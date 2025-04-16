ЦСКА по сумме встреч обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, 1:2 по сумме встреч).
На следующей стадии турнира ЦСКА сыграет с «Зенитом».
«Динамо» в Пути регионов встретится со «Спартаком».
«Динамо» и ЦСКА сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, 1:2 по сумме встреч).
На следующей стадии турнира ЦСКА сыграет с «Зенитом».
«Динамо» в Пути регионов встретится со «Спартаком».
с официальной вывеской, что в изобилии порождается текущей формулой
розыгрыша кубка России.
Перед игрой думалось, что соперники устроят что-нибудь вроде весёлой
перестрелки, и к финальному свистку прилично накидают друг другу, но на деле всё оказалось примитивнее.
Армейцы, не мудрствуя лукаво, просто обосновались дома и даже не пытались
активничать, отдав хозевам не только территорию, но и все подборы мяча.
Динамовцы, в свою очередь, получив колоссальную свободу действий
и возможность создавать что угодно, успешно запарывали создаваемое.
Эпизодами казалось, что они это делали намеренно, особенно Гладышев
на 15', 35', 77' и 92'.
Для верности Ярик в какой-то момент ещё и жёлтую за нырок в штрафной
"заработал", чтоб совсем уж не палиться..))
В общем, соперники, каждый по-своему, играли в поддавки, так как никому
из них, видимо, не хотелось выкатываться на двухматчевую дуэль с Зенитом..
Преимущество в этом "благородном" деле было на стороне Динамо из-за
лишнего гола армейцев в первом матче.
И это "преимущество" реализовалось, так что бодаться с питерскими придётся братскому клубу.
Динамо же вышло на Спартак, что тоже не подарок, но это будет только
один матч, сконцентрироваться на котором всё же проще, чем на двух.
Посмотрим, что из всего этого получится, но лишний раз подтвердилось
главное- формулу розыгрыша кубка необходимо менять.
Футбол- это всё-таки спорт, а не цирковые показательные выступления..
с официальной вывеской, что в изобилии порождается текущей формулой
розыгрыша кубка России.
Перед игрой думалось, что соперники устроят что-нибудь вроде весёлой
перестрелки, и к финальному свистку прилично накидают друг другу, но на деле всё оказалось примитивнее.
Армейцы, не мудрствуя лукаво, просто обосновались дома и даже не пытались
активничать, отдав хозевам не только территорию, но и все подборы мяча.
Динамовцы, в свою очередь, получив колоссальную свободу действий
и возможность создавать что угодно, успешно запарывали создаваемое.
Эпизодами казалось, что они это делали намеренно, особенно Гладышев
на 15', 35', 77' и 92'.
Для верности Ярик в какой-то момент ещё и жёлтую за нырок в штрафной
"заработал", чтоб совсем уж не палиться..))
В общем, соперники, каждый по-своему, играли в поддавки, так как никому
из них, видимо, не хотелось выкатываться на двухматчевую дуэль с Зенитом..
Преимущество в этом "благородном" деле было на стороне Динамо из-за
лишнего гола армейцев в первом матче.
И это "преимущество" реализовалось, так что бодаться с питерскими придётся братскому клубу.
Динамо же вышло на Спартак, что тоже не подарок, но это будет только
один матч, сконцентрироваться на котором всё же проще, чем на двух.
Посмотрим, что из всего этого получится, но лишний раз подтвердилось
главное- формулу розыгрыша кубка необходимо менять.
Футбол- это всё-таки спорт, а не цирковые показательные выступления..