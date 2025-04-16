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«Интер» обыграл «Баварию» по сумме встреч и вышел в полуфинал ЛЧ

16 апреля 2025, 23:56
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Интер» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал по сумме встреч (2:2, итоговый счет 4:3).

Харри Кейн вывел гостей вперед на 52-й минуте, Лаутаро Мартинес на 58-й сравнял счет. Бенжамен Павар обеспечил «нерадзурри» преимущество на 61-й, а на 76-й Эрик Дайер вернул равенство на табло.

В полуфинале турнира «Интер» сыграет с «Барселоной».

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC ответ FootFun (раскрыть)
вчера в 00:22
Получается да
FootFun
FootFun ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 00:07
Получается что и ЦСКА вщял требл в 2005
Karkaz
Karkaz
17 апреля в 15:20
Бундеслигу Бавария и без тренера в состоянии взять, поэтому пока не понятно, что из себя представляет Компани. Но а если упустит и чемпионат, то скорее всего будут менять бельгийца.
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
17 апреля в 14:36
Я не спрашивал. А озадачен))
Rheinfall
Rheinfall
17 апреля в 11:33
Всех с победой! Шикарный матч! Мы в полуфинале!
Интер самая возрастная команда полуфиналистов , честно признаюсь думал что наш потолок 1/4 но нет парни парни двигаются дальше в турнире , молодцы.
Интер уже в 4ке лучших клубов Европы данной ЛЧ , Forza Internazionale!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Van Vanovich (раскрыть)
17 апреля в 08:43
Чтоб вы спросили)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ eleven LC (раскрыть)
17 апреля в 08:41
Лично я восхищаюсь умением сливочных находить бабки. Нигде не играло столько звезд, сколько я застал в реале. Дажебарса с ее революцией тики таки курит в сторонке. Роналду, роналдо, зидан, кас, рамос, карлос, рауль, модрич, фигу, мбаппе. Пусть некоторые победы в лч вымученные, пусть нет сильнейшей академии, пусть часто провалы в чемпионате испании. Созвездию могупростить и не такое
Van Vanovich
Van Vanovich
17 апреля в 08:40
Зачем продали Де Лигта и Мазруи??? Сейчас бы они пригодились.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ eleven LC (раскрыть)
17 апреля в 08:37
Даже если не вернется, но семь лиг в 21 веке еще долго никто не выиграет. Ведьу ближайших преследоватеоей 3-4 кубка
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ eleven LC (раскрыть)
17 апреля в 08:36
То что у реала нет требла - повод задуматься. Возможно, они просто рациональнее других команд, а возможно - у них не было сезона абсолютного доминирования. Есливторое - то это повод поблагодарить за обратную связь, и устранить справедливо обозначенный данный недостаток и стать еще более королевским, а не понижать дискуссию до уровня " А у вас и такого нет зато". Но, повторюсь, если это действительно баг, а не фича. Личноя считаю, что кубок испании - не тот титул, чтобы рисковать изза него лч.
eleven LC
eleven LC ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
17 апреля в 08:11
Да без проблем, пусть кубок УЕФА будет мусор, мне пофиг
Но то что требл есть как минимум у десятка клубов это факт но достижения Реала есть только у Реала и больше ни у кого!
Да в этом сезоне Реал слабее но он вернётся и снова перепишет историю, как это бывало не раз!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ eleven LC (раскрыть)
17 апреля в 08:08
Кубок уефа - мусор, так что смело исключайте гетеборг, тем более что там больше в чемпионате швеции ни одного норм клуба, если конечно считать гетеборг норм клубом, чего делать не рекомендую
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ eleven LC (раскрыть)
17 апреля в 08:03, ред.
