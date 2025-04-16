«Зенит» обыграл «Ростов» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

«Зенит» переиграл «Ростов» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России (2:0, общий счет 3:0).
Александр Соболев забил на 57-й минуте, Матео Кассьерра отличился на 64-й.
В финале Пути РПЛ «Зенит» сыграет с победителем противостояния «Динамо» и ЦСКА. «Ростов» встретится с «Локомотивом» в Пути регионов.
пережёвано,мама дорогая!!! Хочешь бабл гам, хочешь спирминт,хочешь дублиминт,сунул в рот и побольше фантазии,вот это ВАР!!!
пережёвано,мама дорогая!!! Хочешь бабл гам, хочешь спирминт,хочешь дублиминт,сунул в рот и побольше фантазии,вот это ВАР!!!
https://youtu.be/iIF4O4Csb48?feature=shared