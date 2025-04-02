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Участие Майга в матче против «Оренбурга» под вопросом

вчера, 12:52
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургЗавтра в 19:00 Не начался

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о состоянии здоровья полузащитника нижегородцев Мамаду Майга.

Пока непонятно. У него был спазм задней поверхности бедра в матче с «Химками». Он проходил процедуры, поэтому непосредственно перед игрой с «Оренбургом» будут принимать решение об его участии. То есть там повреждений нет, но был спазм, он был заменён, чтобы избежать более серьёзной травмы. Соответственно, наш медицинский штаб, которому мы тоже в полной мере доверяем, перед игрой будет участвовать в принятии решения.

Напомним, матч 23-го тура РПЛ «Пари НН» — «Оренбург» состоится 4-го апреля.

Майга выступает за нижегородцев с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне РПЛ Майга провёл четыре матча, большую часть сезона малиец пропустил из-за травмы.

Ранее в «Пари НН» отреагировали на неудачную серию команды.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:02
Довольно полезный игрок, нужен команде...
drug01
drug01
вчера в 12:54
Игрок очень нужный, ждем на футбольном поле
Гость
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