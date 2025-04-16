«Зенит» обыграл «Ростов» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

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16 апреля 2025, 19:58

«Зенит» переиграл «Ростов» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России (2:0, общий счет 3:0).

Александр Соболев забил на 57-й минуте, Матео Кассьерра отличился на 64-й.