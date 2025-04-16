«Интер» обыграл «Баварию» по сумме встреч и вышел в полуфинал ЛЧ

1744837003

16 апреля 2025, 23:56

«Интер» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал по сумме встреч (2:2, итоговый счет 4:3).

Харри Кейн вывел гостей вперед на 52-й минуте, Лаутаро Мартинес на 58-й сравнял счет. Бенжамен Павар обеспечил «нерадзурри» преимущество на 61-й, а на 76-й Эрик Дайер вернул равенство на табло.

В полуфинале турнира «Интер» сыграет с «Барселоной».