет 17 млн евро за сезон.
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