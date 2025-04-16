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«Зенит» обыграл «Ростов» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

16 апреля 2025, 19:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Зенит» переиграл «Ростов» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России (2:0, общий счет 3:0).

Александр Соболев забил на 57-й минуте, Матео Кассьерра отличился на 64-й.

В финале Пути РПЛ «Зенит» сыграет с победителем противостояния «Динамо» и ЦСКА. «Ростов» встретится с «Локомотивом» в Пути регионов.

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Все комментарии
112910415
112910415
17 апреля в 08:13
Соболеву слава ! )
sv_1969
sv_1969 ответ Palex (раскрыть)
16 апреля в 23:42
    Palex
    Palex ответ sv_1969 (раскрыть)
    16 апреля в 23:15
    Где ты у меня прочитал, что Зенит играл отлично?
    sv_1969
    sv_1969 ответ Palex (раскрыть)
    16 апреля в 22:47, ред.
    Ну да а зенит играл откровенно отлично)))да будет так)))в принципе мне фиолетово))
    Palex
    Palex ответ sv_1969 (раскрыть)
    16 апреля в 22:11
    Конечно нет. Вратарю даже напрягаться не пришлось, это удары, просто статистика и не более того. Ростов играл, откровенно плохо
    sv_1969
    sv_1969 ответ Сенатов Юрий 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 апреля в 21:40
    7 ударов в створ у Ростова против 4 у Зенита! Это не аргументы?
    STVA 1
    STVA 1
    16 апреля в 21:08
    Ну что же главное Соболев забил)))
    shur
    shur ответ sihafazatron (раскрыть)
    16 апреля в 20:53
    ...ВАР нам никогда не мешал, в детстве вместо жвачки столько его
    пережёвано,мама дорогая!!! Хочешь бабл гам, хочешь спирминт,хочешь дублиминт,сунул в рот и побольше фантазии,вот это ВАР!!!
    Bad Listener
    Bad Listener ответ sihafazatron (раскрыть)
    16 апреля в 20:35
      sihafazatron
      sihafazatron ответ Bad Listener (раскрыть)
      16 апреля в 20:34
      Вар мешает)
      Futurista
      Futurista
      16 апреля в 20:16
      Теперь у Динамо и ЦСКА только два пути ..или к Зениту или к Спартаку)...

      Bad Listener
      Bad Listener ответ nikolah (раскрыть)
      16 апреля в 20:04
      Соболев вообще далеко не с первой попытки забил если смотреть в масштабах всего сезона))) Столько попыток не дают в нормальных клубах сколько ему давали. Оправдал)
      sihafazatron
      sihafazatron
      16 апреля в 20:03
      Всем тройные премиальные!
      nikolah
      nikolah ответ Bad Listener (раскрыть)
      16 апреля в 20:01
      Хоть и не с первой попытки))
      Bad Listener
      Bad Listener
      16 апреля в 20:00, ред.
      Соболев был нацелен на ворота и всё таки забил, испанский стыд потихоньку отпускает.
      Гость
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