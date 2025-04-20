«Арсенал» с крупным счётом обыграл «Ипсвич»

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вчера, 18:01

«Ипсвич» потерпел поражение от «Арсенала» в матче 33-го тура АПЛ (0:4).

На 14-й минуте счёт открыл Леандро Троссард. Удвоил преимущество лондонской команды Габриэл Мартинелли на 28-й. На 32-й в составе «трактористов» удалился Лейф Дэвис. На 69-й Троссард забил ещё один мяч. Итан Нванери на 88-й сделал счёт более крупным.

«Ипсвич» занимает 18-е место в чемпионате Англии (21 очко). «Арсенал» идёт 2-м (66 баллов).