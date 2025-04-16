«Интер» обыграл «Баварию» по сумме встреч и вышел в полуфинал ЛЧ

«Интер» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал по сумме встреч (2:2, итоговый счет 4:3).
Харри Кейн вывел гостей вперед на 52-й минуте, Лаутаро Мартинес на 58-й сравнял счет. Бенжамен Павар обеспечил «нерадзурри» преимущество на 61-й, а на 76-й Эрик Дайер вернул равенство на табло.
В полуфинале турнира «Интер» сыграет с «Барселоной».
Обидно, что под 10 номером в Баварии играет такое днище. Не могу прям смотреть матчи, когда он в старте.
Обидно, что под 10 номером в Баварии играет такое днище. Не могу прям смотреть матчи, когда он в старте.
Поздравляю Интер с выходом в полуфинал!
Отличная сыгранная команда. Супер пятиминутку провели после гола Кейна забив два гола с угловых!
Но в конце необыкновенный гол Даера снова вернул Баварию в игру.
Индзаги смело и уверенно начал менять игроков и цементировать оборону!
Я еще удивился, а вдруг немцы забьют а пенальти некому бить))
Огненная концовка! Повезло Интеру, Баварии нет.
Молодцы команды страстно бились до конца!
Поздравляю Интер с выходом в полуфинал!
Отличная сыгранная команда. Супер пятиминутку провели после гола Кейна забив два гола с угловых!
Но в конце необыкновенный гол Даера снова вернул Баварию в игру.
Индзаги смело и уверенно начал менять игроков и цементировать оборону!
Я еще удивился, а вдруг немцы забьют а пенальти некому бить))
Огненная концовка! Повезло Интеру, Баварии нет.
Молодцы команды страстно бились до конца!
Что тут говорить, в Баварии есть игроки, которые толком не могут попасть по мячу и получают по 20 млн., за это, и продолжается это уже несколько лет. Что ещё должно произойти, чтобы боссы Баварии прозрели? Бавария совершенно не держит удар, ей забивают голы футболисты, у которых эти голы первые за сезон или вообще первые за всю карьеру в Бундеслиге.
Что тут говорить, в Баварии есть игроки, которые толком не могут попасть по мячу и получают по 20 млн., за это, и продолжается это уже несколько лет. Что ещё должно произойти, чтобы боссы Баварии прозрели? Бавария совершенно не держит удар, ей забивают голы футболисты, у которых эти голы первые за сезон или вообще первые за всю карьеру в Бундеслиге.