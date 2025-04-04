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«Бавария» в большинстве обыграла «Аугсбург»

вчера, 23:25
АугсбургЛоготип футбольный клуб Аугсбург1 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Аугсбург» уступил «Баварии» в 28-м туре Бундеслиги (1:3).

Димитрис Яннулис вывел хозяев поля вперед на 30-й минуте, Джамал Мусиала сравнял счет на 42-й, Харри Кейн забил на 60-й. Крислайн Матсима отметился автоголом на 90+3-й.

У «фуггеров» на 59-й за вторую желтую карточку был удален Седрик Цезигер.

После этой игры «Аугсбург» идет на 8-м месте (39 очков), «Бавария» лидирует (68 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 11:03, ред.
На гранда не изменит, потому что грандов в нынешней Бундеслиге нет. И Бавария, и Байер на чемпионов не похожи. Но если к Баварии ещё можно отнестись с пониманием, ввиду больших кадровых проблем и нового, неопытного наставника, то вопросов к Алонсо становится всё больше...
Не знаю, кто станет Чемпионом Бундеса, но это будет- лучший из худших...
матос
матос
сегодня в 10:51
Судья клоун , удаления не было и хз как бы сложилось играя все на все....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:24
А так всё хорошо, для хозяев начиналось, ну , а Баварию с победой.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 02:29
Да, есть признаки того что Бавария может и оступиться в оставшихся турах, Байеру конечно на этом фоне расслабляться не следует, противник в зоне досягаемости, если удастся второе подряд чемпионство в Бундеслиге это точно изменит статус клуба с выскочки на почти что гранда. Баварии приходится играть на два фронта когда как Байер может все усилия направить на чемпионат. Иронично будет если Бавария проиграет Байеру первенство из-за того что выиграла у нго в ЛЧ.
ABir
ABir
сегодня в 00:42
Конечно мюнхенцы и в равных составах должны были победить, а уж в большинстве, то вообще без вариантов.
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:30
Вот, поэтому, он его и перехватил. А Бавария, из-за своей скупости осталась у разбитого корыта...
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:28
Тогда владельцем Милана был Берлускони и денег он на таких игроков не жалел
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:23
Бавария его вела несколько лет, когда в Киеве работал ещё Й.Сабо. Присматривались к нему, примерялись, но скупились на бабки, потому что Суркис цену на Шеву выставил высокую. И вот, пока думали решали, Милан перехватил. С Хвичкой, тоже самое, вели его ещё с Рубина, и снова долго думали как поступить... В итоге, когда Наполи его купил, начались обоюдные обвинения, кто виноват, что так случилось!!!
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:19
А Бавария хотела Шевченко? Вот мне позор, дабы не знал...🤔
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 00:09, ред.
Приветствую, Дружище!!!
Алексей, ты бы видел какой шум разгорелся по поводу ухода Мюллера!!! Сразу несколько звёзд вступились за него, в их числе Майер и Эффенберг!!! И сегодня, тоже продолжают муссировать эту тему, появляются новые защитники Мюллера, с требованием оставить его в клубе!!! Конечно он не нужен. Нужен молодой, подвижный форвард. Но вся беда руководства Баварии в том, что они слишком долго думают и решают. Так, в 1999г., у них из подноса Милан увел Шевченко, два года назад Хвичку, и даже Кейна, они выторговывали полгода.
На ЛЧ у меня надежд нет, а в Бундесе надо постараться!!!!!!!
Если вылетят от Интера не огорчусь, даже наоборот, в интересах Баварии!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Agamaga____05
Agamaga____05
сегодня в 00:07
Какая это Бавария? Это был Ярославский Шинник!
Называется флагман немецкого футбола! Видать сейчас не только автопром в Германии на грани банкротства, но и футбол.
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:01
Приветствую дружище!🤝 Насчёт слить ЛЧ, согласен. Но кто же им позволит? Я бы хотел сказать, пару слов о Мюллере. Этот геноссе, хотел продлить контракт на своих условиях? То что я сегодня увидел, это жалкое зрелище, Мюллер не сделал, ни одного вразумительного действия. Терял мячи, не смог их обрабатывать,все передачи либо не точные, либо в недодачу, бестолковая беготня с нулевым КПД. Какой- то ужас. Надо уходить красиво, как это сделал к примеру Лам, а не выходить на поле и выглядит посмешищем.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:57, ред.
Бавария в перестроечном режиме, плюс ко всему три важнейшие потери, подготовка к играм в ЛЧ. Да, Компани часто критикуют за монотонную игру, за долгий розыгрыш мяча, ненужную и лишнюю перепасовку. Всё верно. Но он- молодой начинающий тренер, а команда ему достался после прошлого сезона мертвея мертвой. А Бавария не Байер- здесь нужен результат сразу. Поэтому критиковать игру команды конечно можно, но надо учитывать и объективно актуальное состояние Баварии.
Capral
Capral
вчера в 23:38
Перед игрой были опасения за Баварию. Потеря трёх ведущих защитников не внушала оптимизма... Но молодцы, очень рад!!!!!!! Держим дистанцию от леверкузенского выскочки!!!!!!! Теперь игра с Интером... Ох, не знаю не знаю. Ну на кой хрен Баварии эта ЛЧ, в которой ей ничего не светит. Не проще ли слить её и все силы бросить на Бундес? Не осилит Мюнхен два турнира сразу, да ещё с такими кадровыми проблемами. Ну ладно, им видей конечно. Удачи, Баварии!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:36
Бавария победила.... Помогло ей победить удаление в составе хозяев. Удаление весьма сомнительное, его некоторое время будут обсуждать болельщики и специалисты. Но три очка набрано. Ждём игру Байера. Желаю Леверкузену как можно дольше держать в тонусе клуб и из Мюнхена!!! Пусть хоть интрига останется.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:36
Жалкое зрелище от Баварии . Даже в большинстве могли пропустить.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:27
С победой. Но Бавария может лучше
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