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«Барселона» переиграла «Атлетико» и вышла в финал Кубка Испании

сегодня, 00:28
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Атлетико» уступил «Барселоне» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании (0:1).

Гол на 27-й минуте забил Ферран Торрес.

По итогам двух игр «Барселона» победила со счётом 5:4 и вышла в финал турнира, где сыграет с мадридским «Реалом». Встреча пройдёт 26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье.

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Все комментарии
Agamaga____05
Agamaga____05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:00
Всё естественно у Барселоны, все очень ожидаемо. Если Барселона громит Реал, то они чемпионы, если Реал громит, то они чемпионы, так было почти всегда.
Так что проверку они проходят в личных встречах, а не с ПСЖ.
Да, сегодня многие говорят, что именно Барселона является лучшим клубом по уровню игры!
И в истории футбола лучшим клубом считается Барселона образца 2009 года! Это факты, а не эмоции!
Конечно, если речь шла про Мадрид, то это было бы неоспоримый факт?)
Capral
Capral
сегодня в 14:43
Уважаемые Коллеги!
Я делаю паузу, потому что пишу с телефона, там мелкий шрифт и мне трудно писать. Комп не работает, причину не знаю, поэтому вынужден на время попрощаться. Не скучайте.)))
Capral
Capral
сегодня в 14:37
Про Баварию вообще нечего говорить. Сырая команда, после убийственного катастрофического прошлого сезона, с новым, неопытным молодым тренером.
Ты если пишешь, то хотя бы контролируй эмоции и смотри реально, что происходит...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:30
В полуфинале играют.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:29
Барселона с ПСЖ не играет.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:28
Да, конечно!!! Вчера, все атаки Барсы осуществлялись через Ямаля, по его правому флангу. Оттуда же и гол пришел.
Capral
Capral ответ Agamaga____05 (раскрыть)
сегодня в 14:26
Не только я читал, но даже Макс!!!
Давай не будем преждевременно делать волны. Главной проверкой для Барселоны будет игра с ПСЖ. Потому что всё, что сейчас происходит в испанском футболе- несерьёзно само по себе. Все эти разгромы, неестественные, не футбольные результаты Барселоны, наводят на разные мысли... Хромающий на обе ноги Реал, убежденный в своей правоте Симеоне- это как-то противоестественно. И не называй Барсу- лучшей командой мира, это неправда, это только твои эмоции...)))
Capral
Capral
сегодня в 14:19
Конечно скажу.
Ковидный год, играли при пустых трибунах. Даже Реал Зидана, в то время умудрился дважды проиграть безликому Шахтёру!!!
Что касается Флика- читайте авторитетных немецких специалистов, а не Лукомского и будете владеть вопросом.
Agamaga____05
Agamaga____05 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:15
Вы лично слышали как Флика посылали игроки? Ну, допустим, не получилось в сборной у него, а кто из ныне тренерующих клубы тренировал сборную? Анчи, Гвардиола, Симеоне, Жозе? Они все недо.. получается?
Руку не подало руководство... Кто? Фелер? Может он сам как человек г.., теперь его действия стали ориентиром?
Мужик наоборот пожимает руку и расстаётся по-людски.
Сами пригласили - это их ошибка!
Кроме уважения и имени на этом свете ничего не останется у человека. Так что, Фелер потерял лицо! Поэтому в него и Райкард запустил в свое время плевок.

До сегодняшнего дня Барселона дважды громил Реал, громил Баварию. Проверку они прошли, осталось довести до конца дело!
Дай Симеоне Реал, он бы тоже на дистанции боролся, а вот получилось бы у Анчи в Атлетико? Нет.
Барса без Педри будет полноценной? Зачем отделять игроков из цепочки? Ямаль ещё не на том уровне чтоб определять игру Барселоны.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:12
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 14:08, ред.
    Не надо всё упрощать, друг мой.
    Ямалю на фланге путь дорогу освещает Жюль Кунде, атлетичных и игровых способностей которого хватает и на оборону и на атаку. Без него мальчика просто разорвут. Поэтому кровь по венам Барселоны это именно француз и Педри, который разгружает центр поля и мучает хавбеков соперника. Если же при этом удачно войдёт в игру Йонг и Рафинья, тогда всё: мы видим то, что видим - россыпь голов и погром соперников.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 13:55
      Capral
      Capral ответ Agamaga____05 (раскрыть)
      сегодня в 13:51
      Флик- человек, которого игроки сборной посылали на три буквы, которого в Германии не считают мужиком, которому высшее руководство руки не подало, и публично призналось, что жалеет, что раньше не уволили...

      До сегодняшнего дня, Барса не сыграла ещё, ни с одним сильным соперником. Странно звучит? Конечно, потому что Реал в страшнейшем тренерском кризисе, а Симеоне, никогда не был тренером на длинной дистанции, за исключением двух раз за 14лет...)))

