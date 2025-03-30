Глушенков снова травмировал запястье

Во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Рубином», полузащитник санкт-петербургского клуба Максим Глушенков получил травму в конце первого тайма вследствие столкновения с игроком казанской команды Алексеем Грицаенко.
Глушенков не смог продолжить игру и покинул поле, заняв место на скамейке запасных после консультации с главным тренером Сергеем Семаком.
Следует отметить, что на этот раз Глушенков травмировал левую руку. В августе текущего года футболист получил перелом лучевой кости правой руки во время матча с «Химками».
В состав костей входит Кальций (Ca), который и берет на себя основную функцию по "установлению" прочности костной ткани. При некоторых заболеваниях идет нарушение правильного распределения кальция. Например, имеет место теория замены Кальция Алюминием, отсюда и рекомендации не использовать алюминиевую посуду...(Хотя лично я не понимаю как алюминий может попасть из посуды в организм, поскольку "чистого" алюминия как бы нет - на воздухе он моментально окисляется и превращается в нерастворимый оксид алюминия (Al2O3) Есть и другие нарушения в Метаболизме, более точно в Анаболизме (извиняюсь за термины, но это тот случай когда необходима точность) которые приводят к хрупкости костей..
Это коротко. Надо обследоваться. "Накачка" мышц не выход.
В состав костей входит Кальций (Ca), который и берет на себя основную функцию по "установлению" прочности костной ткани. При некоторых заболеваниях идет нарушение правильного распределения кальция. Например, имеет место теория замены Кальция Алюминием, отсюда и рекомендации не использовать алюминиевую посуду...(Хотя лично я не понимаю как алюминий может попасть из посуды в организм, поскольку "чистого" алюминия как бы нет - на воздухе он моментально окисляется и превращается в нерастворимый оксид алюминия (Al2O3) Есть и другие нарушения в Метаболизме, более точно в Анаболизме (извиняюсь за термины, но это тот случай когда необходима точность) которые приводят к хрупкости костей..
Это коротко. Надо обследоваться. "Накачка" мышц не выход.
Если и там перелом, то это уже наталкивает на мысль о слабой структуре костей...
Пожелаем нашему сборнику скорейшего выздоровления и досконального рассмотрения этого вопроса причинно - следственных связей никто не отменял.
Если и там перелом, то это уже наталкивает на мысль о слабой структуре костей...
Пожелаем нашему сборнику скорейшего выздоровления и досконального рассмотрения этого вопроса причинно - следственных связей никто не отменял.
Это как, автор ? На дворе пока март.
Это как, автор ? На дворе пока март.