«Барселона» переиграла «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании

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сегодня, 00:28

«Атлетико» уступил «Барселоне» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (0:1).

Гол на 27-й минуте забил Ферран Торрес.

По итогам двух игр «Барселона» победила со счётом 5:4 и вышла в финал турнира, где сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт 26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье.