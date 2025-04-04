«Бавария» в большинстве обыграла «Аугсбург»

«Аугсбург» уступил «Баварии» в 28-м туре Бундеслиги (1:3).
Димитрис Яннулис вывел хозяев поля вперед на 30-й минуте, Джамал Мусиала сравнял счет на 42-й, Харри Кейн забил на 60-й. Крислайн Матсима отметился автоголом на 90+3-й.
У «фуггеров» на 59-й за вторую желтую карточку был удален Седрик Цезигер.
После этой игры «Аугсбург» идет на 8-м месте (39 очков), «Бавария» лидирует (68 баллов).
Алексей, ты бы видел какой шум разгорелся по поводу ухода Мюллера!!! Сразу несколько звёзд вступились за него, в их числе Майер и Эффенберг!!! И сегодня, тоже продолжают муссировать эту тему, появляются новые защитники Мюллера, с требованием оставить его в клубе!!! Конечно он не нужен. Нужен молодой, подвижный форвард. Но вся беда руководства Баварии в том, что они слишком долго думают и решают. Так, в 1999г., у них из подноса Милан увел Шевченко, два года назад Хвичку, и даже Кейна, они выторговывали полгода.
На ЛЧ у меня надежд нет, а в Бундесе надо постараться!!!!!!!
Если вылетят от Интера не огорчусь, даже наоборот, в интересах Баварии!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Алексей, ты бы видел какой шум разгорелся по поводу ухода Мюллера!!! Сразу несколько звёзд вступились за него, в их числе Майер и Эффенберг!!! И сегодня, тоже продолжают муссировать эту тему, появляются новые защитники Мюллера, с требованием оставить его в клубе!!! Конечно он не нужен. Нужен молодой, подвижный форвард. Но вся беда руководства Баварии в том, что они слишком долго думают и решают. Так, в 1999г., у них из подноса Милан увел Шевченко, два года назад Хвичку, и даже Кейна, они выторговывали полгода.
На ЛЧ у меня надежд нет, а в Бундесе надо постараться!!!!!!!
Если вылетят от Интера не огорчусь, даже наоборот, в интересах Баварии!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