Участие Майга в матче против «Оренбурга» под вопросом

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов рассказал о состоянии здоровья полузащитника нижегородцев .

Пока непонятно. У него был спазм задней поверхности бедра в матче с «Химками». Он проходил процедуры, поэтому непосредственно перед игрой с «Оренбургом» будут принимать решение об его участии. То есть там повреждений нет, но был спазм, он был заменён, чтобы избежать более серьёзной травмы. Соответственно, наш медицинский штаб, которому мы тоже в полной мере доверяем, перед игрой будет участвовать в принятии решения.