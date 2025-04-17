Винисиус побил рекорд Роналдо

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор забил 105 мячей за свой клуб во всех соревнованиях, став бразильцем с наибольшим количеством голов в истории «галактикос». Винисиус обошёл Роналдо, на счету которого 104 гола.
Напомним, вчера 24-летний вингер отличился в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2).
Но не деньги играют в футбол.
Но не деньги играют в футбол.
отдавал грамотные пасы,начинал атаки.....куда всё девается и
кому сейчас нужен рекорд этот твой, когда в Мадриде менопауза!!!
отдавал грамотные пасы,начинал атаки.....куда всё девается и
кому сейчас нужен рекорд этот твой, когда в Мадриде менопауза!!!