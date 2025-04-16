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ЦСКА по сумме встреч обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

вчера, 22:25
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, 1:2 по сумме встреч).

На следующей стадии турнира ЦСКА сыграет с «Зенитом».

«Динамо» в Пути регионов встретится со «Спартаком».

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Все комментарии
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
сегодня в 08:55
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 06:59
    Схема турнира ваще
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:26
    никто не хотел побеждать ... )
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 00:58
    А Игорь отыграл 375-й сухой матч в карьере!
    Браво Игорь!
    Николай 1
    Николай 1 ответ rq8w78ykgrhe (раскрыть)
    сегодня в 00:04
    Он, по-моему, везде теряется.
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 23:57
    Очередной бенефис Игоря Акинфеева
    Альфи
    Альфи
    вчера в 23:25, ред.
    поздравок кони https://rutube.ru/video/947ce6a8c98e934fd0cb8cfd690b1ee2/?r=plemwd
    Capral
    Capral ответ shur (раскрыть)
    вчера в 23:14
    Привет, Санек!!!
    По секрету всему свету))). Про Реал лучше промолчу- потерянное время.
    shur
    shur ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:09
    ..Витя привет, это кому ты сейчас Баску или автору заметки?! А Я
    тут над Мадридом угараю,везёт им что мне медицина не позваляет кое что прозрачное и крепкое, а то бы телик давно на газоне был (...живу на пятом)...! Да и Баварцы крехтят,пыхтят, а толку,,,! Вообще,живы будем-не помрём! Смотрим!!!
    rq8w78ykgrhe
    rq8w78ykgrhe ответ Gotlib (раскрыть)
    вчера в 23:06
    Увы, но Гладышев, действительно, не тянет. Опыта нет. Я бы попробовал на месте Лички Гладышева вернуть под нападающего, а чистым напом сделать Бителло. А Гладышев в штрафной с мячом теряется.
    shur
    shur ответ баск (раскрыть)
    вчера в 23:02, ред.
    "Футбол- это всё-таки спорт, а не цирковые показательные выступления". Через каких нибудь 60-70 сят минут эта фраза будет актуальна для "Реала" из Мадрида...!!!
    CCCP1922
    CCCP1922
    вчера в 22:57
    Не самый интересный матч
    albucid
    albucid
    вчера в 22:56
      Red blu
      Red blu
      вчера в 22:51
      Грамотно провели ответный матч, забить в свои ворота не позволили и победили по сумме двух встреч.
      Capral
      Capral
      вчера в 22:46
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        вчера в 22:39
        Прочитал длинный комментарий этого матча, приведенный ранее. Буду краток.
        Никто не играл в поддавки. В первом тайме у ЦСКА провалили игру Пьянич ( из-за травмы) и Файзуллаев (по непонятной причине). После их замен во втором тайме ЦСКА выглядели получше. Но поскольку задачи выиграть любой ценой не было, то именно это и отразилось на табло.
        Gotlib
        Gotlib
        вчера в 22:34
        Без Тюкавина некому забивать. Гладышев не тянет.
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        вчера в 22:33
        Дружеское дерби,
        Николич грамотно построил игру, Результат нормальный.
        баск
        баск
        вчера в 22:33
        Матч носил откровенно популистский характер, имея содержание товарняка
        с официальной вывеской, что в изобилии порождается текущей формулой
        розыгрыша кубка России.

        Перед игрой думалось, что соперники устроят что-нибудь вроде весёлой
        перестрелки, и к финальному свистку прилично накидают друг другу, но на деле всё оказалось примитивнее.

        Армейцы, не мудрствуя лукаво, просто обосновались дома и даже не пытались
        активничать, отдав хозевам не только территорию, но и все подборы мяча.
        Динамовцы, в свою очередь, получив колоссальную свободу действий
        и возможность создавать что угодно, успешно запарывали создаваемое.

        Эпизодами казалось, что они это делали намеренно, особенно Гладышев
        на 15', 35', 77' и 92'.
        Для верности Ярик в какой-то момент ещё и жёлтую за нырок в штрафной
        "заработал", чтоб совсем уж не палиться..))

        В общем, соперники, каждый по-своему, играли в поддавки, так как никому
        из них, видимо, не хотелось выкатываться на двухматчевую дуэль с Зенитом..
        Преимущество в этом "благородном" деле было на стороне Динамо из-за
        лишнего гола армейцев в первом матче.

        И это "преимущество" реализовалось, так что бодаться с питерскими придётся братскому клубу.
        Динамо же вышло на Спартак, что тоже не подарок, но это будет только
        один матч, сконцентрироваться на котором всё же проще, чем на двух.

        Посмотрим, что из всего этого получится, но лишний раз подтвердилось
        главное- формулу розыгрыша кубка необходимо менять.
        Футбол- это всё-таки спорт, а не цирковые показательные выступления..
        blitz
        blitz
        вчера в 22:30
        С победой по сумме двух встреч.
        Futurista
        Futurista
        вчера в 22:28
        Коням удачно потрепать Зенит...Динамо, сюда иди )...
        sihafazatron
        sihafazatron
        вчера в 22:28
        Результат есть, игры нет. ЦСКА с проходом дальше))
        Гость
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