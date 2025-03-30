Глушенков снова травмировал запястье

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вчера, 20:47

Во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином», полузащитник санкт-петербургского клуба получил травму в конце первого тайма вследствие столкновения с игроком казанской команды .

Глушенков не смог продолжить игру и покинул поле, заняв место на скамейке запасных после консультации с главным тренером .

Следует отметить, что на этот раз Глушенков травмировал левую руку. В августе текущего года футболист получил перелом лучевой кости правой руки во время матча с «Химками».