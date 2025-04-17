Винисиус побил рекорд Роналдо

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вчера, 10:52

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии забил 105 мячей за свой клуб во всех соревнованиях, став бразильцем с наибольшим количеством голов в истории «галактикос». Винисиус обошёл , на счету которого 104 гола.

Напомним, вчера 24-летний вингер отличился в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:2).