ЦСКА по сумме встреч обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

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вчера, 22:25

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, 1:2 по сумме встреч).

На следующей стадии турнира ЦСКА сыграет с «Зенитом».

«Динамо» в Пути регионов встретится со «Спартаком».