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Винисиус побил рекорд Роналдо

вчера, 10:52

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор забил 105 мячей за свой клуб во всех соревнованиях, став бразильцем с наибольшим количеством голов в истории «галактикос». Винисиус обошёл Роналдо, на счету которого 104 гола.

Напомним, вчера 24-летний вингер отличился в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2).

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:13
Реал просто не смог достойно заменить Бенза, Криша, Кросса, Рамоса. Вот и все. Нынешние игроки пока не чета тем. Да, молодые. Да, мегаперспективные..или мегадорогие.
Но не деньги играют в футбол.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:30
Вот радости, то сколько, правда не у всех.)
Брулин
Брулин
вчера в 12:39
Вот такая родилась аналогия: "величие" реала с его 15 кубками ЛЧ - для меня это примерно тоже самое, что если сказать что Винисиус круче Зубастика потому что обошёл того по забитым мячам. Но камон, Роналдо и Вини это небо и земля.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:23
...тут конечно и вес имел значение, шёл Роналдо напролом очень откровенно,хотя и очень технично! А здесь "пушинка" атакует,смешно!
shur
shur
вчера в 12:20
...был на побегушках у Карима, толк был ,забивал,открывался,
отдавал грамотные пасы,начинал атаки.....куда всё девается и
кому сейчас нужен рекорд этот твой, когда в Мадриде менопауза!!!
112910415
112910415
вчера в 11:21
ура, жизнь удалась !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:04
По голам может и обошел, но по игре, а тем более по поведению никогда рядом не встанет с зубастиком. Тот и в правду был феноменом!!))
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:53
Ну теперь можно спокойно в саудовскую аравию уходить
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