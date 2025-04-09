Анчелотти точно не останется в «Реале» на следующий сезон

Карло Анчелотти покинет должность главного тренера «Реала».
Как сообщается, «практически невозможно», чтобы итальянский специалист продолжит руководить командой в следующем сезоне.
Карло Анчелотти покинет должность главного тренера «Реала».
Как сообщается, «практически невозможно», чтобы итальянский специалист продолжит руководить командой в следующем сезоне.
Да, игра оставляет желать лучшего, но у них было много травм походу сезона. Плюс Мбаппе, которого нужно было встроить в схему. Работать со звездами не такая уж простая задача и такой молодой специалист, как Алонсо может с этим не справиться.
Посмотрим что из этого выйдет, в любом случае руководству решать)
Да, игра оставляет желать лучшего, но у них было много травм походу сезона. Плюс Мбаппе, которого нужно было встроить в схему. Работать со звездами не такая уж простая задача и такой молодой специалист, как Алонсо может с этим не справиться.
Посмотрим что из этого выйдет, в любом случае руководству решать)