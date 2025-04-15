«Барселона» уступила «Боруссии» Дортмунд, но вышла в 1/2 финала ЛЧ

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вчера, 23:58

«Боруссия» Дортмунд переиграла «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но уступила по сумме встреч (3:1 и 3:5 по итогам двух поединков).

Сехру Гирасси на 11-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед. На 49-й он оформил дубль, Рами Бенсебаини на 54-й отметился автоголом, а на 76-й Гирасси оформил хет-трик.

В полуфинале турнира «Барселона» сыграет с победителем противостояния «Интера» и «Баварии».