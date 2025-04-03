«Барселона» переиграла «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании

«Атлетико» уступил «Барселоне» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (0:1).
Гол на 27-й минуте забил Ферран Торрес.
По итогам двух игр «Барселона» победила со счётом 5:4 и вышла в финал турнира, где сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт 26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье.
Немудрено. Cтоило лишь Барсе сконцентрированно прикрыть все зоны и нифига в позиционном нападении у матрасов не выходило. Барселона деклассировала Атлетико, невзирая на минимальный победный счёт.
Каталонцы заслуженно идут в финал, где многострадальный Анчи ждёт своего постоянного обидчика - Флика.
P.S. Яма - мальчик, у которого большое будущее. Его передача на Феррана мне напомнила лучшие годы Месси, когда аргентинец такие ассисты выдавал...
Немудрено. Cтоило лишь Барсе сконцентрированно прикрыть все зоны и нифига в позиционном нападении у матрасов не выходило. Барселона деклассировала Атлетико, невзирая на минимальный победный счёт.
Каталонцы заслуженно идут в финал, где многострадальный Анчи ждёт своего постоянного обидчика - Флика.
P.S. Яма - мальчик, у которого большое будущее. Его передача на Феррана мне напомнила лучшие годы Месси, когда аргентинец такие ассисты выдавал...