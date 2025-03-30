Семак рассказал о состоянии Нино и Глушенкова

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вчера, 22:24

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии здоровья игроков и , получивших травмы во время матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги против команды «Рубина» (4:0).

Бразильский игрок был вынужден покинуть поле в начале встречи из-за повреждения головы. Глушенкова заменили во время перерыва вследствие травмы руки.