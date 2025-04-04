«Бавария» в большинстве обыграла «Аугсбург»

1743798337

вчера, 23:25

«Аугсбург» уступил «Баварии» в 28-м туре Бундеслиги (1:3).

Димитрис Яннулис вывел хозяев поля вперед на 30-й минуте, Джамал Мусиала сравнял счет на 42-й, Харри Кейн забил на 60-й. Крислайн Матсима отметился автоголом на 90+3-й.

У «фуггеров» на 59-й за вторую желтую карточку был удален Седрик Цезигер.

После этой игры «Аугсбург» идет на 8-м месте (39 очков), «Бавария» лидирует (68 баллов).