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«Арсенал» с крупным счётом обыграл «Ипсвич»

вчера, 18:01
ИпсвичЛоготип футбольный клуб Ипсвич0 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Ипсвич» потерпел поражение от «Арсенала» в матче 33-го тура АПЛ (0:4).

На 14-й минуте счёт открыл Леандро Троссард. Удвоил преимущество лондонской команды Габриэл Мартинелли на 28-й. На 32-й в составе «трактористов» удалился Лейф Дэвис. На 69-й Троссард забил ещё один мяч. Итан Нванери на 88-й сделал счёт более крупным.

«Ипсвич» занимает 18-е место в чемпионате Англии (21 очко). «Арсенал» идёт 2-м (66 баллов).

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч ответ Олег1980 (раскрыть)
сегодня в 05:02, ред.
Скорово увидим, кто кого обыграет... А что до ПСВ, дык нам крестьянам, что ПСВ, что ПСЖ, что ТСЖ, что ЖСК, что ЖЭУ - одна фигня...)) А вот "Бавария" - это очень сурьёзный клуб. Уважаем. Но у нас в колхозе, большинство за "Арсенал".))
Олег1980
Олег1980 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 19:52
ПСВ пусть и обыгрывают в полуфинале А вот ПСЖ вряд ли обыграют
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:48
Артета говорит что ничего серьезного нет, просто Сака почувствовал боли.
с победой, канониры!
пока Арс придется биться на 2 фронта, нельзя забить на АПЛ полурезервой.
Арса могут выкинуть со 2 места, если начнут терять очков.
а вдруг Ливерпуль просядет?
прямо сейчас с Лестером играют, пока 0-0.
ротация тоже нужна, но без Партей вариативность не смотрится.
жаль, Калафьори травмирован, хорошо, что Уайт играет.
когда они готовы, тактическое построение Арсенала на матчи с ПСЖ будут более качественное. если надо беречь Сака, есть Нванери, сегодня как раз заменил Саку, и гол свой забил. Зинченко есть, не пропадем))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:41
Уже почти дышат в спину Ливерпуля
112910415
112910415
вчера в 18:29
это получилось убедительно
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:26
Легкая и уверенная победа, жаль только Сака сломали, надеюсь к ПСЖ будет готов.
Ипсвич конечно же жаль, надеюсь МакКенна останется в команде и снова вернет их в АПЛ
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:24, ред.
С разгромной и убедительной победой "Арсенал" и всех его многочисленных болельщиков! Пушкари, вдохновлённые выигрышем у "Реала" в ЛЧ сейчас в хорошем боевом настроении, команда находится на подъёме.
Если оценивать игру "Арсенала" в этом сезоне, то несмотря на то, что чемпионство вновь упущено (всё-таки очень большой отрыв от "Ливерпуля", который вряд ли удастся наверстать) видно, что канониры продолжают прогрессировать под руководством Артеты. Пусть опять будет 2-е место в АПЛ, но выход в полуфинал ЛЧ - это большой успех клуба и явный прогресс. Удачи и победы канонирам в полуфинале над ПСВ и выхода в финал ЛЧ!
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 18:12
Здесь всё понятно. Арсенал на чистом 2 месте. Его не догонят остальные...
e246y4h9jtvn
e246y4h9jtvn
вчера в 18:07
Много не нужных очков растеряли, теперь только бороться за привычное второе место
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:04
Дэвис после 0:2 решил не участвовать в этом, а пораньше домой уйти))
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