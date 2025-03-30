Семак рассказал о состоянии Нино и Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья игроков Нино и Максима Глушенкова, получивших травмы во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги против команды «Рубина» (4:0).
Бразильский игрок был вынужден покинуть поле в начале встречи из-за повреждения головы. Глушенкова заменили во время перерыва вследствие травмы руки.
У Максима — рука. Надо смотреть, что там по костям, надо делать снимки, посмотрим. Думаю, завтра будет понятно. По Нино то же самое, надо смотреть, пока сложно что‑то сказать. Завтра‑послезавтра будет более точная информация.