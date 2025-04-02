Участие Майга в матче против «Оренбурга» под вопросом

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о состоянии здоровья полузащитника нижегородцев Мамаду Майга.
Пока непонятно. У него был спазм задней поверхности бедра в матче с «Химками». Он проходил процедуры, поэтому непосредственно перед игрой с «Оренбургом» будут принимать решение об его участии. То есть там повреждений нет, но был спазм, он был заменён, чтобы избежать более серьёзной травмы. Соответственно, наш медицинский штаб, которому мы тоже в полной мере доверяем, перед игрой будет участвовать в принятии решения.
Напомним, матч 23-го тура РПЛ «Пари НН» — «Оренбург» состоится 4-го апреля.
Майга выступает за нижегородцев с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне РПЛ Майга провёл четыре матча, большую часть сезона малиец пропустил из-за травмы.
Ранее в «Пари НН» отреагировали на неудачную серию команды.