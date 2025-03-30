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Семак рассказал о состоянии Нино и Глушенкова

вчера, 22:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья игроков Нино и Максима Глушенкова, получивших травмы во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги против команды «Рубина» (4:0).

Бразильский игрок был вынужден покинуть поле в начале встречи из-за повреждения головы. Глушенкова заменили во время перерыва вследствие травмы руки.

У Максима — рука. Надо смотреть, что там по костям, надо делать снимки, посмотрим. Думаю, завтра будет понятно. По Нино то же самое, надо смотреть, пока сложно что‑то сказать. Завтра‑послезавтра будет более точная информация.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 04:54
Всеобъемлющий ответ!
протон
протон
вчера в 22:36
Нино очень сильно повезёт, если после такого столкновения у него нет сотрясения
Гость
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