Не, я за 21 век считаю. Там по испаниям ведет уверенно Барса плюс в этом тоже выиграла - как мы с вами понимаем, а в лч аж на три штуки реал впереди. Тоесть в нашем веке реал сильнее Барсы в Европе на целую баварию
eleven LC
eleven LC ответ пират Елизаветы (раскрыть)
17 апреля в 07:56
Ну как это нет у ПСВ требла?!
В 1988 году ПСВ выиграл чемпионат и кубок Нидерландов , а так же кубок чемпионов
Гётеборг в 1982 году выиграл чемпионат и кубок Швеции, и кубок УЕФА
Так что есть требл у ПСВ, Гётеборга и у Селтика, и у Интера и у Барселоны и у МЮ, и у МанСити и у Баварии!
Треблы есть у многих клубов, а вот три лч подряд есть только у Реала и больше ни у кого!
матос
матос
17 апреля в 07:54
Всех Интеристов с выходом в полуфинал ЛЧ. Молодцы парни.
Ruslik1982
Ruslik1982
17 апреля в 07:51
ПСЖ то обыграет Арсенал, а вот Барселона легко может споткнуться об Интер, который не летит вперед
sv_1969
sv_1969
17 апреля в 07:48
Интер молодцы конечно. Многие уже Баварии отдали предпочтение
eleven LC
eleven LC ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
17 апреля в 07:40
Как наличие требла делает Барсу лучше Реала?!
Да никак!
У Реала больше побед в Лиге 36-27 больше побед в лч 15-5, да и больше побед в личных встречах 105-101
jfr32u32gba2
jfr32u32gba2
17 апреля в 07:01
От Баварии ожидал большего, команда стала без характера
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ eleven LC (раскрыть)
17 апреля в 06:52
Чуть не то имелось ввиду, вы пепечислили маленькие команды нетоповых чемпионатов. А имелись ввиду топрвые. Идействительно, возможно, у реала нет, а у Барсы есть. Значит, она лучше. Только непонятно, кто на топовом уровне считает внутренние кубки. Явсегда думал, что для клуба важен чемпионат и лч, а на кубок и даже лину уефа-конференций можно забить, если, к примеру, скамейки не хватает или есть риск помешать главным турнирам. Поэтому я ценю золотой дубль, которых у реала три на моей памяти. Ау Барсы - четыре
shlomo2
shlomo2
17 апреля в 06:32
Не до концы проклятие Кейна прошло....
sir_Alex
sir_Alex
17 апреля в 06:01
Бедолага Кейн 🙃
112910415
112910415
17 апреля в 05:29
эта бледная тень настоящей Баварии не заслужила итоговой победы !
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ eleven LC (раскрыть)
17 апреля в 05:22
Нет у ПСВ и Гётеборг требл. А то что у них есть, они честно завоевали. Не на словах, как с ремонтадой над Арсеналом, а по делу.)))
Брулин
Брулин
17 апреля в 05:09
Ещё бы понять всю силу этого Интера, если она имеется. Команда как будто всегда играет в эконом режиме и этого хватает, хотелось бы понять, что будет, когда нужно будет активизировать все силы.
Bad Listener
Bad Listener
17 апреля в 04:56
Бавария почти смогла, но на самом деле ощущение было что игра равная и преимущества нет ни у кого. В итоге так и вышло, ничья, но Интеру её было достаточно, а Баварии нет. Трудовая победа Интера, повезло ещё что у соперника куча игроков на травме. Поэтому конечно к команде из Милана остались вопросы, но проши и это главное
Scorp689
Scorp689
17 апреля в 04:38
Когда же Кейну достанется трофей 🏆?
eleven LC
eleven LC ответ пират Елизаветы (раскрыть)
17 апреля в 02:06, ред.
Ну да, "великим" клубам, таким как ПСВ, Селтик или Гётеборг например у которых есть Требл
Треблы есть у многих клубов, а вот три лиги чемпионов подряд только у Реала!
Пусть попробуют повторить!
Capral
Capral ответ salleeh (раскрыть)
17 апреля в 02:01
Тоже надеюсь...)))
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
salleeh
salleeh ответ Capral (раскрыть)
17 апреля в 01:52
Надеюсь в эту чистку попадут Сане, Коман, Киммих, Ким, Нойер, Мюллер, Дайер, Кейн, Буй. Это вот реально тот состав, который исчерпал себя в Баварии…
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