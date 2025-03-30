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Глушенков снова травмировал запястье

вчера, 20:47
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином», полузащитник санкт-петербургского клуба Максим Глушенков получил травму в конце первого тайма вследствие столкновения с игроком казанской команды Алексеем Грицаенко.

Глушенков не смог продолжить игру и покинул поле, заняв место на скамейке запасных после консультации с главным тренером Сергеем Семаком.

Следует отметить, что на этот раз Глушенков травмировал левую руку. В августе текущего года футболист получил перелом лучевой кости правой руки во время матча с «Химками».

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Все комментарии
g5uuv7w695sn
g5uuv7w695sn
вчера в 23:28
Как-то странно - ломает руки. Похоже на саботаж.
Шуnя771
Шуnя771 ответ protest58us (раскрыть)
вчера в 22:43
Нет, здесь вопрос может лежать в другой, более печальной плоскости...
В состав костей входит Кальций (Ca), который и берет на себя основную функцию по "установлению" прочности костной ткани. При некоторых заболеваниях идет нарушение правильного распределения кальция. Например, имеет место теория замены Кальция Алюминием, отсюда и рекомендации не использовать алюминиевую посуду...(Хотя лично я не понимаю как алюминий может попасть из посуды в организм, поскольку "чистого" алюминия как бы нет - на воздухе он моментально окисляется и превращается в нерастворимый оксид алюминия (Al2O3) Есть и другие нарушения в Метаболизме, более точно в Анаболизме (извиняюсь за термины, но это тот случай когда необходима точность) которые приводят к хрупкости костей..
Это коротко. Надо обследоваться. "Накачка" мышц не выход.
protest58us
protest58us ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:26
Или нужно пару уроков взять у лучшего бомбардира сборной на предмет «как накачать руки»
nikolah
nikolah
вчера в 21:30
Здоровья
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:02
Хоть бы было что-нибудь несерьёзное. Или вообще не было....
Шуnя771
Шуnя771 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:57
18 августа прошлого года в матче с Химками он получил перелом лучевой кости.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:54
В общем очень неприятная картина - перелом лучевой кости был (18 августа) и вот опять травма, на этот раз предварительно нелады с запястьем...
Если и там перелом, то это уже наталкивает на мысль о слабой структуре костей...
Пожелаем нашему сборнику скорейшего выздоровления и досконального рассмотрения этого вопроса причинно - следственных связей никто не отменял.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:52
В августе текущего года футболист получил перелом...??
Это как, автор ? На дворе пока март.
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