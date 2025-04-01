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Последние переговоры Мюллера с «Баварией» пройдут на следующей неделе

сегодня, 00:05

Нападающий Томас Мюллер близок к уходу из «Баварии».

По данным источника, финальная встреча переговоров по новому контракту между сторонами состоится на следующей неделе. Если не произойдёт ничего неожиданного, форвард покинет мюнхенский клуб.

Мюллер хотел бы остаться в «Баварии», однако руководство хочет сэкономить на его зарплате, которая составляет 17 млн евро за сезон.

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Все комментарии
py2z8t6yucdn
py2z8t6yucdn
сегодня в 07:50
Поупирался-поупирался, и сдался.
gx7a7svx46rs
gx7a7svx46rs
сегодня в 06:45
Пойдёт на сокращение зарплаты, Бавария для него дом родной
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:35
Видимо пора заканчивать...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:34
Бавария, конечно, уважает Мюллера, но всему есть предел... Его время в лучшем клубе Германии не просто подходит к концу - оно уже давно закончилось. Томас больше не является такой боевой единицей, как, например, Модрич в Реале... Кроме того, его зарплата просто раздражает. Хочется поиграть? Пусть переезжает в Саудовскую Аравию, но из Баварии лучше уйти.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:26
Решать Мюллеру, но я б на его месте на эту милостыню от Баварии не разменивался.
Чел всё взял от футбола, всем всё доказал, пришла пора и честь блюсти...
Гость
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