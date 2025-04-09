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Анчелотти точно не останется в «Реале» на следующий сезон

вчера, 13:32

Карло Анчелотти покинет должность главного тренера «Реала».

Как сообщается, «практически невозможно», чтобы итальянский специалист продолжит руководить командой в следующем сезоне.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:32
Я много раз видел этот сюжет...
Это Великое прошлое Великого Клуба, от которого уже ничего не осталось... Увы, Дружище, увы.
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:18
...Витя,соратник! Как не крути, в нашем понимании красивый,
современный,порою фрагментальный футбол несёт положительные
эмоции и воспоминание игры наших ребят, Клуба и Сборной, в конце
концов игру нас самих в молодости примеряя на себя, а как бы Я
сыграл в этом моменте! С годами становишься мудрее, понимая что это сейчас для нас всего лишь зрелище,здоровья,дорогой!
Ags_0701
Ags_0701
вчера в 18:07
Уникальный тренер, имея самый дорогой и звездный состав в мире, проиграл все матчи против топов. Такого если менять, то только на Сергея Семака, остальные точно не смогут повторить все "достижения" нынешнего сезона)
Karkaz
Karkaz ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 17:35
ПСЖ еще Виллу надо пройти, на мой взгляд Эмери переедет парижан, для него это принципиальный матч.
Dr_Martins
Dr_Martins ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:57, ред.
Это что такое происходит??? Ты же громче всех орал, что Интер намного слабее Баварии. Мюнхенский клуб не заметил Байер, а аспириновые в свою очередь без шансов обыграли Интер. Это же была твоя железная логика, на которой всё строилось.
The Bilderberg group
The Bilderberg group
вчера в 16:50
Римские волки ищут тренера на место Раньери? Вот и кандидат.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:03
Сочувствую, Санёк, всем сердцем.
Только не знаю, чем помочь... Я хоть и не поклонник Реала, а только сочувствующий, но переживаю вместе с вами...Радуюсь победам Реала вместе с вами и огорчаюсь с вами... Не теряйте чувства собственного Достоинства и поменьше слушайте недругов. Они ещё не знают, что их ждёт... Выше голову, Дружище- вы Реал, и этим всё сказано!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:57
Да, Дружище, как я тебя понимаю и всех болельщиков Величайшего мирового Клуба-...
Конечно, это я с иронией, с горькой иронией сказал. И рад бы ошибиться, да не получается. Поверь, Виталя, вчера, я тоже испытал горечь поражения, поэтому и вам сочувствую. Каждый раз, перед игрой Реала хочется надеяться на лучшее, но каждый новый поединок приносит разочарование. Но надежду терять нельзя.
Поэтому, с Верой в лучшее, желаю всем болельщикам Реала пережить неприятный период и с оптимизмом смотреть в будущее, потому что вы- Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 15:48
Кто источник информации? Официально Перес ещё ничего не сказал. А сам Анчелотти не уйдёт
shur
shur ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:23
...поскольку мы единомышленники, скажу одно,что конечно в голове
главное мозги! Но ни от одной головы не будет прока, когда она только думает и бездействует!!! Даже при Роне не всегда всё получалось (характер ещё тот!), а вот с Каримом любой момент
был голевым и главное в отличии от португальца, всегда оттягивался назад в помочь команде, как то так! Хорошего денёчка!!!
He Э Г O И CT
He Э Г O И CT
вчера в 14:40
Хави свободен. Берите.. Хе..
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:38, ред.
А я вот вижу главную причину неудач Реала - это потеря контроля над центром поля, после постаревшего Модрича и ушедшего Крооса. Вчерашняя игра отлично показала какая у нас дыра в центре поля. Мало того, что мы лишились двух системообразующих игроков в лице Модрича и Крооса, так Анчи ещё и оставшихся двух опорников в лице Чуамени и Вальверде убрал в защиту, тем самым сделав из центра поля проходной двор для любого, даже относительно слабого соперника.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:29
Со всех сторон обижают Папу Карло...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:26
...бью челом,Минхерц! Я бы многое отдал,что бы залесть в голове
Карло! Необъяснимо тяжело с квалифицированными игроками не
слепить единого целого! То ли они не могут,хуже не хотят или чего
то добиваются(вряд ли)?! Одно что могу сказать,что после ухода именно Карима потух белый свет в тунели славы и побед! Печальная история! Могу штурвал предложить комраду Зидану , но Он ещё тот чистоплюй,хитрован!!!
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:26
Ну, если и то, и другое заберут, то возможно. Хотя, Вить, ты же понимаешь, что это практически невозможно. Чтобы взять Кубок и/или Ла Лигу, нужно что-то менять в игре Реала, потому что в очных встречах Барселона разнесёт такой Реал, как уже дважды делала это. А ты же понимаешь, что папа Карло ничего менять не будет, да и не хочет он особо этого делать. В ЛЧ, даже если сотворят невероятный камбек на Бернабеу, и каким-то чудом пройдут Арсенал, то дальше будет набравший хорошую игровую форму ПСЖ, а после финал с Интер/Барселона/Бавария. Тут только с Баварией есть призрачные шансы победить. С Интером или Барсой - без шансов. Так что в теории Анчи может ещё остаться, но на практике такой исход событий практически невозможен.
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:19, ред.
Я болею за этот клуб 24 года и скажу как есть, более слабого Реала чем сейчас, я не видел давно
Наверно года с 2019-го
Не знаю что должно произойти чтоб всё изменить и выиграть какой нибудь титул!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 14:15
Сезон складывается не лучшим образом для Реала, но где гарантия, что сменщик Анчи будет показывать лучший результат? Тем более, сливочные еще в игре, они не выпали из чемпионской гонки, вышли в финал кубка, в лч ситуация плачевная, но не смертельная. Теоретически могут оформить требл.
Да, игра оставляет желать лучшего, но у них было много травм походу сезона. Плюс Мбаппе, которого нужно было встроить в схему. Работать со звездами не такая уж простая задача и такой молодой специалист, как Алонсо может с этим не справиться.
Посмотрим что из этого выйдет, в любом случае руководству решать)
adekvat
adekvat
вчера в 14:08
Сезон без трофеев, для Реала катастрофа.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:07
Надо отдохнуть..., набраться сил..., а там уж посмотреть.
Capral
Capral
вчера в 13:49
А если станет Чемпионом или кубок возьмет- останется...
Перес известный псих, у него семь пятниц на неделе.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:37
Да это и так понятно было. Кто его сменит вот главный вопрос
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