      Конечно, дырявая оборона Реала, нехватка свежих тренерских идей, всё это говорит не в пользу Мадрида. Но и Барселона не идеальна. У команды достаточно проблемных мест, особенно в обороне, которую можно и нужно вскрывать.

      Не люблю предвосхищать события, не люблю планировать наперед, хочу дождаться финала, и только потом обсудить и подвести итоги. Барса- команда одного игрока- Ямаля. Через него, как кровь по венам идут все атаки команды.
      Я не тренер Реала, не буду особо вникать, как и что сделать, но нейтрализовать пижончика можно, о чем, я написал раньше...

      Вобщем, подождем.
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
      сегодня в 13:35, ред.
      Скажу. Вот только боюсь он долго смеяться будет..., как и я сейчас. )
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 13:24
      скажи Виктору Капралу, что футбол сборных давно умер. И основной доход и нагрузку, причем в том числе и интеллектуальную, получают В КЛУБАХ.
      Сборные - там ни современную схему толком не применишь, ни смотивируешь (денег нет, а бить игроков запрещено в 21 веке почему-то тренеру), остается только в моменте как-то их маломальски заряжать и расставлять, работать с заменами. Поэтому 90 процентов топовых тренеров рассматривают сборные КАК ИМИДЖЕВЫЕ временные проекты/либо если в топ-клубе выгнали. Реноме поддержать и навыки не терять, пока агент подыскивает нормальную работу.
      Так было и с Фликом - топовым тренером. ну не повезло с поколением + не прочувствовал специфику работы именно сборной. И провал
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ shur (раскрыть)
      сегодня в 13:18
      конечно, куда Амориму до вашего уровня понимания футбола. Всего лишь ДВАЖДЫ выигрывал лигу у более богатых Бенфики с Порту)))
      Владимир Павлюшкин
      Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      сегодня в 13:17
        RM_35
        RM_35
        сегодня в 12:48
        конечно матрасы сыграли уж очень плохо: игру не смотрел, но по статистике ни одного удара в створ за весь матч!! а должны были и могли забить, да и выиграть тоже!!
        ну придется Реалу пострадать конечно в финале, если Анчи не выиграет у барсуков в финале, то значит до сих пор не настроил команду на важные матчи и особенно на эль класико!!
        Agamaga____05
        Agamaga____05 ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 12:39
        А кто перекроет и как? Перекрыл в одном месте, открылось в другом! В Барселоне не только Ямаль играет.
        Вспомним быстрый ответный гол Левы в ворота Атлетико.
        Красотище! А Рафинья? В Барселоне хватает мастеров.
        Уверен, "хваленному" итальянцу ума не хватит их перекрыть?!
        Agamaga____05
        Agamaga____05 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        сегодня в 12:36
        А кого Рамос ломал из игроков Барселоны? Никого!
        Но многие так и мечтают, чтобы сломались ключевые игроки Барсы, они свой успех видят только через беды сине-гранатовых. Очень надеюсь, что Флик очередной раз преподаст урок Анчи.
        Agamaga____05
        Agamaga____05 ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 12:31
        У Анчи не устанет? Они роботы!
        Agamaga____05
        Agamaga____05
        сегодня в 12:30
        Барселона выложилась настолько, насколько это было необходимо для победы! Никакой усталости не было, аккуратно разобрались с соперником. Симеоне снял шляпу перед великим каталонским клубом!

        Флик - это ключ к успеху! Его Барселона на сегодняшний день лучшая команда в мире!
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        сегодня в 12:11
        Посмотрим, подождем...
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 12:10
        Может быть, но только после Реала.
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        сегодня в 12:10
        Ладно, прервемся на пару часов. Потом продолжим...
        🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        сегодня в 12:09
        Его команда устанет.
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 12:08, ред.
        А чё Флику уставать? Он по полю не бегает.)))
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        сегодня в 12:08
        Ой, я тебя умоляю!!! Я когда-то во дворе, тоже положил самый красивый гол!!! До сих пор вспоминаю!!!
        🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️😂😂😂😂😂😂😂
        Capral
        Capral ответ ПЕТЛЯ (комментарий удален) (раскрыть)
        сегодня в 12:06
        Да, защита Реала не внушает оптимизма, увы. Но не будем торопиться с выводами. Я всё жду, когда же недоФлик устанет прессинговать. А это будет, обязательно...
        🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
        ПЕТЛЯ
        ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
        сегодня в 12:05, ред.
        ))) Вить. Ты далёк от реальности. Прежде чем писать умные мысли из футбольной азбуки, взгляни ка на текущий состав Реала в защите. Просто взгляни кто там и самому всё станет ясно и понятно.

        P.S. " Старая польская кляча" положил Атлетам в Примере самый красивый гол.
        Гость
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