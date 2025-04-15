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«Барселона» уступила «Боруссии» Дортмунд, но вышла в 1/2 финала ЛЧ

вчера, 23:58
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)3 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Боруссия» Дортмунд переиграла «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но уступила по сумме встреч (3:1 и 3:5 по итогам двух поединков).

Сехру Гирасси на 11-й минуте реализовал пенальти и вывел хозяев поля вперед. На 49-й он оформил дубль, Рами Бенсебаини на 54-й отметился автоголом, а на 76-й Гирасси оформил хет-трик.

В полуфинале турнира «Барселона» сыграет с победителем противостояния «Интера» и «Баварии».

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14 апреля
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Все комментарии
Wizard 10
Wizard 10
сегодня в 06:48, ред.
Как же приятно читать, как подгорает у сливочных. Уже Барсу 10 раз похоронили. Успокойтесь, это не Боруссия такая крутая, просто Барса вышла на расслабоне на матч, но шансов у Дортмунда все равно не было. Но такого сегодня на Бернабеу не будет. Пушкари приедут, опять авоську накидают и поедут обратно в Лондон. Жаль королевичей, в этом году без трофеев.
Comentarios
Comentarios ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 06:18
Силы не расчитали у Реала таже история
Beka_byaka
Beka_byaka
сегодня в 06:10
Крупная победа в первой игре всегда играет злую шутку. Особенно с грандами. Булки все расслабляют. Причем это происходит подсознательно, и игроки не могут контролировать эту часть психологии. По этому всегда говорил, что надо побеждать или даже проиграть первую игру минимально.
Comentarios
Comentarios ответ ᅠᅠ (раскрыть)
сегодня в 06:02
Не наша от арабов
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 05:53
Русский язык богатый, в нём есть, например, такая поговорка: собака лает, караван идёт.
ABir
ABir
сегодня в 05:45
Очень прагматичный результат Барселоны, проиграть в несколько мячей, ровно столько, чтобы идти дальше. Не по спортивному.
shlomo
shlomo
сегодня в 05:30
Барса сама на себя не похоже была...
112910415
112910415
сегодня в 05:27
сыграли плохонько, прошли дальше
как-то так
Alex_67
Alex_67
сегодня в 05:01
Боруссия все голы забила
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:13
Матч был не лучший, но общий результат положительный...
nikolah
nikolah
сегодня в 02:07
К сожалению, не смог ни тот, ни другой матч посмотреть. БД спасибо за борьбу!
Flint 23
Flint 23 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:02, ред.
Выстояли)))
Это по-другому называется🤣
И против КАКОЙ Боруссии!!!
Жалкое зрелище!
Capral
Capral
сегодня в 02:00, ред.
Ещё раз отвечаю словами В.В.Лобановского:"Я уже давно всё доказал".
Capral
Capral ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
сегодня в 01:58
Очень толковый комментарий, и главное по существу, без воды и разматывания по стеклу!!! Аплодирую стоя!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:58
Стесно... Кому свинья по нраву ?
Capral
Capral
сегодня в 01:54
Ну понятно, понятно. Гонимый и нерукопожатный конечно лучше...
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:52
... и свинья..., - для полноты шедевра.
Capral
Capral
сегодня в 01:50
Ах да, забыл, недавний шедевр- Феллер- идиот.)))
Capral
Capral
сегодня в 01:48, ред.
Вот и видно, кого могут- личку, Клоппа, Брандта, ушастого Баварии прошлой весной, ну и шедевр- Немец обещал- немец сделал...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:46, ред.
Ну всякую хрень на уши современным подросткам вряд ли навешаешь. Это я по своим детям/ племяшам знаю наверняка. Не те времена нынче. Уж что что, а выбирать кого слушать и почему, они могут.
Capral
Capral
сегодня в 01:45
Прикольно слушать про Динамо Лобановского, про которое ты ни сном ни духом...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 01:41
Да где чуть не вынес? Пять голов хапнули - это что ли у тебя "чуть"? Тогда нужно писать - чудо спасло барсу на последних минутах матча. И как всегда мы кокетливо умалчиваем о моментах, которые даже сегодня у барсы были. Да, у шмелей тоже были моменты в каталонии, но класс замыкателей - это ли не один из показателей общего уровня команды? Вспомните динамо лобановского - в свои два ярких сезона могли обкладывать моментами саму баварию и арсенал венгера, но в решающих ОЧЕНЬ сильно созданные икс джи были выше собственно количества голов. Почему? Так подставить ногу, дотянуться до паса на рывке - сыграть в одно касание, а не в два - тоже мастерство.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Flint 23 (раскрыть)
сегодня в 01:41
Это первое поражение Барсы в 2025.. раньше Барса С Месси, Суаресом и Бускетсом проигрывали Ливерпулю и Роме. Сегодня выстояли назло всем))) и заслуженно в полуфинале. Все остальное не имеет значение.
Capral
Capral ответ Flint 23 (раскрыть)
сегодня в 01:32
Хорошо написали. Адекватный взгляд и оценка игры.
Flint 23
Flint 23
сегодня в 01:28
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:19
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
      сегодня в 01:18, ред.
      Скорее недовломили. Ямаль в 1/2 ЛЧ, а "вломщики" за бортом ЕК. Пусть квадрат на тренировке гоняют, а не в догонялки соревнуются. А то бестолковой суеты много, а как мяч катать, так сразу *опой в лужу. )))
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      сегодня в 01:10
      Дортмунд просто не мог сыграть по другому когда на стадионе такая классная атмосфера-поддержка 70 тысяч болел клуба!
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ ответ Agamaga______05 (раскрыть)
      сегодня в 01:06
      Хорошо написал. Адекватный взгляд и оценка игры.
      Agamaga______05
      Agamaga______05
      сегодня в 00:55
      Боруссия с любым тренером летит всем в ЛЧ в решающих матчах - полуфинал, финал.
      Всё остальное сказки Ганса Христиана.
      Гость
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